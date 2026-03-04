Trabajador murió sepultado por un alud de tierra mientras adelantaba labores en el alcantarillado

Las autoridades acudieron al lugar de la tragedia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un obrero murió tras quedar sepultado durante labores de reposición de alcantarillado en el barrio Luis Eduardo Vanegas, ubicado en el norte de Neiva, capital del departamento de Huila. El suceso se produjo en medio de las labores adelantadas en una obra ejecutada por la Gobernación y Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva.

De acuerdo con el reporte oficial, el proyecto, que se desarrolla entre la calle 77 y la carrera 1G, es financiado por ambas entidades. Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva explicaron que durante las tareas en la zona se presentó una “contingencia operativa”, lo que derivó en el fallecimiento de un trabajador vinculado a la empresa contratista Consorcio C&G.

Ante la gravedad de la situación, equipos de emergencia acudieron al lugar para realizar maniobras de rescate tras el derrumbe. La víctima fue identificada como Anderson Alexis Perdomo Zúñiga, de 35 años, que quedó atrapado bajo tierra mientras cumplía funciones en la obra.

La empresa pública manifestó su pesar por el accidente: “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares, compañeros y allegados del trabajador fallecido, y manifestamos nuestra solidaridad en este difícil momento”.

Por su parte, el gerente, Andrés Eduardo Charry, junto al equipo jurídico y técnico, se desplazó hasta el sitio para articular acciones con las autoridades y contribuir en el esclarecimiento de lo sucedido.

Finalmente, en su comunicado, la empresa de servicios subrayó su compromiso con “la transparencia, la seguridad en la ejecución de las obras públicas y la colaboración plena con las investigaciones que se adelanten”.

No es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo

Durante octubre de 2020 ocurrió una tragedia similar en la región. En esa ocasión, la víctima fue identificada como Robín Vera Joven, un trabajador de 52 años que se desempeñaba como contratista en Las Ceibas EPN, que también falleció tras ser sepultado por un alud de tierra mientras participaba en una obra en el oriente de Neiva.

El accidente ocurrió cerca del conjunto residencial Bosques de Cantabria, donde se adelantaban labores para la instalación de redes de acueducto en ese entonces.

Pese a que el ciudadano fue rescatado por sus compañeros y trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Neiva, los médicos confirmaron que el operario no logró sobrevivir a los múltiples golpes que recibió, especialmente en la cabeza y el abdomen, que terminaron por afectar sus órganos vitales.

La situación generó sorpresa entre los habitantes del sector, así como un profundo dolor entre los amigos, familiares y colegas de la víctima que estaban a la espera de su recuperación.

Al momento del accidente, el trabajador se encontraba al interior de una brecha habilitada para la obra cuando una gran cantidad de arena y rocas cayó sobre él, dejándolo sepultado. Al percatarse de la situación, un operario con maquinaria pesada inició la remoción de tierras para facilitar el auxilio, logrando que sus compañeros pudieran extraerlo con vida, aunque inconsciente.

La víctima, conocida en su entorno como “Cuchi”, vivía en el barrio Loma de la Cruz, por lo que su familia fue notificada después del accidente y se presentó en el centro médico tras el suceso.

Este caso fue recordado por los habitantes de la ciudad en medio de la nueva tragedia que ocurrió durante la jornada del 3 de marzo de 2026, cuyas causas permanecen bajo investigación de las autoridades que trabajan por establecer si el fatal accidente fue producto de un error humano, si existía ausencia de protocolos de seguridad en la obra o si se trató de otro hecho desafortunado como el ocurrido en 2020.