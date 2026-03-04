Colombia

Luis Alfonso hizo curiosa comparación que involucra a Pipe Bueno: “Las mismas canas del viejo”

El cantante de música popular mostró algunos de sus caballos y sorprendió al revelar los nombres que les puso a varios de ellos

El cantante sorprendió a sus seguidores al señalar los motivos por los que decidió ponerle el nombre de su colega a uno de sus equinos - crédito @luisalfonso/Instagram

Si 2025 marcó su proyección definitiva en el ámbito del regional colombiano, en 2026 Luis Alfonso parece estar dispuesto a cosechar los frutos de su trabajo.

El payanés atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera desde que se lanzó Descriterio (2025), su más reciente larga duración, sirviendo como punta de lanza para poner en marcha El Espectáculo Más Contentoso, que pasó por estadios de toda Colombia durante el segundo semestre del año pasado.

En el inicio de 2026 se mantuvo brindando presentaciones en algunas de las ferias y fiestas más destacadas del calendario nacional, a lo que se sumaron presentaciones en solitario en varios municipios del país. Con todo, el intérprete de Chismofilia y Contentoso no tiene problemas en entretener a sus seguidores en redes sociales con sus ocurrencias, y una de las más sonadas involucró ni más ni menos que a Pipe Bueno.

En sus historias de Instagram, Luis Alfonso se mostró en una caballeriza de su propiedad con uno de los ayudantes tomando tinto mientras saludaba a su fanaticada. Más adelante subió otra grabación, esta vez montando al caballo mientras realizaba paso fino. Allí sumó un corto texto que decía: “De rose en Pipe Bueno”.

En una historia posterior, el cantante afirmó que, en efecto, decidió bautizar a uno de sus caballos como el caleño y no tardó en dar el curioso motivo por el que lo decidió: su supuesto parecido físico, señalando que tanto su caballo como el propio Pipe Bueno comparten el mismo tipo de canas.

Vean pues gente, les presento a Pipe Bueno. véanlo, las mismas canas del viejo. Pipe Bueno, ¡Ayayaiii!”, expresó el cantante en la grabación mientras enfocaba al corcel.

Una ocurrencia de Luis Alfonso
Una ocurrencia de Luis Alfonso relacionada con sus caballos involucró a Pipe Bueno, generando reacciones de todo tipo en redes sociales - crédito @luisalfonso y @pipebueno/Instagram

La tendencia a nombrar a sus caballos con referencias a artistas populares no se detuvo allí. En una publicación posterior, Luis Alfonso presentó a otro de sus caballos al que bautizó como Ciro, haciendo una clara diferencia a su colega, el cantante Ciro Quiñonez: “Hola, Ciro, vean a Ciro pues, señores. Está sin capul como Ciro, todo calvo delante”, afirmó entre risas.

Aunque Pipe Bueno fue etiquetado en la publicación por Luis Alfonso, hasta el momento de la difusión no había emitido comentarios en respuesta. En redes sociales, la ocurrencia del cantante ha generado todo tipo de opiniones entre los internautas, reconociendo su peculiar sentido del humor.

El regional colombiano se unió para animar a la Selección con una nueva canción

La idea de la colaboración surgió cuando Jiménez aún estaba con vida, pero logró materializarse semanas después de su muerte - crédito luisito_munoz / Instagram

A la par con las ocurrencias de Luis Alfonso, tanto él como Pipe Bueno estuvieron entre los artistas que formaron parte de la grabación y lanzamiento de Te quiero ver campeón.

La iniciativa contó con la participación de Jhon Alex Castaño, Arelys Henao, Francy, Jessi Uribe, Paola Jara, Luisito Muñoz, Alzate, Ciro Quiñonez y Jhonny Rivera. Todos ellos aseguraron en varias entrevistas que el fallecido artista Yeison Jiménez iba a sumarse a este tema musical, pactado para grabarse en días posteriores al accidente aéreo que le arrebató la vida el pasado 10 de enero.

Aunque su lanzamiento en plataformas digitales aún no tiene una fecha confirmada, ya fue promocionado por los intérpretes que mostraron en redes sociales parte de los clips del rodaje del video oficial.

Los fragmentos muestran detalles de la filmación donde figuras de la música se encuentran en una calle del barrio Manrique de Medellín, repartiendo sancocho y recreando una situación muy común en los barrios populares de Antioquia, llenos de colores y familiaridad. Esta escenografía pretende fortalecer la relación entre la música, la cultura y el apoyo a la Tricolor, que disputará su primer partido en el certamen, el 17 de junio en Ciudad de México, contra Uzbekistán.

