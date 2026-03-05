Consejos para quienes deben votar en Corferias, Bogotá: consulta de mesa, acceso y recomendaciones ante los cierres viales por elecciones

El acceso vehicular en Corferias durante las elecciones solo está permitido a residentes, vehículos de emergencia y cuerpos de seguridad acreditados - crédito Colprensa/ Camila Díaz

Bogotá se prepara para la jornada de las Elecciones de Congreso de la República 2026 con una serie de cierres viales y desvíos que buscan garantizar el acceso seguro y ordenado a los principales puestos de votación.

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que las restricciones aplican en puntos estratégicos de la ciudad, con énfasis en zonas de alta afluencia, logística electoral y escrutinio, como Corferias. Si debe votar en esta área, tenga en cuenta la siguiente información. El operativo incluye controles de tránsito, rutas alternas, monitoreo permanente y recomendaciones para la ciudadanía.

Cierres viales en inmediaciones de Corferias

Uno de los puntos neurálgicos de la jornada será el sector de Corferias, donde se concentra el mayor número de mesas y votantes de la capital. Los cierres programados abarcan el perímetro comprendido entre la carrera 33 y carrera 44, y entre la avenida Américas y calle 26, con acceso restringido exclusivamente a residentes. Se garantiza en todo momento la entrada de vehículos de emergencia y a los servicios de salud dentro de este cuadrante.

Solo pueden votar en Corferias quienes tengan inscrita su cédula allí o cumplan con los criterios establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil - crédito Colprensa

El ingreso de los votantes a Corferias podrá realizarse por la calle 26, la carrera 33 y la avenida la Esperanza. Las rutas de transporte público y vehículos particulares que habitualmente circulan por la calle 25, deberán tomar como alternativa la calle 26 y conectar con la avenida NQS. Para quienes circulan por la carrera 40, las rutas sugeridas son: al norte, por la avenida Américas y carrera 50; al sur, por la calle 26 y avenida NQS.

únicamente podrán ingresar vehículos acreditados, utilizando la ruta por la Avenida de las Américas hasta el edificio de parqueaderos de Corferias. Los vehículos de los cuerpos de seguridad del Estado tendrán acceso por la avenida El Dorado y la carrera 39.

Restricciones por escrutinio en Corferias

Desde las 3:00 p. m. del 8 de marzo hasta la 1:00 p. m. del 9 de marzo, se implementarán cierres adicionales en vías aledañas a Corferias para el proceso de escrutinio. Entre las afectaciones principales destacan:

Cierre de la calzada norte de la avenida la Esperanza entre la avenida de las Américas y la carrera 40.

Cierre total de la calle 25 entre las carreras 37 y 40.

Cierre total de la carrera 37 entre la avenida Esperanza y calle 25.

Cierre total de la calzada oriental de la carrera 40 entre la avenida Américas y Calle 25.

Cierres viales perímetro Corferias - crédito Secretaría de Movilidad en Bogotá

El acceso a residentes y comercio será controlado y se habilitarán rutas alternas para el transporte público y vehículos particulares, incluyendo desvíos por la avenida de las Américas y carrera 50.

¿Quiénes pueden votar en Corferias y cómo consultar la mesa asignada?

En las elecciones de Congreso del 8 de marzo, solo pueden votar en Corferias quienes tengan inscrita su cédula en ese puesto o quienes nunca la han inscrito y su documento fue expedido en Bogotá entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003. No es posible votar en Corferias si la cédula no se encuentra registrada en este punto o si no cumple con los criterios establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Para las cédulas expedidas desde el 8 de enero de 2003, la asignación se realiza automáticamente en el puesto de votación más cercano a la sede de la Registraduría donde se tramitó el documento. Las urnas estarán habilitadas entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. en todo el país.

Pasos para votar en Corferias

Consulte previamente su puesto de votación en la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil ( www.registraduria.gov.co ). Lleve su cédula original (amarilla con hologramas o cédula digital) Ubique la mesa asignada Marque el tarjetón con una “X” dentro del recuadro correspondiente. Deposite el tarjetón en la urna y reclame el certificado electoral.

La Registraduría habilita una herramienta digital de consulta y georreferenciación para ubicar puestos de votación en Colombia y en el exterior durante las elecciones 2026 - crédito Corferias

Herramienta de consulta y georreferenciación

La Registraduría Nacional del Estado Civil dispone de una herramienta digital para consultar el número y la ubicación de los puestos de votación en Colombia y en el exterior. Para acceder, ingrese a la página web oficial, seleccione el botón ‘Elecciones 2026’ y luego ‘Congreso de la República’. El sistema permite seleccionar el departamento, municipio y puesto de votación, así como consultar consulados en el extranjero. La herramienta muestra la dirección y ubicación exacta de cada punto.

“El objetivo es que cualquier persona pueda conocer los puestos de votación habilitados en Colombia y en el mundo, como parte de una política de transparencia”, indicó el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.

Cómo llegar a Corferias en transporte público

Las rutas alternas y los desvíos para transporte público y particular en Corferias incluyen opciones por la calle 26, avenida NQS y carrera 50 - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

La estación Recinto Ferial de TransMilenio, ubicada sobre la troncal Calle 26, es la principal opción para acceder a Corferias. Esta estación es servida por rutas como K16, K43, B16, M86 y K86. El trayecto a pie desde la estación hasta el recinto toma aproximadamente cinco minutos. Otras rutas zonales cercanas incluyen K505, A319, L149 y T163.

Estación Recinto Ferial (Calle 26): Servicios K16, B16, K43, G43.

Estación CAD (NQS): Alternativa cercana con opción de transbordo.

Rutas zonales cercanas: L149, K505, A319, T163, K319.

Revisar estas indicaciones y consultar con anticipación facilitará el proceso de votación en Corferias.