Colombia

Cayó alias Daniel, pseudopolítico del Clan del Golfo en Ituango, Antioquia: tenía listo el plan para afectar las elecciones

Las Fuerzas Militares y judiciales realizaron la captura durante un operativo en zona rural de la vereda El Amparo, en el que se incautó material explosivo

Alias Daniel, señalado cabecilla del Clan del Golfo, fue capturado en Ituango por su rol en actividades extorsivas y coercitivas en Antioquia - crédito @Ejercito_Div7/X

Las autoridades ejecutaron un importante golpe contra grupos armados ilegales que operan en el norte de Antioquia gracias a la captura de un presunto cabecilla pseudopolítico, que tenía entre sus responsabilidades cometer un acto terrorista durante la próxima jornada electoral del domingo 8 de marzo en Ituango (Antioquia).

El sujeto fue identificado como alias Daniel o Político, uno de los líderes del Clan del Golfo, que cayó en el operativo realizado en la vereda El Amparo por el Batallón de Infantería N° 10 Coronel Atanasio Girardot y unidades de la Cuarta Brigada, con apoyo del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación N° 7, el CTI Antioquia y la Fiscalía Especializada EDA.

La operación militar coordinada incluyó
La operación militar coordinada incluyó al Batallón de Infantería Coronel Atanasio Girardot, la Cuarta Brigada, el CTI Antioquia y la Fiscalía Especializada EDA - crédito Ejército Séptima División

Según inteligencia militar, alias Daniel tendría cerca de cinco años de trayectoria criminal y estaría a cargo de actividades de extorsión y de coordinar reuniones para coercionar a la población civil en la zona norte de Antioquia.

Así se logró la captura de alias Daniel

El capturado fue interceptado cuando transportaba 40 barras de explosivo, 98 detonadores aneléctricos y 300 metros de mecha de seguridad en un costal. En la acción también se incautó un equipo celular.

La información oficial indica que este material iba a ser utilizado para ejecutar acciones terroristas contra la fuerza pública y la población civil, en un plan que buscaba afectar la jornada electoral prevista para el 8 de marzo.

En el procedimiento se incautaron
En el procedimiento se incautaron 40 barras de explosivo, 98 detonadores aneléctricos, 300 metros de mecha de seguridad y un equipo celular - crédito Séptima División Ejército

Las autoridades advirtieron que la operación permitió anticipar y neutralizar intentos del Clan del Golfo para obstaculizar el derecho al voto en zonas rurales de Ituango, Peque, Sabanalarga y Toledo, donde se estarían realizando citaciones a la población civil con el fin de entorpecer el libre desarrollo democrático. El resultado operacional afecta directamente el subsistema pseudopolítico de la organización ilegal y debilita su capacidad de influencia en el norte de Antioquia.

Al respecto, el teniente coronel Fredy Arboleda Jaramillo, comandante del Batallón de Infantería N° 10 Coronel Atanasio Girardot, afirmó: “Este sujeto llevaba consigo abundante material de explosivos, iba a ser empleado para afectar la paz y la tranquilidad de la región norte de Antioquia”.

El oficial agregó: “Continuamos desarrollando operaciones en el norte de Antioquia para poder garantizar el plan Democracia de una manera pacífica y tranquila”.

Alias Daniel y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes para el proceso de judicialización. El Ejército Nacional reiteró su compromiso con la seguridad, la democracia y la protección de la población civil en el departamento y anunció que las acciones para garantizar la tranquilidad en la región continuarán de manera permanente.

Liberan a secuestrado tras combates entre el Ejército y el Frente 18 de las disidencias en Ituango

Las autoridades ejecutaron un importante golpe contra los grupos armados ilegales que operan en el norte de Antioquia tras fuertes combates en la vereda Las Agüitas, en Ituango.

Liberan a un hombre secuestrado
Liberan a un hombre secuestrado tras combates entre el Ejército y el frente 18 de las disidencias de las Farc en Ituango

Tropas del Batallón de Infantería Atanasio Girardot de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional informaron que, tras los enfrentamientos, se logró la liberación de un hombre que habría permanecido secuestrado durante varios días por integrantes del Frente 18 de las disidencias.

De acuerdo con el reporte, la víctima fue interceptada cuando viajaba en un vehículo de transporte público en zona rural y, mediante intimidaciones, fue retenida por el grupo armado sin que se conozca un motivo específico, según relató a la fuerza pública tras su liberación.

El comandante del Batallón, teniente coronel Fredy Arboleda, explicó: “A raíz de esos combates, se logra el sometimiento a alias ‘Estiven’, orgánico de esa estructura y proveniente del departamento del Cauca. Asimismo, se logra la liberación de un ciudadano”.

Alias Estiven, que habría llegado recientemente desde el Cauca para reforzar el componente armado del frente 18, decidió entregarse ante las autoridades por malos tratos de sus cabecillas.

Después de los enfrentamientos, tanto el hombre liberado como alias Estiven recibieron atención médica. El ciudadano fue regresado sano y salvo a su hogar, mientras que el disidente inició su proceso de reincorporación.

