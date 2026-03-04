Militares ecuatorianos decomisaron más de 1.300 galones de combustible en la frontera con Colombia: iban a ser usados en actividades ilegales

El Ministerio de Defensa ecuatoriano también confirmó que en la operación participaron las Fuerzas Armadas y la Armada del vecino país- crédito @DefensaEc/X

Más de 1.320 galones de combustible fueron incautados por militares ecuatorianos en la frontera con Colombia, según reportó este miércoles 4 de marzo de 2026 el Ministerio de Defensa, que aseguró que la acción afectó “directamente la logística de los grupos de delincuencia organizada que operan en esta zona estratégica del país”.

El reporte señala que el combustible confiscado se destina a actividades ilícitas en la frontera. Los individuos involucrados abandonaron en el agua los 24 tanques tras notar la presencia militar y huyeron del área intervenida.

El reporte señala que el combustible confiscado se destina a actividades ilícitas en la frontera - crédito @DefensaEc/X

“Durante una operación militar, varios individuos fueron detectados mientras manipulaban tanques que presumiblemente contenían combustible; al notar la presencia militar, huyeron del lugar abandonando los recipientes en el agua”, puntualiza el informe.

El operativo se realizó en el sector Olmedo, perteneciente al municipio Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas. El Ministerio precisó que los detalles sobre la operación se mantienen “reservados” para no comprometer futuras intervenciones.

El Ministerio de Defensa de Ecuador señaló que la operación afectó directamente la logística de los grupos de delincuencia organizada que operan en esta zona estratégica - crédito @DefensaEc/X

“Más de 1.320 galones de combustible fueron incautados en la frontera norte, afectando directamente la logística de los grupos de delincuencia organizada que operan en esta zona estratégica del país”, escribió la cartera en su cuenta de X.

El Ministerio de Defensa ecuatoriano también confirmó que en la operación participaron las Fuerzas Armadas y la Armada del vecino país.

“La operación se ejecutó en el sector de Olmedo, cantón Eloy Alfaro, provincia de #Esmeraldas, donde las @FFAAECUADOR , a través del @armada_ecuador , decomisaron 24 tanques de 55 galones, equivalentes a 1.320 galones de combustible, utilizados presuntamente para actividades ilícitas en la frontera”.

Cabe recordar que desde los primeros meses de 2024, el presidente Daniel Noboa intensificó la respuesta estatal frente al crimen organizado, declarando un conflicto armado interno y clasificando a las bandas como grupos terroristas, con el consiguiente establecimiento de varios estados de excepción.

Las fuerzas de Estados Unidos y Ecuador también implementaron “operaciones conjuntas” en suelo ecuatoriano contra organizaciones consideradas “terroristas”, comunicó el Comando Sur de EE.UU. El anuncio señaló que se adoptaron acciones directas contra grupos vinculados con el narcotráfico y la minería ilegal, a quienes se responsabiliza por el aumento de la violencia en Ecuador.

Pedro Arnulfo Sánchez, resaltó que durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro los resultados contra el narcotráfico en la zona de frontera con Ecuador se han potenciado - crédito MinDefensa

Por su parte, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, confirmó la incautación histórica de cocaína, marihuana y heroína en la frontera entre Colombia y Ecuador, cuantificando un aumento del 300% en decomisos durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

​“Como resultado de este esfuerzo sostenido, entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, las incautaciones en la zona fronteriza colombo-ecuatoriana registraron un incremento histórico frente al gobierno anterior”, escribió el ministro Sánchez en su cuenta de X.

Según datos oficiales, se han confiscado 286.161 kilogramos de cocaína (con un incremento del 321%), 356 kilogramos de heroína (un alza del 1.216%) y 4.615 kilogramos de marihuana (aumento del 8%) en la zona fronteriza.

El ministro Sánchez atribuyó estos resultados a la cooperación entre las Fuerzas Militares colombianas y ecuatorianas, facilitada por mecanismos como la Comisión Binacional Fronteriza. Destacó la intensificación de operaciones conjuntas, la mejora en el intercambio de información y los golpes directos a redes de narcotráfico en esa región.

“Ha permitido intensificar las operaciones conjuntas, mejorar el intercambio de información y golpear de manera directa las estructuras del narcotráfico que delinquen en esta región estratégica”, expuso.

Y agregó: “Estamos teniendo más eficiencia, pero hay que enseñarles allá que no repitan la historia. Y la Policía de Colombia tiene que enseñarle a la Policía de Ecuador, y al Ejército, cómo se hace para controlar los puertos, cómo se hace para que el campesinado de Ecuador no vaya a caer en las mismas cosas en que nosotros hemos caído”, manifestó.

El Gobierno nacional anunció que las autoridades enfatizarán el combate al fentanilo.