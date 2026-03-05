Colombia

Escándalo en la Ungrd: abogado del expresidente de la Cámara Andrés Calle apeló decisión de la Corte Suprema, que rechazó nulidad

El proceso judicial contra el excongresista continúa tras la negativa del alto tribunal a decretar la nulidad de su caso por presunta corrupción en la Unidad Nacional del Gestión del Riesgo de Desastres y la orden de escuchar nuevos testimonios, incluidos los de los exdirectivos de la entidad Olmedo López y Sneyder Pinilla

Andrés David Calle Aguas presuntamente
Andrés David Calle Aguas presuntamente destinó los $1.000 millones de pesos a las campañas políticas de su hermano, Gabriel Enrique Calle Aguas - crédito Colprensa

Santiago Trespalacios, abogado de Andrés Calle Aguas, que fungió entre 2023 y 2024 como presidente de la Cámara de Representantes, anunció el jueves 5 de marzo de 2026 que presentará un recurso de apelación contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no decretar la nulidad en el proceso por la presunta implicación de Calle en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que se destapó a raíz de la compra de carrotanques.

En el mismo pronunciamiento, el alto tribunal ordenó la recolección de nuevos testimonios, incluyendo los de Olmedo López y Sneyder Pinilla, protagonistas en el desarrollo de las investigaciones, exdirector y el exsubdirector de la unidad. Esta decisión mantiene vigente el proceso judicial que involucra a Calle y suma nuevas pruebas, al ser acusado de haber recibido un multimillonario soborno para, al parecer, favorecer el trámite de las reformas del Gobierno Petro.

Andrés Calle Aguas e Iván
Andrés Calle Aguas e Iván Name lideraron el Congreso en el periodo 2023-2024, en el que se vieron vinculados al escándalo de la Ungrd - crédito Colprensa

“En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia resuelve no decretar la nulidad solicitada por la defensa de Andrés David Calle Aguas con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia", fue el pronunciamiento del magistrado Jorge Emilio Caldas.

La vinculación de Calle al caso surgió a partir de las declaraciones de López y Pinilla. Ambos admitieron el desvío de recursos públicos con el supuesto propósito de asegurar el trámite de reformas gubernamentales en el Congreso y confesaron la entrega de 1.000 millones de pesos en efectivo a Calle en su apartamento ubicado en Montería. El dinero, según la imputación, habría servido para facilitar la aprobación de proyectos legislativos durante su presidencia.

En su decisión, la Sala Especial de Primera Instancia consideró que no se estableció una afectación del debido proceso y demás garantías fundamentales de Calle Aguas, “toda vez que la apreciación sobre la existencia de la prueba necesaria para calificar, asignada al funcionario instructor, fue consecuente y razonable, por lo cual corresponde proseguir el trámite procesal conforme a la ley, que contempla una etapa de juzgamiento dotada de una fase probatoria”.

La Sala de Primera Instancia
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia desestimó los argumentos de la defensa para pedir la nulidad del proceso del expresidente de la Cámara Andrés Calle Aguas - crédito @CorteSuprema/X

El proceso contra Andrés Calle Aguas, expresidente de la Cámara de Representantes

En este proceso, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema investiga a Calle por los delitos de cohecho impropio, relacionado con la presunta recepción de beneficios económicos por su cargo, y peculado por apropiación a favor de terceros, vinculado al uso indebido de dinero público proveniente de la Ungrd. Este caso avanza luego de que el excongresista se entregó a las autoridades, el 7 de mayo de 2025, luego de que se emitió orden de captura en su contra.

El extitular de la corporación fue recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, desde donde participó en la audiencia preparatoria del juicio, el jueves 5 de marzo, junto al expresidente del Congreso Iván Name. Desde entonces, el exparlamentario del partido Liberal, del ala cercana al presidente Petro, buscó la nulidad del proceso y, de otra parte, la libertad, sin que sus iniciativas hayan tenido éxito ante el alto tribunal, que desestimó las solicitudes en curso.

Sneyder Pinilla y Andrés Calle
Sneyder Pinilla y Andrés Calle Aguas se habrían encontrado en Montería para lo que sería la entrega del millonario botín - crédito Ungrd - Colprensa

Es válido precisar que el pasado 3 de marzo, el magistrado Caldas, que hace parte de la Sala de Juzgamiento, respondió al recurso interpuesto por la defensa de Andrés Calle, que argumentaba una presunta vulneración del debido proceso y pedía retrotraer las actuaciones para desarrollar una investigación integral previa a la formulación de cargos. Pese a las peticiones, el despacho rechazó las mismas y ratificó lo actuado por el alto tribunal.

En lo concerniente a este caso, la Fiscalía lo ha descrito “una empresa criminal”, presuntamente encabezada por los exministros del Interior Luis Fernando Velasco y de Hacienda Ricardo Bonilla, que se encuentran privados de la libertad luego de la medida de aseguramento dictada por el Tribunal Superior de Bogotá. Esto a diferencia del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Carlos Ramón González, que continúa prófugo en Nicaragua.

Andrés Calle AguasEscándalo en la UngrdExpresidente Andrés Calle AguasCaso UngrdUnidad Nacional para la Gestión del RiesgoCorte Suprema ColombiaCámara ColombiaColombia-Noticias

