Asesinaron al hermano de la candidata del Partido de la U, Claudia Cabrera, en Nariño: señalan a disidencias como responsables

Hay consternación en Nariño tras conocerse el asesinato de Héctor Cabrera, hermano de Claudia Cabrera, candidata a la Cámara de Representantes por Nariño por el Partido de la U.

El crimen se registró en una zona del municipio de Policarpa donde la presencia de grupos armados ilegales hace parte del escenario habitual entre la población civil.

Según se informó preliminarmente, la columna Franco Benavides, facción disidente vinculada a alias Iván Mordisco, estaría detrás del ataque. Esta organización ha sido señalada previamente por acciones violentas en el sur del país.

La situación aumenta la tensión en vísperas de las elecciones, en un contexto de amenazas y hostigamientos contra líderes sociales y figuras políticas.

Claudia Cabrera confirmó el hecho a través de sus redes sociales. En su mensaje señaló: “Hoy asesinaron a mi hermano Chepe. Una vez más la violencia golpea a mi familia y a nuestra tierra. Este país no puede seguir normalizando la muerte y la impunidad. Hoy hablo con dolor, pero también con firmeza: no nos van a callar. Seguiremos luchando por la vida, la justicia y la paz”. Cabrera expresó su rechazo a los hechos y exigió garantías de seguridad para quienes participan en la contienda electoral.

De acuerdo con información local, la víctima era reconocida en la comunidad. La presencia de grupos armados ilegales como la Columna Franco Benavides en el municipio ha dificultado el desarrollo de actividades políticas y sociales.

Noticia en desarrollo...