Carlos Fernando Galán respondió a críticas de Petro y lo invitó a conocer el metro de Bogotá: “Vamos a Bosa y se monta”

Galán destacó la importancia de alcanzar acuerdos pese a las diferencias políticas con el presidente Petro - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE y Luisa Gonzalez/REUTERS

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre el proyecto del metro de Bogotá y lo invitó públicamente a conocer los avances de la obra en el suroccidente de la ciudad.

El pronunciamiento se registró a través de la red social X, donde ambos mandatarios intercambiaron mensajes en torno al modelo constructivo del sistema.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Solo por sectarismo político, cambiaron el metro subterráneo de Bogotá listo para construir, dejaron pasar casi una década para hacer un metro elevado que en ciudades densas destruye el urbanismo”, escribió el jefe de Estado en su cuenta oficial.

En respuesta, el alcalde capitalino aseguró que la obra registra avances significativos y extendió una invitación directa al mandatario nacional. “Presidente, vamos ya en 73% y usted todavía no conoce el metro. Acépteme la invitación, vamos a Bosa, al patiotaller, conoce la obra y se monta al tren que ya está en pruebas. Escoja usted la fecha y yo organizo todo”, señaló Galán en su publicación, acompañada de un video grabado en el interior del octavo tren destinado a la primera línea del sistema.

Carlos Fernando Galán respondió invitando al presidente a conocer el Metro de Bogotá en el patio taller de Bosa y a montarse en uno de los trenes en pruebas - crédito @CarlosFGalan/X

Avances de obra y llegada del octavo tren

El 4 de marzo, el alcalde Galán confirmó la llegada del octavo tren que hará parte de la primera línea del metro. Cada una de las unidades férreas cuenta con una longitud de 134 metros, un ancho de 2,90 metros y una altura de 3,90 metros.

Los trenes están compuestos por seis vagones y tienen capacidad para transportar a 300 personas por vagón, lo que permite un aforo total de 1.800 pasajeros por trayecto.

De acuerdo con la información técnica divulgada sobre el proyecto, los trenes “son 100 % automáticos y no requieren conductor, aunque en casos excepcionales se utilizará el modo manual en la línea comercial y en algunas zonas del patio taller donde se realicen maniobras para el mantenimiento propio de los trenes”.

El octavo tren del sistema llegó al país el 4 de marzo de 2026 - crédito @CarlosFGalan/X

La entrada en operación comercial está prevista para marzo de 2028. Según las proyecciones oficiales, el sistema tendrá una velocidad promedio de 42,5 kilómetros por hora, lo que permitirá cubrir el trayecto entre la estación 1 en Bosa y la calle 72 con avenida Caracas en aproximadamente 27 minutos. Actualmente, ese recorrido puede tomar hasta dos horas, dependiendo de las condiciones del tráfico.

La primera línea tendrá una extensión total de 23,9 kilómetros y estará dividida en seis tramos de obra. De acuerdo con las cifras oficiales, su longitud superará la de las primeras líneas de otras ciudades de América Latina como Quito (22 kilómetros), Ciudad de México (18,8 kilómetros) y Buenos Aires (9,4 kilómetros).

En enero de 2026, se anunciaron acuerdos entre el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá para inversión en las estaciones del metro - crédito EFE y Presidencia

Cabe recordar que, a finales de enero, el alcalde de Bogotá anunció que se lograron acuerdos con el Gobierno nacional para la inversión en proyectos de infraestructura en la capital. Entre esos entendimientos se encuentra el relacionado con el metro de Bogotá, señalando que se utilizarán recursos autorizados para mejorar la estructura externa de las estaciones del sistema.

Este anuncio se produjo en medio de tensiones entre el Gobierno y la administración distrital en torno al modelo constructivo del metro, pues el presidente Petro ha reiterado su postura en favor de que el sistema sea subterráneo.

Frente a ese contexto, el alcalde celebró la posibilidad de alcanzar consensos institucionales pese a las diferencias. “En política lo fácil es alcanzar acuerdos con quienes piensan parecido, pero lo difícil es lograrlos con quienes piensan distinto. Con el presidente Petro tenemos profundas diferencias, y se mantienen. Sin embargo, cuando se trata de Bogotá, nuestra obligación es intentar llegar a acuerdos que le permitan a la ciudad avanzar, poniéndola por encima de cualquier discusión política”, escribió Galán en su cuenta de X.