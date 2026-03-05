Colombia

Asesinaron al hermano de la candidata del Partido de la U, Claudia Cabrera, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

El hecho de violencia ocurrido en el municipio del sur del país evidencia los riesgos que enfrentan candidatos y habitantes a vísperas de las jornada de elecciones el domingo 8 de marzo

Guardar
La víctima es el hermano
La víctima es el hermano de una candidata a la Cámara de Representantes en Nariño - crédito Colprensa

Hay consternación en Nariño tras conocerse el asesinato de Héctor Cabrera, hermano de Claudia Cabrera, candidata a la Cámara de Representantes por Nariño por el Partido de la U.

El crimen se registró en una zona del municipio de Policarpa donde la presencia de grupos armados ilegales hace parte del escenario habitual entre la población civil.

Según se informó preliminarmente, la columna Franco Benavides, facción disidente vinculada a alias Iván Mordisco, estaría detrás del ataque. Esta organización ha sido señalada previamente por acciones violentas en el sur del país.

La situación aumenta la tensión en vísperas de las elecciones, en un contexto de amenazas y hostigamientos contra líderes sociales y figuras políticas.

Claudia Cabrera confirmó el hecho a través de sus redes sociales. En su mensaje señaló: “Hoy asesinaron a mi hermano Chepe. Una vez más la violencia golpea a mi familia y a nuestra tierra. Este país no puede seguir normalizando la muerte y la impunidad. Hoy hablo con dolor, pero también con firmeza: no nos van a callar. Seguiremos luchando por la vida, la justicia y la paz”. Cabrera expresó su rechazo a los hechos y exigió garantías de seguridad para quienes participan en la contienda electoral.

De acuerdo con información local, la víctima era reconocida en la comunidad. La presencia de grupos armados ilegales como la Columna Franco Benavides en el municipio ha dificultado el desarrollo de actividades políticas y sociales.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia CabreraHomicidioHéctor CabreraPartido de la UColumna Franco BenavidesViolencia PolíticaIván MordiscoDisidencias de las FarcGrupos Armados IlegalesPolicarpaNariñoColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

América de Cali vs. Bucaramanga - EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido decisivo de la Copa Sudamericana

El duelo entre los Diablos Rojos y los Leopardos se vivirá una auténtica final en el estadio Pascual Guerrero por un cupo a la fase de grupos del segundo torneo más importante de Sudamérica

América de Cali vs. Bucaramanga

Resultados Chontico Noche: último sorteo del jueves 5 de marzo

La combinación ganadora del sorteo nocturno fue anunciada por esta lotería, conocida como una de las más tradicionales de Colombia

Resultados Chontico Noche: último sorteo

Juventud vs. Independiente Medellín EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Independiente Medellín, de floja campaña en el torneo colombiano, busca salvar el semestre asegurando su cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Juventud vs. Independiente Medellín EN

Duetorres dará la apertura del Festival Nacional de la Música Colombiana: esta es la historia del dúo que asombró a Heredero

Infobae Colombia habló con Julián Torres, compositor y productor del proyecto ganador del galardón de Principes de la Canción en el certamen celebrado en 2023

Duetorres dará la apertura del

Petro acusó a expresidente de la Corte de haber querido “detener el Estado Social de Derecho”, tras fuertes críticas por estados de excepción

El intercambio de pronunciamientos se produjo luego de que el magistrado José Fernando Reyes Cuartas cuestionara el manejo de decretos expedidos bajo estas figuras para enfrentar problemas estructurales

Petro acusó a expresidente de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones

Desmantelan sofisticada central de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia: alias Mechas fue capturado

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

Los Shotas estarían recibiendo armas del ELN: cayeron cuatro presuntos integrantes del grupo armado en Buenaventura

Cayó alias Daniel, pseudopolítico del Clan del Golfo en Ituango, Antioquia: tenía listo el plan para afectar las elecciones

ENTRETENIMIENTO

Duetorres dará la apertura del

Duetorres dará la apertura del Festival Nacional de la Música Colombiana: esta es la historia del dúo que asombró a Heredero

Carmen Villalobos reapareció cantando una sentida canción de Los Diablitos: “Entrando en situación”

Polémica por publicación de amigo de Karen Sevillano en la que da consejos a los hombres que están en busca de una relación

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, reapareció tras exponer escándalo con su familia por la custodia de su hija

Yina Calderón respondió las indirectas de Melissa Gate: “Estoy a otro nivel”

Deportes

América de Cali vs. Bucaramanga

América de Cali vs. Bucaramanga - EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido decisivo de la Copa Sudamericana

Juventud vs. Independiente Medellín EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Liga BetPlay: árbitro de Santa Fe vs. Nacional fue suspendido por la Comisión Arbitral del fútbol colombiano

Atlético Nacional rompió su racha invicta en el Atanasio Girardot con Diego Arias tras derrota con Millonarios

Diego Arias habría perdido el control de Atlético Nacional y los jugadores lo ignoraron en partido contra Millonarios: “Escúchenme”