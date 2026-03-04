Colombia

Denuncian nuevo caso de hurto en el Mallplaza NQS de Bogotá: “Su actitud protectora de delincuentes me hace pensar lo peor”

Según la denuncia, el hecho pasó dentro del centro comercial cuando la persona transitaba frente a un popular comercio

Guardar
Según la denunciante, el hecho
Según la denunciante, el hecho ocurrió en el interior del centro comercial - crédito Mallplaza / @marlagutierreza / X

El caso expuesto por la abogada constitucionalista Marla Gutiérrez ha generado debate tras su denuncia sobre un hurto ocurrido dentro del centro comercial Mallplaza, en Bogotá.

Gutiérrez relató mediante la red social X: “Ayer me asaltaron en MALL PLAZA NQS, el Centro Comercial me negó ayuda, no nos dejó ver las cámaras para identificar a los delincuentes impidiendo que el Gaula pudiera identificarlos y recuperar mis pertenencias”, afirmó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y agregó: “@MallplazaCo su actitud sospechosa y protectora de delincuentes me hace pensar lo peor. Y no me robaron en el parqueadero, ni a las afueras, me robaron mientras caminaba de homecenter a ikea... ¿Como es posible que te asalten DENTRO de un centro comercial?”.

En una segunda publicación, la abogada agregó: “El establecimiento @MallplazaCo no solamente impidió la identificación de los ladrones, sino que sumada a su negativa la funcionaria que se identificó como Paula Cárdenas dio datos falsos al firmar el formulario de quejas, firmando con una cedula falsa No.1070923”.

Marla Gutiérrez también adjunto una
Marla Gutiérrez también adjunto una imagen de la denuncia donde aparentemente hay datos falsos - crédito @marlagutierreza / X

Tras la denuncia, usuarios en X respondieron con mensajes variados. Uno de ellos precisó: “Señora, las cámaras en espacio público requieren autorización judicial para ser revisadas, se llama habeas data. El Gaula no trata robos, lo hace la Fiscalía y solo interviene en casos de alta cuantía; si le robaron menos de 50 millones no le solucionan nada. Mi consejo es que demande al centro comercial por daños”.

Otros usuarios destacaron la frecuencia de robos en la zona, la falta de respuesta de las autoridades y sugirieron una posible complicidad por parte del centro comercial.

El caso de hurto en el parqueadero del centro comercial Mallplaza NQS en Bogotá ha generado inquietud entre los usuarios de la zona. A finales de febrero, una usuaria relató en TikTok cómo su jornada de compras terminó por convertirse en una denuncia pública tras ser víctima de robo dentro del estacionamiento.

La afectada, quien se identifica como lauoviedo09, expuso que el incidente sucedió el viernes 20 de febrero. En su testimonio, expresó: “Quiero hacer este video como una denuncia pública ante el centro comercial Mall Plaza NQS de la ciudad de Bogotá. Es debido a lo ocurrido el día viernes 20 de febrero del presente año, en el parqueadero del centro comercial”.

Una mujer denuncia públicamente haber sido víctima de un robo en el estacionamiento del centro comercial Mallplaza NQS en Bogotá. Relata cómo forzaron su vehículo y sustrajeron sus pertenencias, incluyendo una computadora, y la falta de respuesta y responsabilidad por parte del establecimiento - crédito lauoviedo09 / TikTok

La usuaria explicó que llegó al lugar acompañada por amigos y su pareja. El grupo estacionó el vehículo en el segundo piso y dejó varias pertenencias en el baúl, entre ellas una computadora portátil. Luego, ingresaron a las instalaciones del centro comercial para realizar compras.

La situación dio un giro inesperado cuando lauoviedo09 recibió notificaciones de movimientos extraños en su cuenta bancaria. Según su relato, la primera reacción fue bloquear la tarjeta pensando que se trataba de una clonación. Sin embargo, detalló: “Bloqueo la tarjeta. Pienso en ese momento que me clonaron la tarjeta. Me doy cuenta que no son compras en línea, sino son compras”.

