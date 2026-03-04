Colombia

Actor Lucho Velasco reveló por quién votará en las consultas presidenciales del 8 de marzo: “Un tema bastante álgido”

El artista aseguró que el candidato al que respaldará podría tener “mano dura” si llega a ser presidente de Colombia

El actor aseguró que estudió juiciosamente a los 16 aspirantes que integran las tres consultas y eligió a Juan Carlos Pinzón - crédito @lucho_velasco/IG

El 8 de marzo de 2026, los colombianos están citados en las urnas para elegir un nuevo Congreso de la República y para votar las consultas presidenciales de izquierda, centro y derecha. Algunos artistas reconocidos de Colombia ya han dado a conocer por quién votarán en las elecciones, específicamente, a quién apoyarán para que llegue a la primera vuelta de las presidenciales del 31 de mayo.

El actor Luis Alfredo Velasco Parra, conocido como Lucho Velasco, ahora integra ese grupo de celebridades colombianas que han expuesto sus posturas políticas a través de sus redes sociales. En un corto video publicado en su cuenta de Instagram, el artista explicó que, aunque no suele opinar sobre política de manera pública, en esta ocasión considera que es necesario hacerlo.

“En esta ocasión vengo a hablarles de un tema bastante álgido, un tema que nos atañe a ustedes, a mí, al país en general, al futuro de nuestros hijos, al futuro de esta Colombia que tanto amo. Es el tema político. No suelo participar abiertamente de este tema, pero siento que esta vez es mi deber como ciudadano”, detalló.

El actor Lucho Velasco aseguró
El actor Lucho Velasco aseguró que Juan Carlos Pinzón es íntegro y un hombre de familia - crédito @lucho_velasco/Instagram

Con esa introducción, contó que ha estado analizando cuidadosamente a los candidatos que participarán en las consultas interpartidistas del 8 de marzo, que son 16, con el fin de definir a quién respaldará con su voto. Según detalló, hay algunos aspirantes que son de su gusto, otros que no y otros que definitivamente no apoyaría para que ocupen un cargo político.

Entre todos ellos, eligió a uno que hace parte de la Gran Consulta por Colombia, de centro derecha: el economista y exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón Bueno (Partido Verde Oxígeno). En su intervención, expuso los motivos por los cuales considera que el exfuncionario sería un presidente adecuado para el país.

“El doctor Pinzón, un hombre que ha demostrado ser íntegro, tener mano dura, es un hombre de familia, un hombre joven, un hombre con mucho poder de decisión, un hombre que siento que puede llegar a ser un gran presidente para Colombia”, precisó el actor.

Juan Carlos Pinzón hace parte
Juan Carlos Pinzón hace parte de la consulta de la derecha que se llevará a cabo el 8 de marzo - crédito Lina Gasca/Colprensa

A su juicio, el exministro puede generar una alianza importante a futuro que logre “derrotar al mal que tanto nos acecha”, aunque no indicó a qué problemática se refería. En todo caso, instó a los colombianos a evaluar muy bien a los aspirantes y votar de manera consciente en las elecciones del 8 de marzo.

Entonces, reafirmó su respaldo al candidato presidencial: “Cuente con mi voto, porque sé que usted es una persona que va a sacar a nuestro país adelante”, aseveró. El economista, por su parte, agradeció el apoyo del reconocido actor, publicando un corto mensaje en Instagram: “Lucho, gracias por su apoyo”.

Actor Diego Trujillo definió su voto para las elecciones presidenciales

Al igual que Velasco, otro integrante del gremio de la actuación en Colombia presentó a su candidato. Se trata del actor Diego Trujillo, que anunció que votará por el matemático y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, que irá directamente a la primera vuelta presidencial, sin participar en ninguna de las tres consultas interpartidistas.

El actor aseguró que el exgobernador y candidato Sergio Fajardo destaca por su transparencia - crédito @DiegoTrujilloD/X

Trujillo, conocido por su participación en producciones como El capo y A corazón abierto, aseguró que busca un país “más justo, más educado, más decente, un país que tenga más igualdad, justicia social”, razón por la cual considera que Fajardo es el aspirante adecuado: “Si estás de acuerdo, este es el camino”, dijo.

Desde su perspectiva, el próximo jefe de Estado debe tener experiencia en la gestión pública, puesto que Colombia “está cansada. No aguanta más corrupción, más polarización, más ineficiencia, más improvisación”. En ese sentido, recalcó que, en su opinión, Fajardo cumple esos requisitos, puesto que fue alcalde de Medellín entre 2004 y 2007 y gobernador de Antioquia de 2012 a 2015.

Creo que cuando se invierte en conocimiento, se invierte en desarrollo, se invierte en equidad social, se invierte en generación de empleo, en igualdad”, añadió.

