Ecopetrol reportó caída en las utilidades, informó de cuánto fue la producción de petróleo en 2025 y hasta cuándo habrá gas

La empresa estatal propuso un dividendo de $110 por acción para 2026, a pesar de un entorno desafiante y de una baja en los ingresos por ventas

Del desempeño de Ecopetrol depende
Del desempeño de Ecopetrol depende gran parte de las finanzas del Estado colombiano - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Ecopetrol informó que registró una caída del 39,5% en su utilidad neta durante 2025, con lo que acumuló el tercer año consecutivo de descenso de ganancias, pese a mantener una producción promedio estable de 745.000 barriles diarios y a hacer aportes importantes a las finanzas del Estado.

De acuerdo con la compañía, alcanzó una utilidad neta de $9,0 billones y propuso un dividendo de $110 por acción para 2026, a pesar de un entorno desafiante y de una baja en los ingresos por ventas. La producción promedio de barriles diarios y un total de $34,6 billones transferidos al Estado entre dividendos, impuestos y regalías marcaron los principales indicadores del año para la mayor petrolera del país.

El resultado significó una disminución del 39,5% frente a las utilidades de 2024 y confirmó la tendencia de reducción iniciada en 2023, cuando la caída llegó al 43%. En 2024, el descenso fue del 22%. Las cifras finales fueron consistentes con las proyecciones del mercado, que anticipaban una utilidad similar.

La producción de petróleo de
La producción de petróleo de Ecopetrol en 2025 se mantuvo en 750.000 barriles diarios - crédito Ecopetrol

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, resaltó que “operamos en entornos desafiantes, marcados por la volatilidad del mercado y pudimos reaccionar de manera oportuna ante eventos externos, fuera de nuestro control”.

De igual manera, atribuyó la baja de las utilidades a la disminución en los precios internacionales y a una reducción del 10,2% en ingresos por ventas, que se ubicaron en $119,7 billones. Durante el año, el Ebitda, rentabilidad operativa que se calcula antes de restar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, se situó en $46,7 billones, equivalente a un margen del 39%.

Producción y desempeño operativo de Ecopetrol

La producción promedio permaneció estable con 745.000 barriles por día, apenas un 0,1% menos respecto a 2024. Parte significativa de este volumen provino de crudo nacional, que sumó 517.000 barriles diarios, el mayor nivel de los últimos cinco años. En otros aspectos reportó lo siguiente:

  • Transporte: la compañía movilizó 1.102.000 barriles diarios a través de sus oleoductos. Estas operaciones permitieron a la petrolera sostener ingresos y adaptarse a la demanda del mercado.
  • Refinación: el procesamiento promedio fue de 417.000 barriles diarios, alcanzando un récord trimestral de 430.000 barriles diarios en el último trimestre. El negocio de refinación se benefició de una mayor disponibilidad operativa y de condiciones de mercado favorables.
  • Comercialización: Ecopetrol logró el mejor diferencial de crudo frente a la referencia Brent en cuatro años, con USD4,6 por barril, USD2 por encima del año anterior.
Al cierre del 2025, el
Al cierre del 2025, el Grupo Ecopetrol finalizó con una caja de $12.7 billones (27% en pesos colombianos y 73% en dólares) - crédito Ecopetrol

Según Roa Barragán, “la gestión de comercialización basada en la estrategia de internacionalización y diversificación, combinada con el comportamiento del mercado, nos permitió alcanzar el mejor diferencial de crudos de los últimos cuatro años”.

Reservas, exploración y sostenibilidad

Al cierre de 2025, la petrolera reportó reservas probadas de 1.944 millones de barriles de petróleo, con el 91% localizado en Colombia y el 9% en Estados Unidos. El índice de reemplazo de reservas subió a 121%, impulsado por proyectos de recobro.

De acuerdo con la estatal, la vida media de las reservas de crudo se situó en 8,2 años y para el gas natural en 6,3 años. En el ámbito exploratorio, se declaró la comercialidad de cuatro áreas: Orca Brasil, Lorito, Toritos y Saltador.

Sobre este aspecto, el presidente de la entidad enfatizó en que “en el Grupo Ecopetrol trabajamos en el propósito de mantener fortaleza operativa y disciplina de capital como los pilares que reflejan nuestra capacidad para cumplir los retos, metas y compromisos”.

En 2025 la producción del
En 2025 la producción del Grupo Ecopetrol fue de 745.300 barriles de petróleo equivalente por día (kbped), cumpliendo con la meta establecida en el plan comunicado al mercado de entre 740.000 y 750.000 kbped - crédito Ecopetrol

Transición energética y estrategias de crecimiento

Otro punto que se tocó fue el de la transición energética. Los resultados arrojaron:

  • Energías renovables: la empresa sobrepasó la meta de autogeneración al instalar 951 megavatios de capacidad, avanzando más allá de la proyección establecida para 2030 por la entrada en operación de los proyectos solares Portón del Sol y del parque eólico Windpeshi.
  • Gas: se formalizó un acuerdo de comercialización anticipada por 249 Gbtud, desde el yacimiento Sirius en alianza con Petrobras, lo que asegurará el suministro nacional a partir de 2030. Además, Ecopetrol avanzó en la ampliación de su portafolio con desarrollos de importación en Buenaventura, Coveñas y Puerto Bahía, permitiendo una capacidad potencial superior a 800 Gbtud.
  • Transmisión: ISA, filial de la petrolera, consolidó su posición con proyectos adjudicados por USD353 millones y el inicio de operaciones en Latinoamérica valoradas en USD664 millones.

