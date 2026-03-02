Petro se considera “inolvidable” en la intimidad y María Fernanda Cabal siente “vergüenza” por él: “Es un bueno para nada”

María Fernanda Cabal no dudó en rechazar que Petro pueda llegar a ser bueno en algo - crédito Colprensa

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre su vida íntima volvieron a desatar una nueva controversia en el escenario político colombiano. Esta vez, la senadora María Fernanda Cabal no dudó en expresar su rechazo ante lo que consideró un acto de falta de seriedad del mandatario.

En un discurso a finales de enero de 2026, Petro afirmó con tono humorístico que es “muy bueno en la cama” y que aquellos con los que tiene intimidad “nunca lo pueden olvidar”. Estas palabras, que combinaron humor con autodefinición, fueron rápidamente cuestionadas y siguen dando de qué hablar.

El debate sobre las declaraciones de Petro se intensificó cuando el periodista Daniel Samper Ospina, en una columna publicada en la revista Cambio, titulada Si gana Cepeda, hizo alusión a la vida íntima del presidente.

Gustavo Petro volvió a hablar de su desempeño en la cama ante las críticas en su contra en medio del ambiente electoral - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En un tono sarcástico, Samper se refirió a la afirmación de Petro de ser “inolvidable en la cama”, al destacar que la confesión resultaba más una muestra de la falta de seriedad política que un tema digno de atención pública.

El periodista también se mofó de otros aspectos del gobierno, incluyendo la figura de Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico —al que le dedicó su columna— y continuó con su estilo humorístico al describir los planes de la administración nacional de este político.

Petro, quien suele responder a las críticas en redes sociales, no tardó en contraatacar. En su cuenta de X, dejó claro que la discusión no giraba en torno a su vida personal, sino a su legado político: “Puede que en la cama sea inolvidable, ya veremos, pero sí en la historia. Por una sola razón: hice el primer gobierno no oligárquico y democrático en al menos un siglo”.

Petro volvió a hablar sobre su intimidad para referirse a su gestión presidencial - crédito @petrogustavo/X

No obstante, la respuesta de María Fernanda Cabal fue inmediata y dura. En un nuevo mensaje en la misma red social, la senadora expresó su frustración con las acciones del presidente.

“Usted es un bueno para nada. No haga quedar en vergüenza este país que no merece gente como usted en el poder”, escribió la congresista, al dejar claro que no toleraba que el mandatario utilizara su vida personal como tema de discusión pública mientras el país enfrentaba serios problemas en diferentes materias.

Cabal, que es una feroz opositora al Gobierno de Petro, critica abiertamente diversas decisiones y actuaciones del presidente desde su llegada al poder. En esta ocasión, la senadora no solo atacó las palabras del mandatario, sino la dirección en la que consideraba que se estaba llevando al país.

María Fernanda Cabal calificó a Gustavo Petro como “un bueno para nada” - crédito @MariaFdaCabal/X

La senadora dejó claro que Petro no será recordado en la historia por ninguno de los aspectos que él mismo mencionó, ni por su vida personal e íntima, ni mucho menos por su gestión como presidente. Según ella, su administración no sobresale en nada importante y, por el contrario, genera vergüenza.

¿Qué dijo Daniel Samper que provocó la reacción de Petro?

En su columna, Daniel Samper Ospina ofreció una crítica mordaz a la situación política de Colombia, con un enfoque particularmente ácido hacia el presidente Gustavo Petro y su vida íntima.

El periodista arrancó con una crítica a la surrealista noticia sobre el padre Diego Jaramillo -de Minuto de Dios-, cuya imagen, clonada por inteligencia artificial, se usa para promocionar colágeno.

En medio de esta sátira, Samper se burla de cómo la política se vio envuelta en situaciones absurdas, como la denuncia anticorrupción protagonizada por Armandito Benedetti, ministro del Interior, que, según el periodista, parece más un “call center improvisado” que una verdadera lucha contra la corrupción.

El periodista Daniel Samper Ospina no perdió oportunidad de criticar las declaraciones de Petro - crédito @danielsamperospina/Instagram

Lo que realmente destaca en la columna es la crítica de Samper a la reciente confesión pública de Petro sobre su vida íntima, en la que aseguró ser “inolvidable en la cama”. El periodista, con su característico tono sarcástico, se burla de la situación, insinuando que el pueblo lo premia no por su gestión política, sino por sus declaraciones personales.

Samper señala que el presidente, lejos de centrarse en su gestión, parece más interesado en una notoriedad basada en lo personal, con el país atrapado en una especie de circo político.

A través de su crítica, el periodista también sugiere que el Gobierno de Petro quedó atrapado en la mediocridad y el escándalo, mientras la política real y las problemáticas sociales del país son ignoradas.