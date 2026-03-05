Colombia

Grave accidente de una ambulancia en Antioquia: conductor perdió el control y chocó, dejando cuatro personas heridas

Las autoridades de tránsito confirmaron que el vehículo sufrió el incidente en la vía que conecta a los municipios de Cisneros y Puerto Berrío, lo que requirió el desplazamiento inmediato de equipos de emergencia

El accidente en la Ruta
El accidente en la Ruta 6206 de Antioquia involucra una ambulancia que perdió el control cerca de la finca Los Molina - crédito Colprensa/Captura de video

En la mañana del jueves 5 de marzo se presentó un furete accidente de tránsito en la vía que conecta a los municipios de Cisneros y Puerto Berrío, en Antioquia, dejó como saldo cuatro personas heridas.

El hecho tuvo lugar en el kilómetro 16+400 de la Ruta 6206, en el sector conocido como finca Los Molina, donde una ambulancia perdió el control y colisionó contra un objeto fijo.

Entre los lesionados se encuentran el conductor y tres acompañantes. De acuerdo con el reporte oficial, un hombre que conducía el vehículo sufrió varias lesiones, mientras que una mujer presentó una herida abierta en la pierna derecha, otro hombre resultó con laceraciones en distintas partes del cuerpo y la cuarta ocupante, una mujer, sufrió una fractura en el brazo derecho.

Los equipos de emergencia atendieron a los heridos en el lugar y posteriormente los trasladaron al Hospital de Cisneros, donde permanecen bajo observación médica. La respuesta rápida permitió que recibieran atención especializada en el menor tiempo posible, lo que fue vital para la estabilización de los pacientes.

La Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia reporta que la hipótesis inicial del choque es pérdida de control conforme al código 157 - crédito @Guardianes_Ant/X

Investigación sobre el accidente

La Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia maneja como principal hipótesis una pérdida de control del vehículo asistencial, clasificada bajo el código 157. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer si el incidente estuvo relacionado con fallas mecánicas, el estado de la vía o posibles errores humanos.

El mayor Alejandro Uribe Duque, jefe de la Seccional, confirmó que el accidente involucró a una ambulancia Chevrolet modelo 2023 y que todos los ocupantes fueron auxiliados y trasladados de inmediato al hospital. El siniestro provocó afectaciones en la movilidad de la zona, generando preocupación entre los habitantes que dependen de este corredor vial.

Los cuatro heridos permanecen en observación en el hospital local, mientras que los peritos realizan la inspección técnica en el sitio del accidente. El resultado de las investigaciones será clave para determinar si el hecho pudo haberse evitado y qué medidas adicionales se deben implementar para proteger la seguridad en la Ruta 6206.

Las autoridades insisten en la importancia de mantener la precaución al transitar por esta vía, especialmente en sectores donde las condiciones pueden cambiar repentinamente.

Dos personas más sufrieron lesiones
Dos personas más sufrieron lesiones consideradas graves, incluyendo fractura de un brazo y diversas lesiones que requirieron atención de emergencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ambulancia arrolló a peatón en Cali y la comunidad habría agredido a uno de los paramédicos

El traslado urgente de un herido en el oriente de Cali derivó en una serie de hechos que alteraron la tranquilidad del barrio Mojica. Un incidente con una ambulancia terminó por desatar la reacción de vecinos y complicó la labor de los equipos médicos.

Las imágenes compartidas en redes sociales captaron el momento posterior a que una ambulancia, identificada con las placas BYM 239, atropelló a un peatón al subirse al andén. La grabación recogió la reacción de quienes presenciaron la escena: “Vea cómo quedó la ambulancia. Durísimo, vea”, expresó uno de los testigos.

La víctima que resultó atropellada ya presentaba lesiones por arma blanca antes del impacto, lo que agravó su condición de salud. Inicialmente, fue llevada al Hospital Carlos Holmes Trujillo, pero requirió traslado a un centro asistencial de mayor complejidad debido a la gravedad de las heridas.

El atropello generó tensión y caos en el barrio. Residentes y testigos, visiblemente alterados, agredieron al personal de salud que atendía la emergencia. Según los primeros reportes, uno de los paramédicos resultó herido con arma blanca durante la confusión.

Las autoridades anunciaron un requerimiento formal a la empresa de ambulancias para revisar el cumplimiento de las normas de transporte especial de pacientes - crédito Redes sociales/CWNoticias

La Policía Metropolitana de Cali intervino rápidamente, asegurando el área y comenzando una investigación para determinar la responsabilidad tanto en el accidente de tránsito como en el ataque al equipo médico.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del agresor ni el estado exacto del trabajador lesionado. Las pesquisas buscan esclarecer cómo ocurrieron los hechos y evitar la repetición de situaciones similares en la zona.

