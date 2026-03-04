Jerónimo Uribe habló de la “campaña titánica” que ha hecho su padre, el expresidente Álvaro Uribe, y el riesgo de que pierda “su primera elección”

Jerónimo Uribe acompañó a su padre, el expresidente Álvaro Uribe, durante algunas de las audiencias en el caso que afrontó por presunto fraude procvesal y soborno en actuación penal - crédito @jeronimoauribem/X

La candidatura del expresidente Álvaro Uribe Vélez al Senado por el Centro Democrático enfrenta, sin lugar a duda, una presión inédita ante las elecciones al Congreso, en un escenario donde, por primera vez, su elección no es segura. A diferencia de su última experiencia en el Legislativo, cuando fue elegido para el periodo 2018-2022, que no terminó al verse involucrado en el proceso por manipulación de testigos y fraude procesal, en esta ocasión no es cabeza de lista.

El propio Uribe reconoció el riesgo que implica ocupar el puesto 25 en la lista cerrada del partido y apeló al respaldo de sus seguidores con una metáfora contundente. “Estoy en las puertas del infierno. Vamos a ver si mis compatriotas me ayudan y me sacan de las mechas para no irme”, relató a El Colombiano, en relación con el desafío que representa el haberse inscrito en una casilla en la que necesitaría un considerable respaldo en las urnas para quedar elegido.

Con este mensaje en X, el empresario Jerónimo Uribe dijo admirar la campaña de su padre, el expresidente Álvaro Uribe, que podría llegar de nuevo al Senado - crédito @jeronimoauribem/X

El menor de los hijos del expresidente, Jerónimo Uribe, explicó la maniobra política. “Álvaro Uribe decidió ir en el puesto 25 del @CeDemocratico al Senado para impulsar nuevos liderazgos. Pero AUV siempre ha hecho campaña con un esfuerzo titánico, más intenso aún cuando es para elegir a otros que para él. Si el CD saca 24 Senadores, Álvaro Uribe habrá perdido su primera elección, pero con la satisfacción de haber impulsado una lista fenomenal", expresó.

“Aún así, yo aspiro a que sean 25 y por eso votaré sin dudarlo por las listas del Centro Democrático”, agregó el empresario antioqueño, que ha sido un férreo defensor del legado de su progenitor y fue uno de los que acompañó al exmandatario durante el juicio que afrontó por los mencionados delitos, y en el que fue absuelto en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, que lo declaró inocente de las conductas por las que fue condenado en primera instancia.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez optó por apuntarse en el puesto 25 de la lista del Centro Democrático, en una decisión que podría dejarlo por fuera de la conformación del legislativo - crédito @PalomaValenciaL/X

Según los cálculos electorales, para que el Centro Democrático consiga los votos necesarios y Uribe obtenga una curul en el Senado entre 2026 y 2030, la colectividad deberá lograr entre 3,5 y 4 millones de votos. La estrategia electoral del partido gira en torno a la lista cerrada, sistema mediante el cual los electores seleccionan el logo partidario y no a candidatos específicos, pues el orden ya lo definió la colectividad en la confección de la lista radicada para tal fin.

En este esquema, la asignación de curules depende del número total de votos, que ubica en el Congreso a los que ocupen los primeros lugares de la lista. Con la cifra repartidora estimada entre 160.000 y 180.000 votos por curul, el Centro Democrático solo obtendrá la banca de Uribe si asegura al menos 25 escaños. No obstante, una reciente determinación que dejó por fuera de la contienda a una de sus candidatas, la representante Marelen Castillo.

La exclusión de Marelen Castillo y el ajuste en la lista

En efecto, la campaña sufrió un sentido golpe, pues el Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó la candidatura de Castillo al Senado por el Centro Democrático, al basarse en la presunta doble militancia de la política vallecaucana, que fue electa previamente por la Liga de Gobernantes Anticorrupción como representante a la Cámara de Representantes, gracias al Estatuto de la Oposición, al ser la fórmula que quedó en el segundo lugar de la contienda presidencial de 2022.

En ese caso, la ley electoral prohíbe que un candidato aspire a un cargo por una formación distinta a la que pertenece, a menos que cumpla con los plazos legales para renunciar a su anterior militancia. Todos los magistrados del tribunal coincidieron en que Castillo mantenía “vínculos legales o compromisos de militancia” con su partido anterior cuando formalizó su nueva inscripción, pese a que tuvo serias diferencias con Rodolfo Hernández, que la excluyó.

Marelen Castillo no podrá ser elegida senadora, debido a que se confirmó su doble militancia por parte del CNE y el Tribunal Superior de Bogotá - crédito Colprensa

Castillo rechazó la decisión del CNE y defendió su postulación, al argumentar una situación excepcional, producto de disputas internas y falta de personería jurídica de su anterior colectividad; que terminó constituyéndose sin ella como participante de la representatividad. Aunque su equipo jurídico optó por recurrir a instancias judiciales superiores en búsqueda de revertir la inhabilidad en contra, el Tribunal Superior de Bogotá determinó ratificarla en su fallo.

Este escenario deja al Centro Democrático con únicamente 24 aspirantes activos en su lista al Senado, lo que complicaría las probabilidades de conquistar el escaño número 25, al que aspira el expresidente Uribe. Conseguir esa curul depende ahora no solo de la movilización del electorado, sino también del equilibrio interno de la bancada y de la resolución de la apelación presentada por Castillo ante las autoridades competentes.

El Centro Democrático tiene como cabeza de lista al Senado al actual representante Andrés Forero - crédito Colprensa

Los 25 puestos de la lista al Senado del Centro Democrático:

Andrés Forero (Cabeza de lista) Rafael Nieto Loaiza Claudia Margarita Zuleta Hernán Cadavid Julia Correa Nuttin Carlos Meisel Christian Garcés María Clara Posada Honorio Enríquez Josué Alirio Barrera Esteban Quintero Enrique ‘Kike’ Cabrales Óscar Leonardo Villamizar Juan Fernando Espinal María Angélica Guerra Juan Fernando Caicedo Zandra Bernal Lizeth Reina José Vicente Carreño Marelén Castillo (Inhabilitada) Carolina Restrepo Estefanía Colmenares Amalia Salgado Camilo Gaviria Álvaro Uribe Vélez.