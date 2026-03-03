Colombia

Cambio del IVA por otro impuesto en Colombia estaría a poco de convertirse en realidad: hay documento clave y así se cobraría

La iniciativa a debatir en el Congreso de la República busca rediseñar el esquema fiscal nacional, al asignar nuevos recursos para potenciar servicios y facilitar el desarrollo empresarial local

Guardar
El IVA es una tarifa
El IVA es una tarifa del 19% que se le suma al valor bruto de un bien o servicio - crédito Colprensa

El 3 de marzo se conoció la radicación del informe de ponencia para el primer debate del Proyecto de Ley 468 de 2025, “por medio del cual se sustituye el impuesto al valor agregado (IVA) por un impuesto al consumo y se dictan otras disposiciones”. Con el mismo se busca transformar el sistema tributario colombiano mediante la eliminación definitiva de dicho gravamen. La iniciativa busca corregir la inequidad y simplificar la carga fiscal que enfrentan ciudadanos y empresas.

En el mismo propone eliminar el IVA del 19% e instaurar un impuesto único al consumo del 8%. Se pretende simplificar la tributación, eliminar los impuestos descontables y destinar parte del nuevo recaudo a salud y educación, con énfasis en fortalecer la educación superior pública. Será discutido en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, a partir del 16 de marzo, una semana después de las elecciones del 8 de marzo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Dentro del documento presentado en el Congreso de la República se detalla que desde la implementación en 1963, el IVA evolucionó desde una tarifa inicial del 3% hasta el actual 19%. Aunque hoy aporta cerca de la mitad del recaudo nacional, la estructura es criticada por su complejidad y carácter regresivo. Según explicó a Portafolio el representante a la Cámara Wilmer Guerrero Avendaño, uno de los ponentes del proyecto, “el modelo actual del IVA ha generado un desgaste de la eficiencia del sector productivo y un detrimento de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos con menores ingresos”.

El Congreso de la República
El Congreso de la República tiene previsto debatir la eliminación del IVA a partir del 16 de marzo - crédito Colprensa

Sostuvo el congresista que el sistema de impuestos descontables profundiza la desigualdad, lo que beneficia casi que de manera exclusiva al segmento de empresas con mayores ingresos. “Estos impuestos descontables de IVA son aprovechados casi en un 90% (88,45% en el año 2023) sólo por decir, las diez empresas con mayores ingresos brutos del país”, anotó. A diferencia del esquema descontable vigente, el nuevo modelo buscaría facilitar la equidad y el cumplimiento fiscal.

Impacto del nuevo impuesto al consumo en las mipymes

Una parte clave de la reforma es el efecto sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que constituyen el 95,8% del tejido empresarial nacional. Estas empresas encuentran barreras operativas para acceder a los beneficios del IVA descontable, lo que agrava la desigualdad frente a las grandes compañías.

La iniciativa dice que “las micro, pequeñas y medianas empresas no cuentan con la infraestructura contable ni tecnológica necesaria para acceder al mecanismo del IVA descontable, lo que las obliga a pagar la tarifa plena del 19% sin posibilidad de recuperar el impuesto pagado en sus insumos”.

El nuevo impuesto, al prescindir de devoluciones y descuentos, pretende facilitar la operación formal y aumentar la productividad en las mipymes. El texto resalta que “con un impuesto al consumo más bajo, de estructura simple y transparente, estas empresas podrán operar con menores costos financieros, liberar recursos para invertir, aumentar su productividad y formalizar sus actividades sin enfrentar la maraña contable del IVA”.

Con esto, el objetivo es cerrar la brecha con las grandes compañías, que representan solo el 0,1% del universo empresarial y concentran el 88,45% de los impuestos descontables.

Recaudo estimado y destinación social de los recursos

A nivel fiscal, el Ministerio de Hacienda proyecta que la eliminación del IVA y la adopción del nuevo impuesto podrían incrementar los ingresos en 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB). El informe de los ponentes menciona que en 2024 la brecha entre el recaudo potencial y el real significó dejar de percibir más de 32 billones de pesos bajo el esquema actual.

Por supuesto, el destino de los recursos también es un punto central. Un punto porcentual (pp) del total recaudado se asignará de forma equitativa entre los sectores de salud y educación. El 40% de la partida destinada a educación será para financiar la educación superior pública.

