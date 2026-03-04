Secretaria de Gobierno y concejal se agarraron en pleno parque principal en Antioquia por diferencias políticas

La investigación sobre el altercado permanece bajo reserva sumarial mientras las autoridades recogen testimonios y verifican pruebas - crédito Alcaldía Carolina de Norte

El conflicto entre la secretaria de Gobierno del municipio Carolina del Príncipe, Laura Andrea Mira, y el concejal conservador Felipe Galeano, ocurrido en el parque principal del municipio antioqueño, intensificó la tensión entre el Ejecutivo local y el Concejo.

De acuerdo con versiones preliminares, el concejal habría agredido física y verbalmente a la mujer en vía pública.

Las autoridades locales respondieron con rapidez y contundencia. Tanto la Alcaldía como el Concejo han emitido comunicados públicos para fijar su posición frente a los hechos y el tratamiento que debe tener el caso de presunta violencia.

La alcaldía de Carolina del Príncipe reitera su postura de tolerancia cero ante cualquier conducta que vulnere la dignidad de la mujer - crédito Alcadá/Facebook

Por ahora, la investigación formal sigue su curso y las versiones sobre lo sucedido difieren. Mientras la administración municipal señala que podría haberse tratado de un intento de intimidación contra la funcionaria, Felipe Galeano reconoce la discusión, admite que había ingerido alcohol, pero rechaza de manera tajante cualquier intento de agresión física.

La versión del concejal

Felipe Galeano reconoció que se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de la discusión, ocurrida en un establecimiento abierto al público. Además, aceptó que existió un cruce verbal con la secretaria de Gobierno, pero negó haber intentado cualquier agresión física contra Mira.

Galeano argumentó que la situación se exacerbó cuando la funcionaria intentó grabarlo con su teléfono celular provocando un forcejeo por el dispositivo. Rechazó haber propinado golpes y afirmó que la difusión de este incidente responde a “una estrategia poco ética” destinada a dañar su imagen política.

El concejal señaló que la información difundida en redes sociales y espacios políticos es “descontextualizada o abiertamente falsa”, atribuyendo la controversia a la coyuntura política que atraviesa Carolina del Príncipe.

Postura de la Alcaldía: protección de la mujer y rechazo a la impunidad

La postura de la alcaldesa Ana Isabel Avendaño Duque fue inmediata y categórica. En un comunicado oficial difundido por los canales oificales, la funcionaria insistió en que su administración no tolerará actos que vulneren la integridad de las mujeres en el municipio, independientemente de cargos o filiaciones políticas.

La alcaldesa precisó que ya se han activado los protocolos institucionales pertinentes para el acompañamiento y la supervisión estricta del proceso mientras avanzan las investigaciones.

Avendaño Duque expresó: “Como alcaldesa, rechazo contundente cualquier conducta que vulnere la dignidad de las mujeres. El respeto no se negocia y la indiferencia no es una opción.”

Con este pronunciamiento, marcó distancia y advirtió que el gobierno municipal tomará como principio rector la defensa de los derechos y la garantía de la seguridad en la función pública.

El Concejo Municipal exige garantías procesales y respeto al debido proceso durante la investigación de los hechos denunciados - crédito Concejo Municipal

El Concejo Municipal exige garantías en la investigación

El Concejo Municipal, a través de su presidente Daniel Ocampo Villarraga, publicó un pronunciamiento institucional en el que no se refirió de forma directa al concejal señalado.

El órgano legislativo reclamó que la investigación de los hechos quede exclusivamente en manos de las entidades competentes y finalizó la declaración con tres ejes principales: respeto al debido proceso, presunción de inocencia y canalización de las discrepancias mediante el diálogo democrático.

La directiva del Concejo destacó la importancia de evitar juicios anticipados que puedan alterar la honra de cualquiera de los involucrados y remarcó: las disputas propias de la vida política deben tramitarse mediante la palabra, nunca a través de confrontaciones que pongan en riesgo la convivencia social.

En el mensaje final, el Concejo reiteró su “rechazo al maltrato en todas sus formas”, estableciendo el principio de que la institucionalidad debe prevalecer ante todo tipo de conflicto personal o de partido.

Mientras prosigue la investigación bajo reserva sumarial, la discusión en Carolina del Príncipe permanece abierta en la opinión pública y en los escenarios políticos del municipio, marcando un precedente en la exigencia de claridad y responsabilidad para todos los involucrados.