Bogotá tendrá un nuevo megaconcierto gratuito al parque: la música de los años 60, 70 y 80 será la protagonista

El Concejo de Bogotá aprobó en primer debate el proyecto Años Dorados al Parque, que busca consolidar un megaconcierto gratuito de baladas y boleros - crédito JohnPaz/Colprensa

Bogotá podría sumar un nuevo hito a su calendario cultural con la creación de Años Dorados al Parque, un megaconcierto gratuito que homenajeará a las baladas y los boleros, géneros emblemáticos para varias generaciones.

La propuesta, impulsada en el Concejo de Bogotá por el cabildante Rubén Torrado, fue aprobada en primer debate y proyecta convertirse en una de las celebraciones más emotivas y participativas de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El proyecto de acuerdo busca consolidar un evento cultural de gran formato, pensado especialmente para las personas mayores, pero abierto a toda la ciudadanía. Según explicó Torrado, la meta es realizar el concierto en espacios cerrados, cómodos y accesibles, garantizando la seguridad y el bienestar de los asistentes.

La propuesta Años Dorados al Parque está diseñada para homenajear a las personas mayores, pero incluye la participación activa de toda la ciudadanía bogotana - crédito Salsa al Parque

A diferencia de otros festivales, Años Dorados al Parque planea que las personas mayores no sean solo público, sino protagonistas. La iniciativa contempla su participación activa como intérpretes, compositores, presentadores y portadores de saberes musicales, promoviendo el envejecimiento activo y el encuentro entre generaciones.

El evento facilitará la transmisión de conocimientos artísticos entre jóvenes y adultos mayores, fortaleciendo la identidad cultural bogotana. El festival se articulará con el sector Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), consolidando la plataforma de ciudad que han representado los tradicionales Festivales al Parque.

En esta ocasión, el bolero y la balada, géneros que marcaron las décadas de los 60, 70 y 80, tendrán un espacio destacado en la agenda oficial de la capital. Además del componente musical, la propuesta incluye zonas de arte y emprendimiento con énfasis en proyectos liderados por adultos mayores.

De acuerdo con el concejal Torrado, la economía cultural será dinamizada con iniciativas creativas que conjugan historia y experiencia, permitiendo que la música se transforme en un motor de reconocimiento social y desarrollo económico para quienes han sido protagonistas del patrimonio sonoro nacional.

El evento planea que los adultos mayores sean protagonistas como intérpretes y compositores, promoviendo el envejecimiento activo y el encuentro intergeneracional - crédito Colombia al Parque

El financiamiento del proyecto está previsto dentro del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura”, que respalda el fortalecimiento de los Festivales al Parque y fomenta alianzas estratégicas para su sostenibilidad a largo plazo.

Si el proyecto recibe luz verde en la plenaria del Concejo, miles de amantes de la balada y el bolero podrán reunirse en un megaconcierto gratuito que aspira a consolidarse como una nueva tradición bogotana.

Asimismo, el evento se sumará a la oferta musical que, por más de dos décadas y media, ha impulsado el programa Festivales al Parque, reconocido por su aporte a la identidad local y por ofrecer escenarios de libre acceso, diversidad cultural y convivencia ciudadana.

El programa Festivales al Parque es uno de los principales catalizadores de la creación musical en Bogotá. A lo largo de 25 años, ha propiciado espacios de encuentro, inclusión y disfrute colectivo, articulando diferentes modelos de gestión y apoyando el desarrollo profesional de músicos y agrupaciones locales. Gracias a este programa, la ciudad cuenta anualmente con espectáculos gratuitos de alta calidad que involucran todas las dimensiones del campo musical.

Los Festivales al Parque de Bogotá han sido vitales para la creación musical, ofreciendo espacios gratuitos y diversos durante sus 25 años de historia - crédito Colprensa/Andrés Alvarado

En la agenda de 2026, los festivales al parque se realizarán:

En mayo con Joropo al Parque y Colombia al Parque

En junio, Popular al Parque

En agosto, Vallenato al Parque

Septiembre será para Jazz al Parque

Octubre, para la edición de treinta años de Rock al Parque y para Hip Hop al Parque

Noviembre para Salsa al Parque.

La posible llegada de Años Dorados al Parque no solo ampliaría la propuesta cultural de la capital, sino que rendiría homenaje a una generación y a un repertorio que sigue vigente en la memoria colectiva.

La ciudad quedaría a la espera de la decisión final, con la ilusión de celebrar, en un solo escenario, las canciones y las voces que han acompañado a miles de bogotanos a lo largo de su vida.