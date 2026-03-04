Denuncian nuevo caso de hurto en el Mallplaza NQS de Bogotá: “Su actitud protectora de delincuentes me hace pensar lo peor”

Según la denunciante, el hecho ocurrió en el interior del centro comercial - crédito Mallplaza / @marlagutierreza / X

El caso expuesto por la abogada constitucionalista Marla Gutiérrez ha generado debate tras su denuncia sobre un hurto ocurrido dentro del centro comercial Mallplaza, en Bogotá.

Gutiérrez relató mediante la red social X: “Ayer me asaltaron en MALL PLAZA NQS, el Centro Comercial me negó ayuda, no nos dejó ver las cámaras para identificar a los delincuentes impidiendo que el Gaula pudiera identificarlos y recuperar mis pertenencias”, afirmó.

Y agregó: “@MallplazaCo su actitud sospechosa y protectora de delincuentes me hace pensar lo peor. Y no me robaron en el parqueadero, ni a las afueras, me robaron mientras caminaba de homecenter a ikea... ¿Como es posible que te asalten DENTRO de un centro comercial?”.

En una segunda publicación, la abogada agregó: “El establecimiento @MallplazaCo no solamente impidió la identificación de los ladrones, sino que sumada a su negativa la funcionaria que se identificó como Paula Cárdenas dio datos falsos al firmar el formulario de quejas, firmando con una cedula falsa No.1070923”.

Tras la denuncia, usuarios en X respondieron con mensajes variados. Uno de ellos precisó: “Señora, las cámaras en espacio público requieren autorización judicial para ser revisadas, se llama habeas data. El Gaula no trata robos, lo hace la Fiscalía y solo interviene en casos de alta cuantía; si le robaron menos de 50 millones no le solucionan nada. Mi consejo es que demande al centro comercial por daños”.

Otros usuarios destacaron la frecuencia de robos en la zona, la falta de respuesta de las autoridades y sugirieron una posible complicidad por parte del centro comercial.

El caso de hurto en el parqueadero del centro comercial Mallplaza NQS en Bogotá ha generado inquietud entre los usuarios de la zona. A finales de febrero, una usuaria relató en TikTok cómo su jornada de compras terminó por convertirse en una denuncia pública tras ser víctima de robo dentro del estacionamiento.

La afectada, quien se identifica como lauoviedo09, expuso que el incidente sucedió el viernes 20 de febrero. En su testimonio, expresó: “Quiero hacer este video como una denuncia pública ante el centro comercial Mall Plaza NQS de la ciudad de Bogotá. Es debido a lo ocurrido el día viernes 20 de febrero del presente año, en el parqueadero del centro comercial”.

La usuaria explicó que llegó al lugar acompañada por amigos y su pareja. El grupo estacionó el vehículo en el segundo piso y dejó varias pertenencias en el baúl, entre ellas una computadora portátil. Luego, ingresaron a las instalaciones del centro comercial para realizar compras.

La situación dio un giro inesperado cuando lauoviedo09 recibió notificaciones de movimientos extraños en su cuenta bancaria. Según su relato, la primera reacción fue bloquear la tarjeta pensando que se trataba de una clonación. Sin embargo, detalló: “Bloqueo la tarjeta. Pienso en ese momento que me clonaron la tarjeta. Me doy cuenta que no son compras en línea, sino son compras”.

Al revisar la aplicación de rastreo de su MacBook, descubrió que el dispositivo ya no estaba en el centro comercial, sino que aparecía en otra zona de la ciudad. Ante la sospecha, el grupo regresó al parqueadero y comprobó que el vehículo estaba sin seguro. La usuaria agregó: “No tenemos idea cómo le quitaron el seguro al carro. Abrieron el baúl y se llevaron mi maleta”.

La afectada y sus acompañantes presentaron una queja ante el área de seguridad del centro comercial y llenaron una PQR para formalizar lo sucedido. La respuesta que recibieron, según la denunciante, fue la siguiente: “Lamentan mucho el hurto, pero que ellos no se hacen responsables de los objetos hurtados y demás”.

El hecho se suma a otras denuncias similares que han circulado en redes sociales, en las cuales visitantes reportan robos bajo circunstancias parecidas dentro del mismo centro comercial.