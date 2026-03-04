Rata fue “secuestrado” por sus seguidores tras su exitoso paso por el ‘Desafío Siglo XXI’

El participante del concurso se convirtió en uno de los favoritos de los ciudadanos - crédito Rata / Instagram

Rata no logró escribir su nombre en la copa del Desafío Siglo XXI. Sin embargo, es recordado como una de las figuras centrales del concurso, teniendo en cuenta su esfuerzo en cada una de las pruebas, que lo llevó a ganarse $600 millones en la etapa final tras llegar primero junto a su dupla Valentina en la última pista que se disputó en la competencia.

Por esta razón, cada uno de sus encuentros con sus fanáticos sorprende y su más reciente visita a Villavicencio, Meta, no fue la excepción. Según mostró Rata en sus publicaciones de Instagram el 1 de marzo de 2026, él y varios exparticipantes del reality fueron abordados en vía pública por una multitud que detuvo su vehículo para pedirles fotografías. Una situación que definieron, en tono de broma, como un “secuestro”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Todo ocurrió en medio de una visita de Rata junto a exparticipantes como Valkyria, Lucho y Deisy, lo que demostró el impacto que tuvo tras su participación en el reality.

Desde el interior del vehículo, el atleta expuso el desarrollo de la situación: “Estamos acá en el carro y la gente no nos deja ni avanzar”, indicó el semifinalista de la edición 2025-2026.

Decenas de personas le solicitaron fotografías al participante del concurso - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El participante agregó el siguiente texto en sus publicaciones: “No me puedo quejar. Algún día lo soñé y hoy llegó multiplicado (…) Villavicencio me abrazó como si fuera uno más de ustedes”. Así, el registro audiovisual que fue publicado por los exparticipantes de la competencia demuestra que sus fanáticos pueden llegar a buscarlos en los lugares menos esperados.

La dupla de Rata, Valentina, no dudó en reaccionar a la detención del vehículo demostrando su cariño hacia el participante: “El cariño de las personas lo es todo, Ganaste o mejor dicho ganamos lo que muchos no tienen. Te amo mi bebé lindo”.

Sin embargo, la joven participante no fue la única en comentar, pues la ciudadanía también apoyó el recibimiento a Rata en las plataformas digitales con reacciones como: “Así se recibe a los verdaderos campeones”, “Allí te das cuenta que desde que salió del Desafío fue el verdadero ganador”, “Se merece todo lo bueno que te está pasando” y “Este es el resultado de la nobleza que hay en tu corazón crack, muy merecido”.

Ante la cantidad de apoyo recibido de forma presencial y en sus redes, Rata agradeció la magnitud de la acogida y celebró la experiencia como los televidentes le hicieron superar sus expectativas de lo que sería su regreso a la realidad tras su paso por el formato televisivo.

Adicionalmente, el subcampeón documentó en sus redes sociales lo que fue su paso por Villavicencio, incluyendo un segmento de baile de joropo junto a María C.

El famoso logró ganar la última prueba, aunque su compañero Zambrano lo superó en el viaje a Cartagena - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Los comentarios en el perfil de Instagram de Rata demuestran que los usuarios destacan su perfil humano sobre los méritos deportivos y califican su vínculo con el público de “victoria real” frente al resultado formal del reality, teniendo en cuenta que el ganador fue Zambrano, uno de los atletas más reconocidos del país, aunque también uno de los participantes más polémicos de la edición más reciente del formato.

Esto se demuestra con expresiones como “Te ganaste el corazón de un país porque el ser buena persona pesa más que ser el mejor atleta” y “Se merece todo lo bueno que te está pasando”.

El participante se ganó el cariño de los televidentes al mostrarse real - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El caso de Rata es solo un ejemplo de cómo los participantes de realities colombianos pueden llegar a ganarse el corazón de los televidentes a través de las pantallas y que pueden pasar del anonimato al reconocimiento público por mostrarse transparentes.