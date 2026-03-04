Colombia

Mujer taxista fue víctima de ataque y robo en Bogotá: la golpearon en el rostro los pasajeros que recogió cerca del terminal de transporte

Mientras uno de los agresores la intimidaba y la atacaba, el otro actuó frenéticamente buscando su ganancia del día

Taxista fue robada y golpeada
Taxista fue robada y golpeada en horas de la noche en Bogotá - crédito Colprensa

La inseguridad afecta cada vez más a los conductores de taxi en Bogotá. Así lo refleja el testimonio de una conductora, que tras 20 años detrás del volante experimentó una noche violenta luego de haber recogido a unos pasajeros en cercanías a la terminal de transporte de la ciudad.

La vícitma, que denunció los hechos al sisitema informativo de Citytv, relató cómo fue que tomó el supuesto servicio.

“Salgo yo del terminal y ya ahí en la 68 de Darío, que queda un ferrocarril, que cojan esas flotas y esos muchachos ahí, me sacan la mano. Me dicen que iban para Tierra Buena. Dije: ‘Pues me sirve.’ Me sirve porque es una, una buena ruta para, para coger hacia el sur”, relató la víctima sobre cómo aceptó la carrera que terminaría en asalto.

Los hechos se desencadenaron durante el trayecto, cuando los dos pasajeros, tras pedirle que doblase en una esquina, empezaron a comportarse en forma extraña. “Ahí en ese lado me dicen los muchachos que en el próximo semáforo volteé a mano derecha, pero yo ya los veía a ellos como raros”, recordó la taxista, quien también fue atacada físicamente.

Taxista fue robada en el
Taxista fue robada en el sur de Bogotá por supuestos pasajeros - crédito captura de pantalla Citytv

“Cuando me dicen: ‘Pare acá, pare acá’, yo paro y llega uno que con, con las groserías, que no sé qué, que el celular, que, que no sé qué. Yo claro, yo le digo: ‘No, yo no tengo celular.’ ‘Ah, pero venía hablando.’ Entonces yo: ‘No, no, no…’ Y cuando yo llego y les hago así fue cuando llegan y me mandan el viajao. Llegaron y me mandaron el viajao fue cuando me pegaron acá”.

Mientras uno de los agresores la intimidaba y golpeaba, el otro actuó frenéticamente buscando su ganancia del día. “El otro se sale, se sale, abre la puerta del pato, abre la gaveta que yo tengo ahí, yo llevaba lo de los producidos, y llega y saca y me siembra un puño. No sé con qué me pegó, porque, pues, la verdad, no entiendo con qué me pegó”, contó la mujer.

La huida de los delincuentes se produjo por una zona despoblada. “Ellos llegan, sacan lo que tienen que sacar, se meten porque ahí hay unas cosas como verdes y llegan y se meten por esa destapada y salen corriendo”, afirmó la conductora, describiendo el escape de los asaltantes tras cometer el robo.

El testimonio de una víctima
El testimonio de una víctima en Chapinero revela cómo los delincuentes extraen recursos financieros tras intoxicar a personas en taxis nocturnos - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Hombre fue drogado en un un taxi y despertó con una deuda de $20 millones

Un hombre fue víctima de un “paseo millonario” al salir de una fiesta en Chapinero, en el noroccidente de Bogotá, tras abordar un taxi en la madrugada; delincuentes lo drogaron, accedieron a sus cuentas bancarias y le generaron una deuda de más de $20 millones, una modalidad criminal que ha llevado al gobierno distrital a endurecer los controles nocturnos y a crear espacios de transporte público seguro.

La víctima narró a Noticias RCN que, luego de salir de un club, abordó un taxi en horas de la madrugada. Durante el trayecto comenzó a presentar síntomas de mareo y desorientación, y sospecha que el conductor le suministró una sustancia para dejarlo sin capacidad de reacción:

Taxista drogo y robo a
Taxista drogo y robo a pasajero que salia de un bar men Bogotá - crédito @Aguijon2025

“Salgo de la rumba, abordo un taxi en la madrugada, me subo al taxi. Pasa el tiempo llegando a la casa, el señor taxista siempre que me echa algo, me mareo. Me roba el celular y, fuera de eso, me roban un dinero. Empiezan a mover platas, créditos rotativos, sacan avances de mi tarjeta”, detalló la persona afectada.

El afectado no solo perdió objetos personales, sino que también fue víctima de movimientos bancarios no autorizados. Los delincuentes realizaron avances y créditos con sus tarjetas por más de 20 millones “Ya me empezaron a cobrar uno de $20.280.000, un avance de mi tarjeta que yo ni siquiera hago. Nunca he hecho avances”, aseguró al medio de comunicación.

Aunque denunció el caso ante su entidad bancaria, la respuesta fue negativa: debió asumir el total de la deuda, ya que las transacciones no pudieron ser revertidas ni reconocidas como fraudulentas por la institución.

