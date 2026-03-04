Colombia

Continúa la tensión por los horarios en El Dorado: Procuraduría hizo visita técnica a la Aerocivil

El ente de control revisa cómo se están asignando los slots en el principal aeropuerto del país, en medio de la presión de aerolíneas que buscan más espacios para operar

La Procuraduría General de la
La Procuraduría General de la Nación realiza una revisión técnica sobre la asignación de slots en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá - crédito Procuraduría

En un momento en el que el tráfico aéreo crece y las tensiones por más rutas se intensifican, el foco volvió a ponerse sobre el corazón del sistema, los horarios de despegue y aterrizaje en el Aeropuerto Internacional El Dorado. La Procuraduría General de la Nación confirmó que realizó una visita técnica a la Aeronáutica Civil para revisar, entre otros asuntos, la asignación de los llamados slots aeroportuarios, con especial atención a la operación en Bogotá.

“Equipo de la PGN realiza visita técnica a la Aerocivil para abordar temas de infraestructura y mantenimiento de aeropuertos, especialmente de El Dorado y la asignación de slots aeroportuarios”, publicó el ente de control en su cuenta oficial de X. El movimiento no es menor. En la práctica, los slots son los permisos que determinan a qué hora puede despegar o aterrizar un avión. En un aeropuerto como El Dorado, donde cada minuto cuenta, esos espacios son oro.

El tráfico aéreo en El
El tráfico aéreo en El Dorado enfrenta, con cerca de 74 movimientos por hora, límites operativos definidos por infraestructura y controladores - crédito @PGN_COL/X

Actualmente, la terminal opera con un tope cercano a 74 movimientos por hora entre salidas y llegadas. Esa capacidad está definida por la infraestructura disponible —pistas, plataformas— y por factores operativos como el número de controladores aéreos. Sin embargo, no todos esos movimientos están disponibles para vuelos comerciales. Una parte se destina a aviación no regular y de Estado, lo que reduce el margen para las aerolíneas comerciales a unas 64 operaciones por hora. Es allí donde comienza la competencia.

La distribución de esos espacios no se hace de manera improvisada. Se rige por temporadas aeronáuticas internacionales bajo el calendario de la Iata. Además, el sistema prioriza los derechos históricos, las aerolíneas que operaron de forma recurrente en determinados horarios tienen ventaja para conservarlos.

El reglamento también incluye la conocida regla del 80-20. Para mantener un slot en la siguiente temporada, la aerolínea debe utilizar al menos el 80% del tiempo asignado. El 20% restante puede justificarse por razones como mantenimientos programados, condiciones climáticas adversas o situaciones operativas excepcionales.

En los últimos años, las restricciones golpearon con mayor fuerza a las aerolíneas en expansión. Varias ampliaron su flota y buscan crecer en el mercado doméstico, pero se encuentran con un límite claro, no hay franjas disponibles en Bogotá.

La competencia entre aerolíneas comerciales
La competencia entre aerolíneas comerciales por los slots aeroportuarios en Bogotá se intensifica por la restricción de franjas disponibles - crédito Fernando Vergara/AP

La visita de la Procuraduría se da en medio de una discusión más amplia sobre posibles ajustes al esquema actual. La iniciativa en estudio no contempla aumentar el número total de operaciones por hora ni quitar espacios de forma arbitraria. La idea, según se ha planteado, es revisar los criterios para redistribuir aquellos slots que no se estén utilizando de manera efectiva.

Esa posibilidad, sin embargo, genera inquietudes. La Iata advirtió que apartarse de los estándares internacionales podría traducirse en desorden operativo, afectar la conectividad y, eventualmente, presionar al alza las tarifas. Así, mientras el país debate cómo optimizar el principal aeropuerto, el control sobre los minutos en pista se convierte en una pieza clave para el futuro de la conectividad aérea. Porque en El Dorado, más que espacio físico, lo que escasea es el tiempo.

La asignación de slots en
La asignación de slots en El Dorado se rige por temporadas de IATA y prioriza los derechos históricos de las aerolíneas más constantes - crédito Anushree Fadnavis/REUTERS

Por ahora, el proceso está en etapa de revisión y seguimiento. La Procuraduría busca establecer si los criterios actuales garantizan transparencia, eficiencia y equilibrio en un escenario donde la demanda supera la oferta. La discusión no es técnica solamente, detrás de cada franja horaria hay rutas, competencia y millones de pasajeros que dependen de una operación estable.

El reto será encontrar un punto medio. Ajustar lo que no funciona sin alterar las reglas que sostienen la conectividad internacional del país. Porque cualquier cambio en El Dorado no se queda en Bogotá, impacta a las aerolíneas, a los viajeros y al engranaje aéreo que conecta a Colombia con el mundo.