Argumentos de los autores

Dentro de los argumentos políticos y técnicos, Guerrero enfatizó en que “implementar un nuevo impuesto a las ventas, de menor tarifa general, que genere una mayor eficiencia y productividad económica”. Resaltó que el IVA es “altamente inequitativo” y afecta de manera regresiva a los hogares más pobres, quienes dedican una mayor proporción de sus ingresos al pago de este tributo en comparación con los hogares más ricos.

Expertos dicen que el IVA
Expertos dicen que el IVA es incómodo para los consumidores - crédito Carlos Ortega/EFE

Anteriormente, el senador Alejandro Chacón, autor de la iniciativa, destacó que “con esta medida se busca simplificar de manera sustancial el sistema tributario colombiano, eliminar uno de los mecanismos más complejos del Estatuto Tributario (impuestos descontables) y unificar las reglas de tributación sobre bienes y servicios”. Añadió que el modelo se inspira en un “impuesto al consumo simple”, en referencia a experiencias internacionales, el cual ha demostrado mayor transparencia y facilidad de administración.

La propuesta plantea una reforma estructural del sistema tributario orientada a corregir desequilibrios históricos, impulsar la formalización y productividad empresarial, y fortalecer la confianza en la administración fiscal.

De aprobarse el proyecto, se implementaría un régimen fiscal más sencillo y justo. Los recursos públicos estarían distribuidos de forma equitativa, fomentando la equidad y el desarrollo con menor impacto negativo sobre los sectores más vulnerables.

Temas Relacionados

IVAImpuestosImpuesto al ConsumoCongreso de la RepúblicaImpuesto al Valor AgregadoColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Continúa la tensión por los horarios en El Dorado: Procuraduría hizo visita técnica a la Aerocivil

El ente de control revisa cómo se están asignando los slots en el principal aeropuerto del país, en medio de la presión de aerolíneas que buscan más espacios para operar

Continúa la tensión por los

La selección Colombia de baloncesto sufrió una dura derrota ante Brasil en el clasificatorio al Mundial de Catar 2027

Jaime Echenique fue el máximo anotador de la Tricolor con 14 puntos, pero no alcanzó para dar la sorpresa ante la Verdeamarela en Belo Horizonte

La selección Colombia de baloncesto

Petro lanzó sablazo a gobernantes que promueven “la muerte” como política de seguridad: “Seguramente les regalaron el título”

El presidente aseguró en un evento en Popayán que la educación es la herramienta clave para contribuir a la construcción de paz

Petro lanzó sablazo a gobernantes

Rata fue “secuestrado” por sus seguidores tras su exitoso paso por el ‘Desafío Siglo XXI’

La respuesta de los fanáticos del concurso ha sido masiva, pues le demuestran su cariño a cada uno de los finalistas que lo dejaron todo en su paso por el programa

Rata fue “secuestrado” por sus

Resultados Chontico Noche: último sorteo del martes 3 de marzo

Esta lotería, considerada una de las más tradicionales de Colombia, dio a conocer la combinación ganadora del sorteo nocturno

Resultados Chontico Noche: último sorteo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Rata fue “secuestrado” por sus

Rata fue “secuestrado” por sus seguidores tras su exitoso paso por el ‘Desafío Siglo XXI’

Martha Isabel Bolaños fue captada besándose con un misterioso hombre fuera de Colombia: la actriz se pronunció

Disney avanza en la construcción de una zona temática sobre ‘Encanto’ en uno de sus parques: “La experiencia será inolvidable”

El nuevo himno para la selección Colombia unió a los grandes de la música popular en otro tributo a Yeison Jiménez

Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi estrenaron oficialmente “Somos Más”: un mensaje de unidad de cara al Mundial 2026

Deportes

La selección Colombia de baloncesto

La selección Colombia de baloncesto sufrió una dura derrota ante Brasil en el clasificatorio al Mundial de Catar 2027

VIDEO| Luis Javier Suárez sigue en racha: gol decisivo ante Porto en la semifinal de la Copa de Portugal

Nacional vs. Millonarios: historia y claves de la rivalidad más importante del fútbol colombiano

Hora y dónde ver O’Higgins vs. Deportes Tolima: primera prueba para el Pijao en tercera fase previa de Copa Libertadores

Liga de Naciones: este es el calendario y la sede de los partidos de Colombia Femenina