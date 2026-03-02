Verónica Giraldo, la hermana de Karol G, libraría nuevas batallas tras la disputa por la custodia de su hija: guía espiritual anunció infidelidades y desafíos emocionales

La guía espiritual despejó varias dudas sobre el estado energético de la hermana de la Bichota y lo que viene para ella - crédito @julianasuazaoficial/IG

La guía espiritual Juliana Suaza anticipó que Verónica Giraldo, hermana de Karol G, vivirá un proceso de distanciamiento familiar impulsado por conflictos internos, traiciones y episodios derivados de relaciones personales complicadas, todo en medio de una disputa legal vinculada a la custodia de su hija Sophia.

En una declaración pública, Suaza utilizó métodos de videncia para afirmar que, pese a las turbulencias actuales, Verónica no perderá la patria potestad de la menor, aunque advirtió que el bienestar emocional de ambas seguirá siendo un eje de cuidado prioritario.

Al referirse a la situación familiar, Suaza identificó varios motivos de conflicto que alimentan el distanciamiento entre Verónica y su entorno.

Sophie, sobrina de Karol G ya factura junto a su madre Verónica Giraldo - crédito @verogiraldonavarro/Instagram

Según la guía, “ella va a tratar de distanciarse de su familia y con el tiempo, con el tiempo, ella vuelve nuevamente a la cercanía familiar, pero siempre con diferencias”, dijo Suaza a su audiencia. Mencionó que las causas del alejamiento incluyen “traiciones, deslealtades, infidelidades, una y otra, y otra, y otra cosa” y que Verónica expresa simultáneamente múltiples recriminaciones hacia sus familiares.

La familia de Karol G enfrentó crisis económicas y rupturas, según la guía espiritual

La intervención de Suaza también abordó antecedentes de tensiones en el núcleo de Karol G. Al referirse al pasado, puntualizó: “en el momento más complejo de ellos, cuando ellos tenían dificultades económicas... por parte del papá de Karol G sí existió este tipo de comportamiento”.

Por comportamiento alude a situaciones de maltrato y ruptura dentro de la pareja parental, aclarando que “hasta los papás de Karol G hablaron de distanciamiento, de ruptura, de separación en el pasado”. Apuntó que actualmente la familia habría alcanzado “una relación más tranquila, más armónica, más sólida”.

La hermana de la Bichota encendió las redes sociales con estas declaraciones en contra de su expareja como de sus padres - crédito @fanaticada19/TikTok

Sobre la disputa legal por la custodia de Sophia, Suaza aclaró que el futuro inmediato no supondrá un cambio abrupto para Verónica Giraldo. Utilizando su método de péndulo, manifestó: “no va a perder la patria potestad”. Añadió que sí existirán procedimientos judiciales vinculados al “manejo de todo el tema de la salud de la niña, que sí se ha visto afectada con todo este proceso”.

Algunas decisiones recientes relacionadas con Sophia se explican según Suaza por episodios críticos de salud emocional en Verónica. “Cuando ella empezó a tener crisis... le dejó la niña a la mamá”, relató la guía espiritual. La madre, al ver el estado de su hija, habría decidido involucrarse directamente en la custodia para proteger a su nieta.

Sobre las causas de la inestabilidad emocional, Suaza definió que en la última relación de Verónica hubo “actitudes negativas, actitudes tóxicas, infidelidades, no una, varias”, y que esto contribuyó a su estado actual: “Ella no es dueña de sus emociones ni de sus sentimientos, porque fue una relación por la cual ella luchó... donde él tenía otras parejas”.

Aunque eliminó la publicación minutos después de compartirla, la creadora de contenido hizo la advertencia en sus redes sociales contra su expareja - crédito @rechismes/IG

En el futuro, Juliana Suaza previó persistencia de desafíos para Verónica Giraldo: “Sí, ella va a poder seguir su vida con la niña, pero sí tiene que cuidar su salud mental, porque este no va a ser... la primera gran dificultad que tenga. Va a tener más”.

Familia de Verónica estaría ofreciendo atención médica

El programa de Univisión El gordo y la flaca contó su versión de los hechos en una reciente emisión. Al parecer, una fuente cercana a la familia dio detalles de la situación actual de Verónica Giraldo, desmintiendo que la familia intentara quitarle a su bebé.

“Me dicen desde Medellín, esta persona con la que hablé, que en estos momentos Verónica está tranquila, está en un sitio en donde puede estar ella segura también”, dijo la reportera colombiana Tanya Charry en el citado espacio televisivo. “No existe bajo ningún motivo, una manera o un propósito de que le quieran arrebatar a su hija de su lado”, añadió.