Cambio del IVA por otro impuesto en Colombia estaría a poco de convertirse en realidad: hay documento clave y así se cobraría

El 3 de marzo se conoció la radicación del informe de ponencia para el primer debate del Proyecto de Ley 468 de 2025, “por medio del cual se sustituye el impuesto al valor agregado (IVA) por un impuesto al consumo y se dictan otras disposiciones”. Con el mismo se busca transformar el sistema tributario colombiano mediante la eliminación definitiva de dicho gravamen. La iniciativa busca corregir la inequidad y simplificar la carga fiscal que enfrentan ciudadanos y empresas.

En el mismo propone eliminar el IVA del 19% e instaurar un impuesto único al consumo del 8%. Se pretende simplificar la tributación, eliminar los impuestos descontables y destinar parte del nuevo recaudo a salud y educación, con énfasis en fortalecer la educación superior pública. Será discutido en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, a partir del 16 de marzo, una semana después de las elecciones del 8 de marzo.

Dentro del documento presentado en el Congreso de la República se detalla que desde la implementación en 1963, el IVA evolucionó desde una tarifa inicial del 3% hasta el actual 19%. Aunque hoy aporta cerca de la mitad del recaudo nacional, la estructura es criticada por su complejidad y carácter regresivo. Según explicó a Portafolio el representante a la Cámara Wilmer Guerrero Avendaño, uno de los ponentes del proyecto, “el modelo actual del IVA ha generado un desgaste de la eficiencia del sector productivo y un detrimento de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos con menores ingresos”.

Sostuvo el congresista que el sistema de impuestos descontables profundiza la desigualdad, lo que beneficia casi que de manera exclusiva al segmento de empresas con mayores ingresos. “Estos impuestos descontables de IVA son aprovechados casi en un 90% (88,45% en el año 2023) sólo por decir, las diez empresas con mayores ingresos brutos del país”, anotó. A diferencia del esquema descontable vigente, el nuevo modelo buscaría facilitar la equidad y el cumplimiento fiscal.

Impacto del nuevo impuesto al consumo en las mipymes

Una parte clave de la reforma es el efecto sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que constituyen el 95,8% del tejido empresarial nacional. Estas empresas encuentran barreras operativas para acceder a los beneficios del IVA descontable, lo que agrava la desigualdad frente a las grandes compañías.

La iniciativa dice que “las micro, pequeñas y medianas empresas no cuentan con la infraestructura contable ni tecnológica necesaria para acceder al mecanismo del IVA descontable, lo que las obliga a pagar la tarifa plena del 19% sin posibilidad de recuperar el impuesto pagado en sus insumos”.

El nuevo impuesto, al prescindir de devoluciones y descuentos, pretende facilitar la operación formal y aumentar la productividad en las mipymes. El texto resalta que “con un impuesto al consumo más bajo, de estructura simple y transparente, estas empresas podrán operar con menores costos financieros, liberar recursos para invertir, aumentar su productividad y formalizar sus actividades sin enfrentar la maraña contable del IVA”.

Con esto, el objetivo es cerrar la brecha con las grandes compañías, que representan solo el 0,1% del universo empresarial y concentran el 88,45% de los impuestos descontables.

Recaudo estimado y destinación social de los recursos

A nivel fiscal, el Ministerio de Hacienda proyecta que la eliminación del IVA y la adopción del nuevo impuesto podrían incrementar los ingresos en 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB). El informe de los ponentes menciona que en 2024 la brecha entre el recaudo potencial y el real significó dejar de percibir más de 32 billones de pesos bajo el esquema actual.

Por supuesto, el destino de los recursos también es un punto central. Un punto porcentual (pp) del total recaudado se asignará de forma equitativa entre los sectores de salud y educación. El 40% de la partida destinada a educación será para financiar la educación superior pública.

Argumentos de los autores

Dentro de los argumentos políticos y técnicos, Guerrero enfatizó en que “implementar un nuevo impuesto a las ventas, de menor tarifa general, que genere una mayor eficiencia y productividad económica”. Resaltó que el IVA es “altamente inequitativo” y afecta de manera regresiva a los hogares más pobres, quienes dedican una mayor proporción de sus ingresos al pago de este tributo en comparación con los hogares más ricos.

Anteriormente, el senador Alejandro Chacón, autor de la iniciativa, destacó que “con esta medida se busca simplificar de manera sustancial el sistema tributario colombiano, eliminar uno de los mecanismos más complejos del Estatuto Tributario (impuestos descontables) y unificar las reglas de tributación sobre bienes y servicios”. Añadió que el modelo se inspira en un “impuesto al consumo simple”, en referencia a experiencias internacionales, el cual ha demostrado mayor transparencia y facilidad de administración.

La propuesta plantea una reforma estructural del sistema tributario orientada a corregir desequilibrios históricos, impulsar la formalización y productividad empresarial, y fortalecer la confianza en la administración fiscal.

De aprobarse el proyecto, se implementaría un régimen fiscal más sencillo y justo. Los recursos públicos estarían distribuidos de forma equitativa, fomentando la equidad y el desarrollo con menor impacto negativo sobre los sectores más vulnerables.