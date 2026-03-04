Colombia

Juan Carlos Pinzón dijo extrañar a Germán Vargas Lleras, el gran ‘ausente’ en la campaña electoral: “Está haciendo falta en la política”

El exministro de Defensa y candidato presidencial, que hace parte de La Gran Consulta por Colombia, se refirió a la ausencia del exvicepresidente y exministro en la contienda electoral, pues pese a que apareció al inicio de este periodo y escribe con relativa frecuencia en medios, no se ha vuelto a ver en público

Con este corto mensaje, el exministro de Defensa y candidato presidencial rindió una especie de tributo al líder político de Cambio Radical, que por cuestiones de salud ha estado al margen en los últimos dos años del acontecer diario, pero que a la distancia sigue estando al tanto del devenir político - crédito @PinzonBueno/X

La ausencia del exvicepresidente Germán Vargas Lleras en la campaña fue señalada como un factor determinante por figuras políticas de peso, entre ellas el exministro de Defensa y excompañero de gabinete Juan Carlos Pinzón, que a través de un video en sus redes sociales remarcó la falta de su liderazgo en un momento que definió como “tan complejo e histórico” para Colombia, en el que el país decidirá a su próximo mandatario, de cara a los próximos cuatro años.

A pesar del hermetismo que rodeó la salud del político durante buena parte de 2025, su regreso a la esfera pública a finales del año anterior, tras superar dos cirugías neurológicas, puso nuevamente su nombre en el centro del debate político. Sin embargo, desde entonces no se le volvió a ver en público, lo que causó cierta nostalgia en el exintegrante del gabinete de Juan Manuel Santos y que con un video en sus redes sociales, quiso rendirle una especie de homenaje.

“Germán está haciendo falta en este momento en la política colombiana. Su liderazgo, su carácter, su conocimiento de Colombia, su profundidad en lo que tiene que ver con los asuntos del Estado y sus posiciones férreas y contundentes hacen falta en este momento”, dijo Pinzón en su corto pronunciamiento, pero con el que recordó la memoria del también exsenador, de base liberal y nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, que es considerado un actor preponderante.

El sentido mensaje de Juan Carlos Pinzón a Germán Vargas Lleras: “Extrañan su presencia en la política”

En su momento, miembros de Cambio Radical como el senador Carlos Fernando Motoa aseguraron que los problemas médicos han quedado atrás y que el exvicepresidente se encontraba en condiciones físicas plenas para retomar la agenda partidaria. Pero ante su ausencia, el aspirante del partido Oxígeno, afín a las ideas de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez, reiteró el impacto que genera esta figura en el espectro político nacional.

Quiero enviarle un saludo a usted, a todo su equipo y a toda la gente que usted ha liderado por años, porque estoy seguro que, como yo, extrañan su presencia en la política colombiana”, agregó el exministro, con lo que envió un afectuoso saludo a Vargas Lleras y su familia.

En marzo de 2025, un accidente fatal involucró al esquema de seguridad del líder de Cambio Radical, pues un vehículo oficial sufrió un siniestro en la vía Cúcuta-Bogotá y dos uniformados perdieron la vida, sin que Vargas Lleras estuviera presente en el automóvil. Este episodio marcó la etapa final de su convalecencia y el inicio de su reaparición, y luego de un período de tratamiento en Estados Unidos, regresó al país y a la dirección activa de su partido.

Vargas Lleras: la figura detrás de la oposición a Gustavo Petro

Desde su retorno, Vargas Lleras retomó la jefatura formal de Cambio Radical y lideró reuniones de bancada para definir alianzas y estrategias parlamentarias de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Aunque parecía haber declinado cualquier posibilidad de ser candidato presidencial, su lectura política sigue siendo apreciada mediante sus columnas de opinión, cuando advirtió que el jefe de Estado promovería la constituyente, como en efecto lo hace.

“Como yo, (muchos) extrañan su presencia en la política colombiana en un momento tan complejo e histórico como el actual”, expresó el candidato, justo antes de que se conociera un video de la colectividad de oposición en la que, justamente, el principal protagonista es Vargas Lleras: que reapareció, al menos en su voz, para invitar a sus simpatizantes a apoyar a las listas de Cambio Radical y, de paso, abrir la puerta a una aspiración a la Casa de Nariño.

En el presente, mantiene una postura crítica frente al gobierno de Gustavo Petro. En sus escritos y las redes sociales, expresó su preocupación por el respeto a la Constitución y la necesidad de preservar la separación de poderes ante las reformas impulsadas por el Ejecutivo, especialmente en los sectores salud y justicia. Es por ello que ha usado estos espacios para cuestionar las principales iniciativas del Gobierno, como las reformas propuestas por el Ejecutivo.

