Andrés Pastrana lanzó duro sablazo contra Gustavo Petro, tras crucial decisión del CNE sobre su campaña: “Te robaste la presidencia”

El expresidente, con un breve mensaje en sus redes sociales, se despachó contra el primer mandatario, luego de que el tribunal electoral tomara decisiones en relación con la aspiración del 2022, por presunta violación de topes de campaña, por más de $5.000 millones

La relación entre el expresidente
La relación entre el expresidente Andrés Pastrana y el actual mandatario Gustavo Petro no ha sido buena desde la llegada del líder de izquierda a la Casa de Nariño - crédito EFE - Presidencia

Ttas filtrarse el miércoles 4 de marzo de 2026 la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), de ratificar las sanciones administrativas impuestas a la dirección de la campaña presidencial del hoy presidente de la República Gustavo Petro en 2022, por la violación de los límites de financiación electoral y el uso de fuentes prohibidas de recursos, la lluvia de reacciones a la determinación no se hizo esperar. Y entre la diversidad de comentarios, hubo uno que no pasó por alto.

Se trató el del exmandatario Andrés Pastrana Arango, que a través de X lanzó una contundente frase contra el hoy gobernante, del que se comprobó -de acuerdo con el órgano rector- que su aspiración violó los topes financieros en más de 5.000 millones, pese a la serie de recursos judiciales presentados por la defensa de los involucrados. En efecto, el expresidente, usó apenas una frase para atacar a su contradictor, con un calificativo que causó polémica.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, el expresidente Andrés Pastrana acusó al mandatario Gustavo Petro de robarse las elecciones en 2022 - crédito @AndresPastrana_/X

“Te robaste la presidencia @petrogustavo”, indicó el político de origen conservador en su mensaje, al citar un reporte periodístico que daba cuenta de la determinación del CNE en contra de los directivos de su campaña, luego de que no prosperaran los recursos de reposición a la decisión tomada en contra del entonces gerente, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol; Lucy Aydee Mogollón, que fungió como tesorera, y María Lucy Soyo Caro, que opera como auditora interna.

Es oportuno destacar que la sala plena del organismo, en decisión dividida de seis votos contra tres adoptada el 27 de noviembre de 2025, había resuelto mantener la sanción pese a la apelación de los directivos de campaña. La ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada desestimó, una vez más y de manera integral “las solicitudes de nulidad y corrección de presuntas irregularidades de la actuación administrativa”.

Según el texto oficial de la resolución, el órgano electoral remitió copias del fallo a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, el único organismo habilitado para investigar al presidente en funciones y principal beneficiado de esta violación de topes de campaña.

Las discrepancias entre los ingresos
Las discrepancias entre los ingresos y gastos reportados en la campaña presidencial de Gustavo Petro pusieron el tema bajo la lupa por segunda vez - crédito Jesús Aviles/Infobae

Magistrados del CNE ratificaron sanciones por más de $5.000 millones a la campaña de Petro

Es válido precisar la defensa buscó sin éxito que se anulara la sanción administrativa proferida por la Sala Plena mediante la presentación de un recurso jurídico; sin embargo, los magistrados Ortiz y Prada examinaron el documento durante semanas y finalmente sustentaron “lo que habían contemplado inicialmente”, con lo que todo apunta a que la determinación inicial quedará en firme y tendrán, en consecuencia, cumplir con una millonaria multa.

La sanción, como se sabe, recaerá sobre las principales autoridades financieras de la campaña: Roa, que recibió una multa de $2.252 millones, e igualmente Mogollón y Soyo; y a a su vez, los tres responderán solidariamente por 2.447 millones de pesos adicionales por otra violación de topes en la misma etapa. En la segunda vuelta, fueron multados por otros $627 millones debido a financiación prohibida y 596 millones más por nuevos excesos en el tope de gastos.

Ricardo Roa también afronta un
Ricardo Roa también afronta un proceso ante la Fiscalía General de la Nación, en el que fue imputado, por el manejo de recursos en la campaña Petro presidente - crédito Luisa González/REUTERS

Según el fallo, la campaña presidencial de 2022 excedió los límites legales de financiación por un total de 5.300 millones de pesos. El principal hallazgo, de acuerdo con el CNE, incluyó la omisión de un préstamo del Polo Democrático por $500 millones y pagos no reportados a testigos electorales; en tanto que en la segunda vuelta, el exceso fue de $1.600 millones, atribuido a eventos y gastos logísticos no declarados por parte de la contabilidad de la campaña.

En ese orden de ideas, en el expediente también se comprobó la entrada de aportes ilegales de sindicatos: Fecode y USO transfirieron 500 millones de pesos cada uno sin que fueran reportados en las cuentas; a lo que se suma el millonario monto destinado para cubrir los testigos, que no pasaron por la revisión oficial. Por este tipo de inconsistencias, los partidos que avalaron la campaña, Colombia Humana y Unión Patriótica, tuvieron que pagar millonarias sanciones.

Millonarios sorprendió a Nacional en

O'Higgins vs. Deportes Tolima EN

José Manuel Restrepo se unió

La reforma laboral provoca recortes

Corte explicó en qué casos
Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

Shakira y Beéle lanzan “Algo Tú” en plataformas digitales: así suena y se ve la colaboración entre los barranquilleros

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: el Pijao va perdiendo en Rancagua

