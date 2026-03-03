Estos fueron los carros más vendidos en Colombia en febrero de 2026: Tesla ya aparece en las listas

El Kia Picanto lideró las ventas de vehículos nuevos en Colombia durante febrero de 2026, en un mes que marcó el mejor desempeño del mercado automotor en más de una década - crédito Mazda Colombia, Kia Colombia y Tesla Colombia

Febrero de 2026 fue un mes que sorprendió a más de uno en el sector automotor colombiano. Las vitrinas se movieron con fuerza y los concesionarios volvieron a respirar con optimismo: las ventas de vehículos nuevos crecieron 49,5% frente al mismo mes del año pasado, marcando el mejor desempeño para un febrero en más de una década. Y en medio de ese boom hubo un protagonista claro: el Kia Picanto.

Sí, el pequeño urbano se convirtió en el carro más vendido del país durante el mes. Según cifras de Andemos y del informe conjunto de la Andi y Fenalco, el Picanto logró 1.215 unidades matriculadas en febrero, lo que representa un crecimiento interanual de 102,5%.

En el acumulado de enero y febrero ya suma 2.104 vehículos, con un aumento superior al 100% frente al mismo periodo de 2025.

El mensaje es claro: muchos colombianos están apostándole a carros más compactos, rendidores en combustible y fáciles de mover en ciudades donde el tráfico y el parqueo son un dolor de cabeza diario.

El nuevo podio del mercado

Detrás del Picanto quedaron modelos que en los últimos años habían dominado el ranking. En segundo lugar se ubicó la Toyota Corolla Cross, con 989 unidades y un impresionante crecimiento de 164,4%. Esta SUV sigue siendo una de las favoritas para familias que buscan espacio y tecnología sin irse a segmentos más costosos.

Kia Picanto, el pequeño que conquistó septiembre, fue el líder absoluto del mes con 1.025 unidades vendidas y un rango de precio entre $57.990.000 y $77.990.000 - crédito KIA

El tercer puesto fue para la línea Kia K3, que entre sus versiones sedán y Cross matriculó 855 unidades en febrero y ya acumula 1.525 en lo corrido del año. Es una opción intermedia que ha ganado terreno por su diseño y equipamiento.

Más abajo aparece la Renault Duster, con 656 unidades y una leve caída de 2,4%. Aunque sigue siendo fuerte en el segmento SUV, la competencia cada vez es más cerrada. El top cinco lo completó la Mazda CX-30, con 603 matrículas y ventas estables frente al año pasado.

Entre estos cinco modelos concentraron el 18,5% del total de vehículos matriculados en febrero, lo que demuestra que, aunque hay muchas opciones en el mercado, el grueso de las ventas sigue concentrado en unos pocos referentes.

Kia Picanto: 1.215 unidades Toyota Corolla Cross: 989 unidades Kia K3: 855 unidades Renault Duster: 656 unidades Mazda CX-30: 603 unidades BYD Yuan Up: 602 unidades Hyundai Kona: 529 unidades Kia Sportage: 499 unidades Mazda 2: 465 unidades Chevrolet Onix: 455 unidades

El mercado volvió a cifras de hace más de una década

En total, durante febrero se vendieron más de 25.500 vehículos nuevos en Colombia, una cifra que no se alcanzaba desde 2011. El acumulado del primer bimestre ya supera las 45.000 unidades, con un crecimiento cercano al 45%.

Parte de este impulso se atribuye al efecto del Salón del Automóvil realizado a finales del año pasado, donde muchos negocios se cerraron y terminaron concretándose en enero y febrero. Es decir, el arranque de 2026 recogió esa cosecha.

La Toyota Corolla Cross se ubicó como el segundo carro más vendido en Colombia durante febrero de 2026 - crédito Distoyota

Los eléctricos pisan fuerte

Otro dato clave es el crecimiento de los vehículos electrificados. En febrero se registraron 9.211 matrículas entre híbridos y eléctricos, un aumento de 84,8% frente a 2025.

El eléctrico más vendido fue el BYD Yuan Up, con 602 unidades y un crecimiento de 147,7%. También se destacó el Hyundai Kona, que en sus diferentes versiones sumó 529 matrículas.

En total, 2.513 vehículos eléctricos puros se matricularon en el mes, con un salto de 129,5%, mientras que los híbridos completos y ligeros alcanzaron 6.161 unidades. Hoy, los eléctricos ya representan cerca del 10% del mercado total, una participación que hace unos años parecía impensable.

Así se movieron las marcas: Tesla ya aparece en las listas

En el ranking por marcas, el liderazgo también tuvo nombre propio. Kia encabezó la lista con 3.733 vehículos matriculados en febrero. El buen momento del Picanto y del K3 fue clave para ese resultado.

En segundo lugar quedó Renault con 2.453 unidades, seguida por Chevrolet con 2.302, Toyota con 2.250 y Mazda con 1.953. Estas cinco compañías concentraron cerca del 50% del total de matrículas del mes.

Una de las novedades fue la entrada oficial de Tesla al mercado colombiano. Su sedán Tesla Model 3 debutó con 296 unidades, ubicándose en el puesto 19 por marcas y metiéndose en el top 10 de eléctricos.

Tesla debutó oficialmente en el mercado colombiano en febrero de 2026, logrando 296 matrículas con su sedán eléctrico y entrando al top 20 de marcas más vendidas del mes - crédito Tesla Colombia

También crecieron con fuerza BYD, que superó las 1.100 unidades, y Foton, con 920 registros, especialmente en el segmento de trabajo. En lujo, BMW lideró con 302 unidades, superando a Mercedes-Benz y Volvo.

Kia: 3.726 unidades Renault: 2.452 unidades Chevrolet: 2.298 unidades Toyota: 2.247 unidades Mazda: 1.949 unidades Nissan: 1.281 unidades BYD: 1.138 unidades Hyundai: 1.006 unidades Suzuki: 993 unidades Volkswagen: 919 unidades Foton: 917 unidades Ford: 733 unidades JMC: 490 unidades JAC: 469 unidades Chery: 354 unidades Dongfeng: 345 unidades BMW: 303 unidades Tesla: 296 unidades Citroën: 269 unidades Mercedes-Benz: 218 unidades