Al revisar la aplicación de rastreo de su MacBook, descubrió que el dispositivo ya no estaba en el centro comercial, sino que aparecía en otra zona de la ciudad. Ante la sospecha, el grupo regresó al parqueadero y comprobó que el vehículo estaba sin seguro. La usuaria agregó: “No tenemos idea cómo le quitaron el seguro al carro. Abrieron el baúl y se llevaron mi maleta”.

El hecho se habría presentado
El hecho se habría presentado en el Centro Comercial Mallplaza NQS el día 20 de febrero - crédito Centro Comercial Mallplaza NQS

La afectada y sus acompañantes presentaron una queja ante el área de seguridad del centro comercial y llenaron una PQR para formalizar lo sucedido. La respuesta que recibieron, según la denunciante, fue la siguiente: “Lamentan mucho el hurto, pero que ellos no se hacen responsables de los objetos hurtados y demás”.

El hecho se suma a otras denuncias similares que han circulado en redes sociales, en las cuales visitantes reportan robos bajo circunstancias parecidas dentro del mismo centro comercial.

Temas Relacionados

Centro comercial Mallplaza NQSHurtoBogotáRedes socialesDenuncia públicaMarla GutiérrezIkeaColombia-Noticias

Más Noticias

Así puede saber si tiene sobrepeso u obesidad, según la explicación de una experta: “Debe medir su índice de masa corporal”

La cantidad de grasa acumulada en el cuerpo puede derivar en distintas afecciones de salud

Así puede saber si tiene

Armando Benedetti respaldó propuesta de Petro de impugnar las mesas de votación el 8 de marzo: “El presidente no está llamando a ‘mamar gallo’”

El ministro del Interior sostuvo que la propuesta está orientada a detectar fallas, mas no busca intervenir en el proceso democrático

Armando Benedetti respaldó propuesta de

Yina Calderón arremetió contra Juanda Caribe por su participación en 'La casa de los famosos Colombia': "Un charlatán"

La empresaria y DJ no se guardó nada al expresar fuertes opiniones sobre el comediante en medio de una transmisión en vivo junto a Juliana Calderón, dejando claro que no confía en el polémico participante del 'reality'

Yina Calderón arremetió contra Juanda

Imer Machado se reunió con Ramón Jesurún y evalúa demandar a quien lo acusa de supuestos cobros de “peajes” en el arbitraje colombiano

El director de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol es acusado de cobrar dinero para designar a algunos árbitros en los partidos del fútbol colombiano

Imer Machado se reunió con

Tribunal de Bogotá frenó traslado de líder de investigaciones contra ‘Papá Pitufo’ y ordenó medidas urgentes de protección ante amenazas y alto riesgo

La decisión busca garantizar la integridad del oficial y de su familia, tras evidenciar omisiones en la evaluación de riesgos por parte de la institución

Tribunal de Bogotá frenó traslado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón arremetió contra Juanda

Yina Calderón arremetió contra Juanda Caribe por su participación en 'La casa de los famosos Colombia': "Un charlatán"

Tebi Bernal nominó a Campanita en ‘La casa de los famosos Colombia’: así fue la reacción que tuvo el participante en vivo y en directo

Johanna Fadul criticó ‘La casa de los famosos Colombia’ y a algunos de los participantes: “No pertenezco a ese lugar en lo absoluto”

Shakibecca fue confundida con Shakira durante el multitudinario show en Ciudad de México: la imitadora de la barranquillera dio su versión

Yeferson Cossio aseguró que una de sus exparejas le hacía brujería: “Yo la confronté a ella”

Deportes

Wilmar Roldán tuvo tenso cruce

Wilmar Roldán tuvo tenso cruce con César Farías, extécnico del Junior de Barranquilla, en el empate del Barcelona de Guayaquil por Libertadores

Imer Machado se reunió con Ramón Jesurún y evalúa demandar a quien lo acusa de supuestos cobros de “peajes” en el arbitraje colombiano

El ciclista colombiano Santiago Buitrago se coronó en importante carrera en Italia: así fue su victoria

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor Femenina en la fecha 2 de la SheBelieves Cup

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana