Colombia

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

Las autoridades analizan material digital decomisado en el departamento del Chocó, que detalla los esquemas financieros, los planes de formación y los procedimientos de selección para el ingreso de nuevos integrantes en la organización armada

Guardar
La decisión estatal de reconocer
La decisión estatal de reconocer formalmente al Clan del Golfo plantea interrogantes sobre la continuidad de la política de seguridad y las posibles repercusiones en el marco legal y humanitario vigente en Colombia - crédito Colprensa

La incautación de memorias USB durante una operación reciente en el departamento del Chocó expuso comunicaciones internas inéditas del Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia— que describen en detalle el esquema de pagos y el plan político interno de la organización, así como indicios sobre el reclutamiento selectivo de nuevos miembros.

De acuerdo con información revelada por Noticentro 1, los archivos electrónicos incautados incluyen conversaciones entre tres de los principales líderes del denominado Bloque Central.

Entre los datos más significativos figuran los montos asignados para la nómina criminal, cuyas sumas distribuidas van de diez millones de pesos para los comandantes de zona a cinco millones para los segundos de zona.

“Los comandantes de zona de a 10 millones, los segundos de zona de a 5 millones, los políticos del frente 5 millones, el político encargado del frente, 8 millones el segundo de él, y de a 5 millones el resto de políticos sociales”, se escucha en la grabación revelada por el noticiero nacional.

En otra grabación, se menciona el desembolso de 50 millones de pesos como supuesta gratificación extraordinaria. “Usted 50 millones de pesos… 50 Amparito… Esperamos que eso sea de magnífica gratificación para ustedes y de agradecimiento del bloque y del mismo frente”, mencionó.

Más allá del componente financiero, los audios también documentan procesos de formación interna en zonas donde el Clan no enfrenta confrontación armada.

Una segunda memoria, identificada por Noticentro 1, atribuye al alias Monseñor —nombre cuya identidad aún verifican las autoridades— la coordinación de cursos en Derecho, Contabilidad y Administración, con el propósito de dotar a los mandos de herramientas políticas, financieras y administrativas.

“Hay que preparar a la gente en todos esos ámbitos: explosivos, político, financiero… que esos mandos salgan sabiendo qué es política, qué es finanzas, la parte administrativa”, indica uno de los extractos.

Temas Relacionados

Clan del GolfoAudioNómina Clan del GolfoReclutamientoPago de nóminaPlan políticoColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Carro de servicio especial tumbó un poste y se volcó a la entrada del aeropuerto El Dorado

El siniestro se habría originado por un microsueño del conductor, que impactó contra un poste de alumbrado público y provocó la caída de la estructura al lugar del accidente

Carro de servicio especial tumbó

Actor de ‘Sin senos si hay paraíso’ reveló dificultades económicas tras hospitalización en Estados Unidos: debe una millonada

Una afección de salud durante una visita a territorio estadounidense dejó al intérprete ante una factura hospitalaria superior a los 10 mil dólares, sin respaldo de seguro médico internacional

Infobae

UNP prohibió a sus funcionarios participar en política con miras a las elecciones del 8 de marzo: “Abstenerse”

La Unidad Nacional de Protección afirmó que cualquier incumplimiento de estas disposiciones “dará lugar a las acciones disciplinarias, contractuales y/o penales a que haya lugar”

UNP prohibió a sus funcionarios

Juez legalizó la captura de alias Tata, señalado del asesinato de dos menores en Malambo, Atlántico: se fueron a una carrera de motos tras el homicidio

La autoridad judicial adoptó la decisión tras evaluar pruebas que enlazan a Juan David Taboada Olivera con el crimen de dos hermanas en Malambo y presunto envío de mensajes extorsivos a la madre de las víctimas

Juez legalizó la captura de

Video de joven a quien la Policía le quitó su carreta de frutas se hizo: “Eso no se le hace a los trabajadores”

El clip ha encendido la indignación ciudadana y reavivado el debate sobre el trato hacia los trabajadores informales en la ciudad

Video de joven a quien
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa para esclarecer el

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

Los Shotas estarían recibiendo armas del ELN: cayeron cuatro presuntos integrantes del grupo armado en Buenaventura

Cayó alias Daniel, pseudopolítico del Clan del Golfo en Ituango, Antioquia: tenía listo el plan para afectar las elecciones

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Actor de ‘Sin senos si hay paraíso’ reveló dificultades económicas tras hospitalización en Estados Unidos: debe una millonada

Fonseca anuncia su primer concierto en el Estadio El Campín de Bogotá este 24 de octubre de 2026

Cuba Gooding Jr.: esta es la historia del actor elegido para encarnar al almirante José Prudencio Padilla

Ella es Lady Noriega: la historia de la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Lady Noriega se robó las miradas con sus peleas contra Alejandro Estrada y Alexa Torrex en ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Deportes

En video: disturbios en las

En video: disturbios en las afueras del Atanasio Girardot tras eliminación de Atlético Nacional ante Millonarios

Los mejores memes que dejó la eliminación de Atlético Nacional ante Millonarios en Copa Sudamericana

Millonarios sorprendió a Nacional en el Atanasio Girardot tras vencerlo 1-3 y lo dejó fuera de la Copa Sudamericana

Deportes Tolima pinchó en la Copa Libertadores: perdió ante O’Higgins por 1-0 en tercera fase previa

Cuándo será el próximo partido del Deportes Tolima en la Copa Libertadores: partido de infarto ante O’Higgins