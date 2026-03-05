Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

La decisión estatal de reconocer formalmente al Clan del Golfo plantea interrogantes sobre la continuidad de la política de seguridad y las posibles repercusiones en el marco legal y humanitario vigente en Colombia - crédito Colprensa

La incautación de memorias USB durante una operación reciente en el departamento del Chocó expuso comunicaciones internas inéditas del Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia— que describen en detalle el esquema de pagos y el plan político interno de la organización, así como indicios sobre el reclutamiento selectivo de nuevos miembros.

De acuerdo con información revelada por Noticentro 1, los archivos electrónicos incautados incluyen conversaciones entre tres de los principales líderes del denominado Bloque Central.

Entre los datos más significativos figuran los montos asignados para la nómina criminal, cuyas sumas distribuidas van de diez millones de pesos para los comandantes de zona a cinco millones para los segundos de zona.

“Los comandantes de zona de a 10 millones, los segundos de zona de a 5 millones, los políticos del frente 5 millones, el político encargado del frente, 8 millones el segundo de él, y de a 5 millones el resto de políticos sociales”, se escucha en la grabación revelada por el noticiero nacional.

En otra grabación, se menciona el desembolso de 50 millones de pesos como supuesta gratificación extraordinaria. “Usted 50 millones de pesos… 50 Amparito… Esperamos que eso sea de magnífica gratificación para ustedes y de agradecimiento del bloque y del mismo frente”, mencionó.

Más allá del componente financiero, los audios también documentan procesos de formación interna en zonas donde el Clan no enfrenta confrontación armada.

Una segunda memoria, identificada por Noticentro 1, atribuye al alias Monseñor —nombre cuya identidad aún verifican las autoridades— la coordinación de cursos en Derecho, Contabilidad y Administración, con el propósito de dotar a los mandos de herramientas políticas, financieras y administrativas.

“Hay que preparar a la gente en todos esos ámbitos: explosivos, político, financiero… que esos mandos salgan sabiendo qué es política, qué es finanzas, la parte administrativa”, indica uno de los extractos.