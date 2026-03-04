Colombia

Secretaria de Gobierno y concejal se agarraron en pleno parque principal en Antioquia por diferencias políticas

La administración municipal adoptó medidas tras la disputa verbal registrada en el parque principal, actualmente bajo investigación formal, y reiteró la importancia de prevenir actos que vulneren el respeto y la convivencia institucional

Guardar
La investigación sobre el altercado
La investigación sobre el altercado permanece bajo reserva sumarial mientras las autoridades recogen testimonios y verifican pruebas - crédito Alcaldía Carolina de Norte

El conflicto entre la secretaria de Gobierno del municipio Carolina del Príncipe, Laura Andrea Mira, y el concejal conservador Felipe Galeano, ocurrido en el parque principal del municipio antioqueño, intensificó la tensión entre el Ejecutivo local y el Concejo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con versiones preliminares, el concejal habría agredido física y verbalmente a la mujer en vía pública.

Las autoridades locales respondieron con rapidez y contundencia. Tanto la Alcaldía como el Concejo han emitido comunicados públicos para fijar su posición frente a los hechos y el tratamiento que debe tener el caso de presunta violencia.

La alcaldía de Carolina del
La alcaldía de Carolina del Príncipe reitera su postura de tolerancia cero ante cualquier conducta que vulnere la dignidad de la mujer - crédito Alcadá/Facebook

Por ahora, la investigación formal sigue su curso y las versiones sobre lo sucedido difieren. Mientras la administración municipal señala que podría haberse tratado de un intento de intimidación contra la funcionaria, Felipe Galeano reconoce la discusión, admite que había ingerido alcohol, pero rechaza de manera tajante cualquier intento de agresión física.

La versión del concejal

Felipe Galeano reconoció que se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de la discusión, ocurrida en un establecimiento abierto al público. Además, aceptó que existió un cruce verbal con la secretaria de Gobierno, pero negó haber intentado cualquier agresión física contra Mira.

Galeano argumentó que la situación se exacerbó cuando la funcionaria intentó grabarlo con su teléfono celular provocando un forcejeo por el dispositivo. Rechazó haber propinado golpes y afirmó que la difusión de este incidente responde a “una estrategia poco ética” destinada a dañar su imagen política.

El concejal señaló que la información difundida en redes sociales y espacios políticos es “descontextualizada o abiertamente falsa”, atribuyendo la controversia a la coyuntura política que atraviesa Carolina del Príncipe.

La alcaldía de Carolina del
La alcaldía de Carolina del Príncipe reitera su postura de tolerancia cero ante cualquier conducta que vulnere la dignidad de la mujer - crédito Alcaldía/Facebook

Postura de la Alcaldía: protección de la mujer y rechazo a la impunidad

La postura de la alcaldesa Ana Isabel Avendaño Duque fue inmediata y categórica. En un comunicado oficial difundido por los canales oificales, la funcionaria insistió en que su administración no tolerará actos que vulneren la integridad de las mujeres en el municipio, independientemente de cargos o filiaciones políticas.

La alcaldesa precisó que ya se han activado los protocolos institucionales pertinentes para el acompañamiento y la supervisión estricta del proceso mientras avanzan las investigaciones.

Avendaño Duque expresó: “Como alcaldesa, rechazo contundente cualquier conducta que vulnere la dignidad de las mujeres. El respeto no se negocia y la indiferencia no es una opción.”

Con este pronunciamiento, marcó distancia y advirtió que el gobierno municipal tomará como principio rector la defensa de los derechos y la garantía de la seguridad en la función pública.

El Concejo Municipal exige garantías
El Concejo Municipal exige garantías procesales y respeto al debido proceso durante la investigación de los hechos denunciados - crédito Concejo Municipal

El Concejo Municipal exige garantías en la investigación

El Concejo Municipal, a través de su presidente Daniel Ocampo Villarraga, publicó un pronunciamiento institucional en el que no se refirió de forma directa al concejal señalado.

