Petición ciudadana con más de mil firmas exige estándar vehicular en Colombia ante crisis de calidad del aire

La entrega de firmas se realizó durante una proyección urbana que llevó datos sobre contaminación a vías principales de Bogotá. - crédito Alcaldía de Bogotá

Una petición ciudadana que cuenta con más de mil firmas solicita la adopción inmediata de un estándar de eficiencia energética vehicular en Colombia ante la crisis de calidad del aire que enfrenta el país.

La iniciativa fue presentada públicamente en Bogotá, donde se proyectaron mensajes visuales en vías principales para visibilizar la demanda social de acciones concretas dirigidas al Gobierno nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En Colombia, el 99,3% de la población está expuesta a niveles de contaminación de PM2,5 superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según el Air Quality Life Index (AQLI) de la Universidad de Chicago. Esta situación afecta a la salud pública, la economía y la calidad de vida en las principales ciudades. Solo en Bogotá, los costos derivados de la mala calidad del aire superan los 4 billones de pesos anuales en gastos de salud, pérdida de productividad y muertes prematuras.

La cifra nacional no implica que el 99,3% de las ciudades cuenten con mediciones locales, sino que, según estimaciones combinadas de modelos globales y datos disponibles, prácticamente toda la población vive en zonas donde la contaminación por partículas finas supera los 5 µg/m³ establecidos por la OMS como límite seguro.

Ciudadanos respaldaron la iniciativa que busca modernizar la tecnología vehicular y reducir emisiones contaminantes. - crédito Jesús Aviles / Infobae

Petición ciudadana

Más de mil ciudadanos han firmado la solicitud pública que exige al Gobierno nacional la adopción de un estándar de eficiencia energética vehicular. La petición apunta a regular la tecnología de los vehículos que ingresan al país, de modo que se reduzcan las emisiones contaminantes y se proteja la salud de la población.

Las firmas fueron entregadas a representantes institucionales y a la ciudadanía en el marco de la proyección urbana Respira la verdad. Esta intervención pedagógica llevó mensajes y datos sobre calidad del aire a miles de personas mediante proyecciones de gran escala en el espacio público, generando visibilidad para la causa y aportando información basada en evidencia.

Colombia frente al rezago regional

La petición propone que Colombia adopte un estándar similar al de Chile, México y Brasil, países que han modernizado su parque automotor en los últimos años. Mientras estos países avanzan en la actualización tecnológica de sus vehículos, el mercado colombiano continúa permitiendo el ingreso de tecnologías superadas desde hace más de dos décadas en otros mercados.

Alejandra Ucrós, directora de programas de Movilizatorio, explicó: “La preocupación por la calidad del aire no es solo técnica, es una preocupación ciudadana. Las más de mil firmas que entregamos reflejan el respaldo social a medidas que permitan reducir la contaminación y proteger la salud de las personas”.

Expertos advierten que la exposición a partículas PM2,5 sigue superando los niveles recomendados por la OMS. - crédito AFP

Evidencia sobre salud pública y economía

Durante la acción urbana, se presentaron datos que expusieron la gravedad del problema y los efectos en la salud. Carol Bernal, presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, destacó: “La contaminación del aire representa uno de los mayores riesgos para la salud pública en el mundo. La evidencia muestra que avanzar hacia sistemas de transporte menos contaminantes es una de las medidas más efectivas para reducir enfermedades y muertes asociadas a la mala calidad del aire”.

El impacto económico también fue abordado. Recorrer largas distancias en un vehículo a gasolina puede resultar hasta dos veces más costoso que hacerlo en un vehículo eléctrico, y las tecnologías más eficientes contribuyen a disminuir los gastos por kilómetro y mantenimiento.

Tecnología eficiente, inversión en salud y bienestar

Alexander Salazar, miembro de la Asociación Colombiana de Salud Pública, subrayó la dimensión global del problema: “Se estima que la adopción de políticas orientadas a reducir la contaminación proveniente de los combustibles fósiles podría evitar cerca de 6,7 millones de muertes al año en el mundo. Apostar por tecnologías vehiculares más eficientes no solo es una decisión ambiental, sino una inversión en salud pública y bienestar social”.

La ciudadanía envió un mensaje enfático a las autoridades nacionales. “Queremos vehículos que contaminen menos, que cuiden nuestra salud y que representen un futuro más sostenible para el país. Ahora es el momento de que las decisiones públicas estén a la altura de esa demanda social”, concluyó Alejandra Ucrós durante la entrega de firmas.

Las firmas respaldan la adopción de un estándar que impulse vehículos más eficientes, reduzca emisiones contaminantes y proteja la salud de la población. - crédito Colprensa

Conexión entre evidencia y participación

El ejercicio de Respira la verdad permitió articular la evidencia técnica con la acción ciudadana y aportar insumos al debate nacional sobre calidad del aire, modernización vehicular y regulación ambiental. Los organizadores recalcaron que el apoyo social ya está expresado y que corresponde a las instituciones avanzar en las decisiones que permitan reducir la contaminación y proteger la salud pública.