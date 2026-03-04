El mensaje que llamó la atención en los cierres de campaña de Pasto: “Colombia necesita dejar atrás la política del odio”

García destacó su experiencia como un plus adicional que sobresale respecto a los demás candidatos - crédito Suministrada a Infobae Colombia

En las calles de Pasto, en un evento al que asistieron más de 10.000 personas, se realizó el cierre de campaña de Gustavo García Figueroa, candidato al senado por el Frente Amplio Unitario.

El evento congregó a colectivos artísticos, líderes sociales, jóvenes y familias provenientes de distintos municipios de Nariño, quienes participaron en una jornada marcada por manifestaciones culturales y apoyo a la candidatura.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los asistentes destacó la presencia del precandidato presidencial Roy Barreras, quien expresó su respaldo a García Figueroa y subrayó la necesidad de consolidar una bancada que represente los intereses de las regiones.

Durante su intervención, Barreras afirmó que “la infraestructura vial de Nariño es estratégica para el desarrollo del suroccidente colombiano” y asumió el compromiso de priorizar la conectividad regional.

García habló con Infobae Colombia sobre sus ideas para transformar el país - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Por su parte, García Figueroa, abogado y exviceministro del Interior, se dirigió a los asistentes destacando el carácter comunal y progresista de su postulación. “Nuestra campaña nace en el territorio y culmina con su gente. Hoy demostramos que el poder vuelve a las comunidades y que son los ciudadanos, las comunas, las comunidades campesinas y étnicas quienes deciden el destino de su barrio, de su vereda y del país”, afirmó García Figueroa ante el público congregado en Pasto.

En diálogo con Infobae Colombia, el candidato insistió en la urgencia de unir a la República y construir una nación fundamentada en la entrega de tierras, la reinstitucionalización agraria y la transformación del territorio. Expresó que su proyecto busca ofrecer una oportunidad lícita y digna a las comunidades, a los jóvenes, a los campesinos y a la mujer rural.

“Representamos a los sectores progresistas, liberales rebeldes, de centroizquierda, que hemos construido, con esfuerzo y convicción, los cimientos del cambio en Colombia. Somos quienes hemos acompañado el proceso de transformación social y creemos que este proyecto debe consolidarse y profundizarse, con responsabilidad y resultados para la gente”.

García es cabeza de lista al senado del Frente Amplio Unitario - crédito Frente Amplio Unitario

Durante su discurso, García Figueroa envió un mensaje a sectores de la oposición y lanzó una crítica directa a Camilo Romero. “Algunos fuimos los que cargamos los ladrillos para que el cambio en este gobierno llegue a la gente; mientras otros comían churrasco, bailaban tango y caminaban por corrientes. El cambio se genera con acciones”.

El aspirante al senado recalcó que su candidatura se fundamenta en la experiencia institucional y la continuidad de las transformaciones sociales que demanda el país. “No vamos al Senado a improvisar. Vamos con la convicción de que las reformas deben construirse con responsabilidad, rigor técnico y sentido social”, sostuvo García Figueroa durante la jornada.

En su mensaje final, García Figueroa formuló un llamado a superar la polarización política y avanzar hacia consensos nacionales. “Colombia necesita dejar atrás la política del odio y avanzar hacia una política basada en el respeto, el diálogo y la reconciliación”.

La trayectoria de Gustavo García Figueroa incluye la promoción del Acto Legislativo 1 de 2023, que reconoció al campesinado como sujeto de especial protección constitucional y amplió su acceso a derechos fundamentales como el ambiente sano, la conectividad digital y los recursos naturales. Además, se destaca por su papel en la negociación del Acuerdo de Paz y por impulsar la creación de la Jurisdicción Agraria para la resolución pacífica de conflictos por tierra.

Como fundador del Movimiento Político, Social y Comunal, García Figueroa sostiene que su liderazgo busca poner el poder de decisión en manos de la ciudadanía. “Hoy demostramos que el poder vuelve a la gente”, subrayó durante el cierre de campaña en Pasto, en el que se reafirmó como una voz para los sectores progresistas, comunales y rurales de Colombia.