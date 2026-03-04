Petro criticó a Marco Rubio por la guerra en Irán y planteó propuesta para zonas libres de armas nucleares: “Se equivocó”

Petro destacó que los conflictos bélicos internacionales repercuten en Colombia, afectando regiones como el Cauca - crédito Presidencia de la República y Jonathan Ernst/REUTERS

Durante un acto en Popayán para la promulgación de la Ley 2568 de febrero de 2026, que reforma la Ley 30 de 1992 y asigna nuevo presupuesto a las universidades públicas, el presidente Gustavo Petro criticó la estrategia militar de Estados Unidos en Medio Oriente.

El mandatario expresó su postura frente a los recientes ataques en Irán, que incluyen bombardeos de Estados Unidos e Israel, y la respuesta de Teherán mediante ataques con drones contra la embajada estadounidense en Riad, Arabia Saudita, y la base aérea de Sheikh Isa, en Bahréin, registrados en la madrugada del martes 3 de marzo de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde Popayán, el presidente insistió en que los conflictos bélicos internacionales también repercuten en Colombia, señalando específicamente la afectación en las regiones del país: “La guerra nos está alcanzando a todos, pero aquí en Colombia hace rato está afectando a las regiones”.

Teherán respondió con drones contra la embajada de EE. UU. en Riad y la base aérea de Sheikh Isa en Bahréin - crédito Khalil Ashawi/REUTERS

En su intervención, el mandatario vinculó los acontecimientos internacionales con la situación interna de Colombia. Petro dijo: “La sentimos al interior de Colombia, aquí en el Cauca, donde también los —que vemos en el mundo aterrizado a este territorio, en concreto y en este momento, significa que no le podemos plantear la paz al mundo, que no podemos hablar con autoridad moral ante los pueblos (..) Yo creo que Rubio está equivocado y hay que dialogar sobre eso, no tirarnos misiles. Ojo“.

Agregó que América Latina debe asumir un papel de mediación: “Es la que tiene que plantear esta voz en el mundo. Quizás por su propio origen diverso, puede entenderse con las diversas civilizaciones del mundo (...) Podemos bailar en cualquier parte del mundo y entender el baile del otro. Esa habilidad no nace de un don, sino de que genéticamente en nuestra sangre tenemos ciento treinta pueblos del mundo mezclados, según la ciencia, y eso nos permite escuchar y ser entendidos”.

Propuesta sobre diálogo y zonas libres de armas nucleares

El presidente de Colombia planteó que América Latina debe asumir un papel de mediación y diálogo global - crédito Presidencia de la República

Además de su crítica a Estados Unidos, Petro expuso su visión sobre las causas del conflicto en Medio Oriente: “Las acciones militares ilegales no se pueden aceptar. Ni la agresión ni el bombardeo a embajadas. Lo que está detrás de este conflicto es la renuncia a hacer de Palestina un estado independiente y el mercado del petróleo (sic)”, aseguró en su cuenta de X.

En ese sentido, el Gobierno de Colombia propondrá una conferencia de paz liderada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el objetivo de generar un acuerdo entre Israel y Palestina que reconozca la soberanía de ambos.

El mandatario explicó que la iniciativa también incluirá un acuerdo para establecer zonas libres de armas nucleares en Medio Oriente y América Latina: “Hasta que el mundo no tenga armas nucleares, excepto las necesarias para la defensa del planeta de meteoritos y similares y reguladas por un organismo multilateral espacial”, detalló Petro.

Petro advertió sobre el riesgo global por el conflicto en Medio Oriente: “Toda la humanidad está a punto de caer de un abismo que es la guerra nuclear” - crédito @RT_com

Y añadió: “Prácticamente se desangran los pueblos en el Medio Oriente, y no más acá vimos algo parecido en Venezuela. El peligro que estamos viviendo es el riesgo de vida para toda la humanidad, porque no es solo un asunto de Teherán, de Washington o Dubái; toda la humanidad está a punto de caer de un abismo que es la guerra nuclear”, expresó el mandatario".

Finalmente, reiteró que América Latina debe promover el diálogo frente a la confrontación global: “En un mundo en que se está destruyendo entre civilizaciones, América Latina tiene que plantear que es el momento del diálogo y no de la confrontación y la guerra. La sentimos también en el mar Caribe, en los cinco continentes y al interior de Colombia, aquí en el Cauca”.