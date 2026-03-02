Petro vuelve a encender polémica con confesión íntima para hablar de su gestión: “Puede que en la cama sea inolvidable”

Gustavo Petro volvió a hablar de su desempeño en la cama ante las crticas en su contra en medio del ambiente electoral - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Las palabras del presidente Gustavo Petro sobre su vida privada volvieron a llamar la atención; esta vez, el mandatario combinó humor y autodefinición al hablar de su desempeño en la intimidad y de su legado como mandatario de Colombia.

La polémica surgió a finales de enero de 2026, cuando el jefe de Estado afirmó en un discurso público que es “muy bueno en la cama” y que quienes se acuestan con él “nunca lo pueden olvidar”.

No obstante, el debate se intensificó después de que el periodista Daniel Samper Ospina publicara una columna de opinión en la revista Cambio, titulada Si gana Cepeda, para la sección de Los Danieles. En ella, el comunicador analizó la posibilidad de que Iván Cepeda, aliado de Petro y candidato presidencial del Pacto Histórico, triunfe en 2026.

Daniel Samper Ospina criticó con humor la atención anticorrupción de Gobierno nacional en medio de las elecciones 2026 - crédito Lina Gasca/Colprensa

El escrito combina sátira y política, al destacar hechos insólitos, como la utilización de la imagen del padre Diego Jaramillo, de Minuto de Dios, para promocionar colágeno mediante inteligencia artificial.

Samper también se burla de Armandito Benedetti, ministro del Interior, al comparar la atención a denuncias anticorrupción con un “call center improvisado” y mezclar situaciones absurdas con posibles irregularidades políticas.

Además, describe el crecimiento de Iván Cepeda en las encuestas de forma humorística, mencionando su joroba y proyectando un gobierno “milimétrico, revolucionario y controlando hasta los detalles más triviales de Palacio”.

Daniel Samper criticó el desempeño de Iván Cepeda, en medio de las elecciones 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Entre los elementos más llamativos de la columna de opinión se encuentra la referencia a la vida íntima de Petro: “El pueblo premia su confesión de que él es inolvidable en la cama”. Se mofó del mandatario al señalar que su confesión resulta divertida y está muy distante de su actividad política.

Estas palabras provocaron la reacción inmediata del presidente en su cuenta de X, en la que escribió: “Puede que en la cama sea inolvidable, ya veremos, pero sí en la historia. Por una sola razón: hice el primer gobierno no oligárquico y democrático en al menos un siglo”.

Con esto, Petro buscó trasladar la atención hacia su gestión y su legado histórico —teniendo en cuenta que es el primer presidente de izquierda en Colombia—, al dejar claro que el objetivo no es la notoriedad por su vida privada, sino por la administración que encabeza.

Petro volvió a hablar sobre su intimidad para referirse a su gestión presidencial - crédito @petrogustavo/X

Aunque la publicación del periodista estaba centrada en criticar al Gobierno nacional y analizar lo que representaría repetirlo con la fórmula de Iván Cepeda, lo cierto es que, en medio de su sátira, se refirió a las declaraciones íntimas de Petro.

El mandatario no dudó en señalar que su vida personal podría ser objeto de debate, pero que desde su gestión presidencial se sentía orgulloso por las razones que expuso en su post.

¿Petro no es oligarca y sí demócrata?

La elección del presidente Petro representa un rompimiento con un modelo oligárquico que dominó Colombia por casi un siglo, ya que no pertenece a familias dinásticas ni a las élites económicas tradicionales.

Su gobierno visibilizó a comunidades rurales, afrodescendientes y sectores populares, un cambio simbolizado en la elección de Francia Márquez como vicepresidenta. Además, incorporó movimientos sociales, sindicatos y guardias indígenas en el debate político, ampliando quién tiene voz en la democracia, reforzando así que no proviene de la oligarquía.

Con matices, algunos ven a Petro como un cambio real, mientras otros sostienen que replicó prácticas tradicionales o incluso las empeoró - crédito Presidencia de la República

Sus reformas en salud, pensiones y laboral buscaron redistribuir la riqueza y desafiar décadas de privilegios de las élites, como lo vendieron, pero para la oposición no era así, aunque muchas iniciativas enfrentaron dificultades para implementarse plenamente en el Congreso de la República. Críticos señalan que Petro tuvo que pactar con sectores tradicionales y que su estilo de gobierno podría tensionar la división de poderes, aunque esto no siempre se refleja como lo plantea el mandatario.

Con todos estos matices, Petro es visto por algunos como un verdadero “cambio”, tal como él lo promueve, mientras que otros sostienen que, en realidad, replicó estructuras políticas tradicionales o incluso las empeoró y no tiene nada de democrático, debido a sus polémicas.