El órgano legislativo reclamó que la investigación de los hechos quede exclusivamente en manos de las entidades competentes y finalizó la declaración con tres ejes principales: respeto al debido proceso, presunción de inocencia y canalización de las discrepancias mediante el diálogo democrático.

La directiva del Concejo destacó la importancia de evitar juicios anticipados que puedan alterar la honra de cualquiera de los involucrados y remarcó: las disputas propias de la vida política deben tramitarse mediante la palabra, nunca a través de confrontaciones que pongan en riesgo la convivencia social.

En el mensaje final, el Concejo reiteró su “rechazo al maltrato en todas sus formas”, estableciendo el principio de que la institucionalidad debe prevalecer ante todo tipo de conflicto personal o de partido.

Mientras prosigue la investigación bajo reserva sumarial, la discusión en Carolina del Príncipe permanece abierta en la opinión pública y en los escenarios políticos del municipio, marcando un precedente en la exigencia de claridad y responsabilidad para todos los involucrados.

Temas Relacionados

Pelea secretaría de Gobierno y concejalMunicipio Carolina del PríncipeLaura Andrea MiraFelipe GaleanoParque Carolina del PríncipeAntioquiaAlcaldía Carolina del PríncipeColombia-Noticias

Más Noticias

Tebi Bernal nominó a Campanita en ‘La casa de los famosos Colombia’: así fue la reacción que tuvo el participante en vivo y en directo

El líder de la semana no se guardó nada y mandó directo a la placa de eliminación a su compañero, tomando una decisión estratégica que dejó boquiabiertos a sus compañeros y encendió las redes sociales

Tebi Bernal nominó a Campanita

Fiscalía conformó mesa técnica para definir delitos por los que será investigado el escolta capturado con $145 millones en La Guajira

Luis Alfredo Acuña Vega, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignado al esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, fue dejando en libertad

Fiscalía conformó mesa técnica para

Cuál es la diferencia entre una lista cerrada y una de voto preferente en las elecciones al Congreso en Colombia y cuáles partidos las tienen

Algunas colectividades políticas presentaron lista cerrada para la elección al Senado, determinando que la selección de candidatos dependerá del orden interno inscrito por cada agrupación

Cuál es la diferencia entre

Denuncian nuevo caso de hurto en el Mallplaza NQS de Bogotá: “Su actitud protectora de delincuentes me hace pensar lo peor”

Según la denuncia, el hecho pasó dentro del centro comercial cuando la persona transitaba frente a un popular comercio

Denuncian nuevo caso de hurto

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor Femenina en la fecha 2 de la SheBelieves Cup

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia está obligado a ganar no solo para aspirar al subcampeonato del torneo amistoso, sino para seguir demostrando su alto nivel entre los países de la región

Colombia vs. Argentina - EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Johanna Fadul criticó ‘La casa

Johanna Fadul criticó ‘La casa de los famosos Colombia’ y a algunos de los participantes: “No pertenezco a ese lugar en lo absoluto”

Shakibecca fue confundida con Shakira durante el multitudinario show en Ciudad de México: la imitadora de la barranquillera dio su versión

Yeferson Cossio aseguró que una de sus exparejas le hacía brujería: “Yo la confronté a ella”

Jhonny Rivera y Jenny López tienen este destino programado para pasar su luna de miel: contaron detalles del viaje

Shakira vivió tremendo susto en el Zócalo en México: la seguridad debió intervenir

Deportes

Colombia vs. Argentina - EN

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor Femenina en la fecha 2 de la SheBelieves Cup

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido del Pijao

Este es el cambio que haría Diego Arias en Atlético Nacional si el partido ante Millonarios por la Sudamericana se decide por penales

Jules Kounde se unió a Kylian Mbappé: también será baja de Francia para enfrentar a la selección Colombia en la fecha FIFA de marzo