Cuatro personas han muerto en ríos de Antioquia en menos de dos semanas: continúa la búsqueda de un desaparecido

Las crecientes de varios ríos en Antioquia durante la actual temporada de lluvias han dejado al menos cuatro personas muertas en menos de dos semanas, mientras que las autoridades mantienen la búsqueda de un hombre que desapareció tras ser arrastrado por un afluente en el municipio de Carepa.

De acuerdo con información revelado por Blu Radio, los casos se han registrado en distintos municipios del departamento entre el 23 de febrero y los primeros días de marzo, lo que ha encendido las alertas de las autoridades ante el incremento del caudal de varios ríos.

Entre las víctimas se encuentran un menor de 14 años que desapareció en el río Cauca en Caucasia, una niña de seis años y su abuela que cayeron al río Currulao en Turbo, así como un auxiliar de la Policía que también murió tras ingresar al río Cauca en el occidente del departamento.

Mientras tanto, organismos de socorro continúan con las labores para encontrar a un hombre que completa más de una semana desaparecido tras ser arrastrado por un río en Carepa.

Hallazgo del cuerpo de un adolescente en el río Cauca

Uno de los casos más conocidos en el departamento fue el del adolescente Stiven Solano, de 14 años, quien desapareció en las aguas del río Cauca en el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño.

Según las autoridades, el menor se encontraba compartiendo con amigos en el afluente cuando se perdió su rastro, lo que llevó a activar de inmediato un operativo de búsqueda con apoyo de organismos de socorro y miembros de la comunidad.

Tras casi ocho días de intensas labores, el cuerpo del adolescente fue hallado atrapado en una palizada en el sector conocido como Barrio Chino, un punto del río donde suelen acumularse troncos y residuos arrastrados por la corriente.

Las autoridades señalaron que el aumento del caudal del río Cauca en los últimos días habría facilitado el desplazamiento del cuerpo hasta ese lugar, donde finalmente fue ubicado.

Durante la búsqueda participaron familiares, vecinos, voluntarios y equipos de rescate, quienes recorrieron las orillas del río y realizaron barridos en embarcaciones en medio de condiciones complejas.

La muerte de una abuela y su nieta en el río Currulao

Otro de los hechos que enluta al departamento ocurrió en el municipio de Turbo, donde una niña de seis años y su abuela murieron tras caer al río Currulao cuando intentaban cruzarlo en una garrucha artesanal.

Las víctimas fueron identificadas como María Elena Ángel Mora, de seis años, y su abuela Nayibe Hernández, de 61 años.

El accidente ocurrió cuando ambas intentaban atravesar el río utilizando un sistema rudimentario de transporte que suele emplearse en zonas rurales donde no existen puentes o infraestructura vial adecuada.

De acuerdo con el relato del alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar González, “la niña cayó de una garrucha y la abuela se tiró a cogerla”, lo que provocó que ambas fueran arrastradas por la corriente.

Tras el accidente, equipos de bomberos, Defensa Civil y habitantes de la comunidad iniciaron una búsqueda por agua y tierra para tratar de localizar a las víctimas.

El cuerpo de la adulta mayor fue encontrado primero, mientras que el de la menor fue hallado días después, el 27 de febrero, luego de que un trabajador de la finca Madrigal alertara a las autoridades sobre la presencia del cadáver en las orillas del río.

Auxiliar de Policía murió tras ingresar al río Cauca

A esta serie de tragedias se suma también la muerte de un auxiliar de la Policía Nacional, quien ingresó al río Cauca luego de finalizar su turno en la Subestación de Puente Iglesias.

El uniformado fue reportado como desaparecido y tras varios días de búsqueda su cuerpo fue encontrado a la altura del municipio de Olaya, en el occidente antioqueño.

Las autoridades no han entregado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho, pero el caso se suma a la cadena de emergencias registradas en los ríos del departamento durante los últimos días.

Continúa la búsqueda de un hombre desaparecido en Carepa

Mientras se esclarecen estos hechos, organismos de socorro mantienen las labores para encontrar a un hombre que desapareció en el municipio de Carepa, en la región de Urabá.

De acuerdo con los reportes de Blu Radio, el hombre se movilizaba en una motocicleta cuando fue arrastrado por la corriente de un río, tras las fuertes lluvias registradas en la zona.

Aunque los equipos de rescate han realizado operativos de rastreo en distintos puntos del afluente, hasta el momento no ha sido posible ubicar a la víctima.