Colombia

Enrique Gómez salió al paso a mensaje de Tomás Uribe, hijo de Álvaro Uribe, en la antesala de las elecciones al Congreso: este fue el motivo

La confrontación pública entre los miembros del Centro Democrático y Salvación Nacional, respectivamente, evidenció la falta de consenso en la derecha colombiana sobre cómo abordar las elecciones al Congreso y enfrentó posturas diferentes sobre la renovación interna y la construcción de alianzas al interior de esta corriente política

Enrique Gómez, candidato al Senado,
Enrique Gómez, candidato al Senado, le respondió a Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, por cuenta de lo que sería la división de la derecha - crédito Colprensa

El reciente capítulo en la disputa mediática de la derecha, entre Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, y simpatizante del Centro Democrático, y Enrique Gómez, líder de Salvación Nacional y candidato al Senado, expuso las profundas diferencias que existirían entre ambas colectividades. Y todo por el dilema que han querido implantar desde ambos sectores; por un lado, el de consolidar fuerzas para hacer frente al Gobierno y, por otro, el de renovar liderazgos.

La respuesta de Gómez se dio al llamado de Uribe a votar de manera masiva por el Centro Democrático. “Tomas, que bueno que ya reconozcas que tenemos umbral y les vamos a restar curules. Ahora, ¿una alianza anti Santos aliándose con el santismo? Así es la democracia, tú puedes pensar que ese es el camino correcto. Otros, pensamos que el camino es la renovación, dejar en el pasado al establecimiento que nos arrojó en manos de Petro”; indicó, en tono de reproche.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, el candidato al Senado Enrique Gómez le respondió al hijo del expresidente Álvaro Uribe, Tomás Uribe, por su llamado a fortalecer el Centro Democrático - crédito @Enrique_GomezM/X

El mensaje del abogado y excandidato presidencial estaría enfocado en la participación de la senadora Paloma Valencia en La Gran Consulta por Colombia, en la que competirá junto a candidatos considerados cercanos al expresidente Juan Manuel Santos, como los exministros Juan Carlos Pinzón, Mauricio Cárdenas y David Luna, que hicieron parte del gabinete del exmandatario, y si se quiere, el exsenador Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo.

La ‘pelea’ entre Centro Democrático y Salvación Nacional

La controversia por esta presencia sería evidencia de la fractura que existiría entre las dos colectividades. Ante esto, Uribe había comentado que la insistencia, al parecer, de algunos de los miembros de Salvación Nacional, de evitar que se votara en la consulta y, de la misma manera, por la lista cerrada del Centro Democrático, lo que buscaba era beneficiar a los sectores oficialistas: que cerraron filas en apoyo del senador Iván Cepeda y los aspirantes del Pacto Histórico.

Además de hacer un llamado
Además de hacer un llamado a las bases del Centro Democrático, el hijo del expresidente Álvaro Uribe, Tomás Uribe, parece haber cuestionado los ataques a la lista de su colectividad y la presencia de la senadora Paloma Valencia en La Gran Consulta por Colombia - crédito @TomasUribeEco/X

Si el enemigo es El Heredero de Petro y Santos, ¿qué lógica tiene restar curules ‘por hacerse contar’ y atacar una consulta que reúne fuerzas para enfrentar al Heredero?¿Ego?Votemos unidos este domingo. Senado y Cámara @CeDemocratico y Gran Consulta @PalomaValenciaL", afirmó el hijo mayor del ex jefe de Estado, que fue el que empezó a denominar ‘heredero de las Farc’ a Cepeda; un calificativo que le valió una denuncia penal de parte del congresista.

Por su parte, en su mensaje, el líder de Salvación Nacional defendió la independencia de su partido, desmarcándose de las listas conjuntas. “La democracia nos habilita a ser una alternativa ante el pueblo, las curules no son tuyas querido Tomás, no se heredan, son del pueblo que las elige”, afirmó Gómez, que sostuvo su apuesta por la autonomía.

Trabajo día y noche para que el Pueblo nos vea como alternativa, vote la lista del Tigre (Abelardo de la Espriella), vote la renovación y tengo el derecho democrático, como lo tuvo el CD hace cuatro años, de no votar tu consulta”, reafirmó el abogado, sobrino del asesinado Álvaro Gómez Hurtado, que le salió al corte a lo expresado por el primogénito de Álvaro Uribe, que sigue buscando apoyos para que su padre, ubicado en el puesto 25 de la lista, pueda llegar al legislativo.

El presidente de Fedegán, José
El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, es uno de los políticos que dio el salto del Centro Democrático a Salvación Nacional - crédito @jflafaurie - X/Colprensa

Migración de líderes y el avance de Salvación Nacional

La disputa entre ambas representatividades estaría ifnluenciada por la migración de figuras clave del uribismo hacia el movimiento que encabeza Gómez. Lo de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, parece haber marcado un quiebre al renunciar al Centro Democrático y sumarse a Salvación Nacional, en el partido apoya la candidatura De la Espriella a la presidencia. Pero no es el único, pues también se destaca el exsenador Carlos Felipe Mejía, antiguo aliado de Uribe.

Ambos partidos, con alianzas ideológicas tradicionales, ahora compiten por el mismo electorado. El Centro Democrático pretende recuperar la presencia en el Senado, en el que actualmente tiene 13 miembros, mientras que Salvación Nacional ha señalado a los uribistas de intentar sabotear a sus candidatos a partir de rumores sobre hipotéticas inhabilidades legales, como lo hizo Mejía, que tras su retiro en el último cuatrienio quiere volver a la arena política.

