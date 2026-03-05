Carlos Caicedo reveló por qué se fracturó su relación política con Gustavo Petro: “Tristeza y desencanto”

Carlos Caicedo afirma que acuerdos políticos promovidos por el Gobierno nacional favorecieron a representantes de la política tradicional - crédito Infobae Colombia

La relación política entre Carlos Caicedo y el presidente Gustavo Petro atraviesa uno de sus momentos más tensos. En entrevista con Infobae Colombia, el exgobernador del Magdalena y hoy candidato presidencial aseguró que la ruptura con el Pacto Histórico no se explica solo por diferencias coyunturales, sino por una serie de decisiones políticas que, según él, evidencian distancias profundas con el actual Gobierno.

El punto de quiebre, de acuerdo con Caicedo, fue la destitución de Rafael Martínez, gobernador del Magdalena y miembro de Fuerza Ciudadana. Para el dirigente, esa decisión marcó el inicio de un desencanto con el proyecto político que ayudó a impulsar en el pasado.

“Obviamente indigna que saquen a un gobernador que además había ganado la gobernación con más de 200.000 votos de diferencia”, afirmó Caicedo, al recordar que Martínez había obtenido un amplio respaldo electoral en las urnas.

La destitución de Rafael Martínez, gobernador de Magdalena, es señalada como el punto de quiebre en la relación entre Fuerza Ciudadana y el Pacto Histórico - crédito Colprensa

Según explicó, la sanción no respondió a hechos de corrupción ni a irregularidades administrativas graves, sino a un episodio relacionado con una publicación en redes sociales durante la campaña electoral.

“Tampoco fue por un acto de corrupción, simplemente por un trino que él sacó en campaña y que, por doble militancia… o sea, un fallo de naturaleza política revestido de una decisión de orden judicial”, sostuvo. Para el exgobernador, detrás de la decisión existían intereses políticos orientados a frenar el proyecto regional que Fuerza Ciudadana había consolidado en el Magdalena durante los últimos años.

“Detrás de eso había intereses. ¿Quiénes querían parar el proceso que nosotros veníamos liderando?”, planteó. En su opinión, sectores tradicionales del departamento, que durante décadas habían controlado el poder político, habrían visto amenazado su dominio con las transformaciones impulsadas por su movimiento.

“Evidentemente los sectores que se sintieron desplazados del poder, las élites tradicionales, las familias tradicionales que siempre gobernaron en Magdalena”, dijo.

La ruptura política entre Carlos Caicedo y Gustavo Petro refleja profundas diferencias en el modelo de Gobierno - crédito Infobae Colombia

Sin embargo, el dirigente afirmó que la sorpresa llegó cuando identificaron que, según él, algunos actores cercanos al Gobierno nacional también habrían respaldado ese proceso. “Pero, increíblemente, también nos dimos cuenta de que detrás de ellos estaban personas que se dicen progresistas, muy ligadas al gobierno y al propio Pacto”, aseguró.

Caicedo también cuestionó lo que considera una falta de respaldo por parte del presidente Petro y de la coalición oficialista frente a la situación del gobernador destituido.

“Cuando al gobernador Martínez lo destituyeron, no encontramos una voz de solidaridad de aquellos que nosotros sí habíamos apoyado y acompañado: el propio presidente Gustavo Petro y el Pacto, salvo algunas voces aisladas”, afirmó.

Ese silencio, añadió, generó una mezcla de frustración y distanciamiento político. “Entonces, no solamente te produce indignación, sino tristeza y desencanto”, señaló. El exgobernador también criticó la decisión de convocar nuevas elecciones en el Magdalena tras la salida de Martínez, en lugar de permitir que el movimiento político que ganó en las urnas continuara el periodo a través de un gobernador encargado.

“Bien hubiese podido continuar la terminación del periodo con una persona encargada de la terna que envié al gobierno, como pasó en otros departamentos”, explicó. No obstante, aseguró que en el caso del Magdalena se actuó con rapidez para llamar nuevamente a las urnas.

Otro de los puntos más fuertes de su crítica apunta a los acuerdos políticos que, según él, se promovieron desde el Gobierno para disputar el control del departamento.

Caicedo mencionó directamente a figuras como el ministro Armando Benedetti y el exsenador Roy Barreras, a quienes calificó como representantes de la política tradicional.

“Corrieron a propiciar acuerdos políticos con sectores que inclusive bloquean al Gobierno en el Congreso”, dijo. En ese contexto, cuestionó lo que considera una contradicción dentro del propio Pacto Histórico. “¿Cómo puede entonces unirse el Pacto, por instrucciones del señor presidente, con el Centro Democrático y con Cambio Radical?”, preguntó.

Sectores tradicionales y élites locales del Magdalena habrían influido en la decisión para frenar el proyecto de Fuerza Ciudadana, según Caicedo - crédito Colprensa/X

A pesar de ese escenario, el líder de Fuerza Ciudadana aseguró que su movimiento logró mantenerse políticamente en el departamento. “Con el respaldo del pueblo magdalenense logramos ganarle al presidente Petro, al expresidente Uribe y al señor Vargas Lleras con sus representantes en el territorio”, afirmó. Para Caicedo, las diferencias con el Gobierno nacional no se limitan a un episodio político puntual, sino que responden a una visión distinta sobre la forma de gobernar.

Uno de los aspectos que más cuestiona es lo que considera una continuidad del centralismo en la administración nacional. “Hay diferencias muy profundas con el Gobierno que van más allá de esta circunstancia política, que tienen que ver con el centralismo de este Gobierno, que es igual al de todos los otros gobiernos”, dijo.

El dirigente también se refirió al escándalo de corrupción que salpicó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, caso que generó fuertes cuestionamientos al Ejecutivo.

El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo genera señalamientos contra el manejo de recursos en el Gobierno Petro - crédito Ovidio González/Presidencia

“El escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo es una vergüenza. Utilizar la necesidad del agua de la gente de La Guajira para justificar un proyecto con el cual compraron congresistas para sacar adelante otras reformas… esto no tiene justificación”, afirmó. Más allá de las críticas, Caicedo insistió en que su visión política se diferencia de lo que describe como una izquierda centrada en el debate parlamentario.

“Ellos corresponden a una izquierda que ha sido más bien parlamentaria, una izquierda que ha hecho oposición, que ha hecho control político. Pero cuando se gobierna, entonces se tiene que gobernar”, sostuvo. En contraste, defendió el modelo que, según él, ha caracterizado a su movimiento político en el Caribe colombiano. “Entendemos que a la gente se le cambia la vida es con resultados, no con discursos”, concluyó.