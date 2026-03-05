Alcaldía de Cali reveló las fechas de la ley seca por la jornada electoral

La Alcaldía de Santiago de Cali implementa ley seca y restringe transporte de carga para garantizar el orden durante las elecciones del 8 de marzo de 2026 - crédito Colprensa

Las restricciones para la jornada electoral del domingo 8 de marzo en Cali obligarán a la suspensión de la venta y consumo de bebidas alcohólicas, así como a la limitación del transporte de ciertos materiales y mudanzas.

La administración local busca garantizar la seguridad y el normal funcionamiento de las votaciones, en un proceso que activará a cientos de funcionarios y agentes en toda la ciudad.

La Ley Seca regirá desde las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo hasta el mediodía del lunes 9. Durante este periodo, no estará permitido el expendio ni consumo de alcohol en ningún establecimiento ni espacio público de la ciudad.

Además, se prohibirá el traslado de escombros, materiales de construcción, carga pesada, cilindros de gas y la realización de mudanzas, medida que estará vigente desde las 6:00 p. m. del sábado hasta las 6:00 a. m. del lunes 9.

La prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas rige desde el sábado hasta el lunes, cubriendo toda la elección - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta normativa, anunciada por la Alcaldía de Santiago de Cali, tiene como propósito primordial evitar incidentes que puedan alterar el desarrollo de la jornada electoral y mantener el orden público durante los comicios legislativos y las consultas.

Medidas para garantizar la seguridad

Las autoridades distritales dispusieron un dispositivo especial que involucra el despliegue de los organismos de seguridad y socorro. En palabras del secretario de Seguridad y Justicia, Javier Garcés, estas restricciones “se han adoptado para que las elecciones puedan cumplirse tranquilas, seguras y en completo orden”.

El alcalde Alejandro Eder detalló que la planificación abarca la habilitación de más de 5.000 mesas de votación, tanto en zonas urbanas como rurales. Señaló que el trabajo de coordinación con entidades locales y nacionales comenzó semanas atrás, con el objetivo de que todas las mesas funcionen correctamente el día de la elección.

Durante la jornada, todos los puestos y mesas de votación estarán plenamente habilitados. En total, serán 5.443 mesas distribuidas en 216 puestos (22 rurales y 194 urbanos), sin necesidad de traslados, según informó la administración.

Más de 500 agentes de movilidad regulan el tráfico y verifican el estacionamiento para facilitar el acceso de los votantes a los puestos de votación - crédito Alcaldía de Cali

Para responder a la pregunta sobre qué sucederá el día de las elecciones en Cali: la ciudad implementará medidas estrictas de seguridad y control, como la Ley Seca y la suspensión de ciertos tipos de transporte, a fin de asegurar que los comicios se desarrollen en paz y sin incidentes.

El Puesto de Mando Unificado (PMU) será el centro neurálgico del monitoreo y la toma de decisiones durante la jornada electoral. Desde allí, la Administración Distrital y la Fuerza Pública realizarán seguimiento a cualquier eventualidad y coordinarán los operativos de seguridad y movilidad.

El plan incluye el alistamiento de primer grado para los servidores públicos de áreas clave como Seguridad y Justicia, Movilidad, Gestión del Riesgo, Salud y otras dependencias. Todas estas entidades estarán listas para responder ante cualquier contingencia que se pueda presentar antes, durante o después de la votación.

Desde la Secretaría de Gestión del Riesgo, existe un plan de contingencia preparado para activar el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo si la situación lo amerita. De igual manera, agentes de tránsito se desplegarán en las zonas aledañas a los puntos de votación para facilitar el flujo vehicular y evitar congestiones.

El Puesto de Mando Unificado será instalado en el Comando de la Policía Metropolitana de Cali para coordinar la seguridad en la jornada electoral - crédito Alcaldía Cali

El soporte operativo de la Secretaría de Movilidad, Andrés Felipe Tabares, informó que habrá “500 agentes haciendo cierres preventivos, verificando estacionamiento y acompañando la movilidad de los votantes”, lo que permitirá que el acceso a los puestos de votación sea más ágil y seguro.

Organización y horarios para los votantes

La entrega de los kits electorales se realizará en la madrugada del domingo 8 de marzo, con el fin de que todas las mesas estén listas para recibir a los ciudadanos desde el inicio de la jornada. Así lo afirmó Juan Carlos Dorado, registrador especial de Cali, quien destacó el apoyo institucional recibido por parte de la Alcaldía y sus dependencias.

Las urnas estarán abiertas desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. La invitación de las autoridades es clara: acudir a votar de manera tranquila, respetuosa y en paz, cumpliendo con las medidas establecidas para proteger la integridad de los electores y el correcto desarrollo de las elecciones.