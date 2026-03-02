Ofensiva en Montes de María: capturaron a 17 presuntos miembros del Clan del Golfo tras operativos conjuntos

Un total de 17 personas, señaladas de pertenecer a una estructura criminal, fueron arrestadas durante acciones conjuntas de las fuerzas públicas, que buscan fortalecer la seguridad y el control en la región de Montes de María - crédito prensa Armada de Colombia

Las autoridades confirmaron la captura de 17 presuntos integrantes del Clan del Golfo, a través de operativos coordinados por la Armada de Colombia, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en El Carmen de Bolívar.

Las detenciones, que forman parte de una estrategia integral de control territorial en los Montes de María, buscan frenar las actividades ilícitas y fortalecer la seguridad en esta región del norte del país. La Armada de Colombia informó que durante 2026 se lograron avances importantes en la desarticulación de estructuras criminales que operan en los Montes de María.

Avances en la lucha contra el crimen en Bolívar

Entre los capturados se encuentran personas identificadas con los alias de Niko, Ayapel o Niño Mercado, Mono, Artesano y Mario, señalados de coordinar y ejecutar actividades delictivas que afectaban la tranquilidad en la zona. Todos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el proceso de judicialización.

El aumento de controles y patrullajes responde a la consolidación de una estrategia para garantizar la tranquilidad de los habitantes, además de desmentir versiones sobre amenazas de supuestos grupos armados - crédito prensa Armada de Colombia

El teniente coronel Camilo Castillo, comandante del Batallón de Infantería de Marina No. 13, declaró que la fuerza pública logró resultados que impactan de manera directa a los grupos criminales presentes en la región.

“Gracias al trabajo interinstitucional y coordinado, en lo corrido del año 2026 se han obtenido resultados que afectan a quienes pretenden generar inestabilidad en el departamento de Bolívar”, aseguró Castillo.

Asimismo, el oficial detalló que “hemos desarrollado operaciones ofensivas en el marco del plan de campaña, estableciendo alrededor de 17 capturas en el territorio en coordinación con la Policía Nacional, donde gracias a estas capturas se ha generado un impacto positivo en la tranquilidad del pueblo bolivarense”.

Seguridad y presencia permanente en el territorio

Las autoridades capturaron a 17 presuntos miembros del Clan del Golfo durante operativos en El Carmen de Bolívar, liderados por la Armada, la Policía y la Fiscalía - crédito prensa Armada de Colombia

Las operaciones se desarrollan en el marco de una estrategia que involucra a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de mantener control sobre los corredores rurales y urbanos de El Carmen de Bolívar. El despliegue incluye puestos de control y patrullajes constantes, así como una capacidad de respuesta inmediata frente a posibles amenazas.

El coronel Diego Fernando Pinzón, comandante del Departamento de Policía Bolívar, enfatizó que se implementaron planes de seguridad en puntos estratégicos del sector. “Aquí estamos haciendo presencia para garantizar la seguridad de todo el municipio”, expresó, y añadió que las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $15’000.000 por información que permita fortalecer las investigaciones y capturar a responsables de acciones delictivas.

Pinzón también desmintió la veracidad de panfletos difundidos en redes sociales atribuidos a supuestos grupos armados, asegurando que no existe registro de esas estructuras en el ámbito nacional.

La ofensiva de la fuerza pública en los Montes de María busca frenar el crimen organizado y fortalecer la seguridad en Bolívar - crédito prensa Armada de Colombia

“Manifestamos a la comunidad que estos panfletos son falsos. No tienen credibilidad, porque ese grupo no tiene antecedentes a nivel nacional ni en ninguna ciudad”, afirmó el coronel.

Impacto en la comunidad y próximos pasos

Por su parte, el alcalde de El Carmen de Bolívar, Pedro Vásquez, destacó la importancia de la presencia de la fuerza pública tras los recientes hechos de inseguridad. Vásquez resaltó que los reportes de las autoridades brindan tranquilidad a la población y reiteró el llamado a mantener actividades cotidianas con normalidad bajo el acompañamiento de las instituciones de seguridad.

De igual modo, el teniente coronel Castillo remarcó el compromiso de la Armada de Colombia con la protección del territorio y la garantía de jornadas electorales pacíficas. “Con el firme propósito de llevar tranquilidad y garantizar unos comicios electorales en paz en el territorio”, puntualizó.

La coordinación interinstitucional permitió resultados que impactan directamente a estructuras criminales en el norte de Colombia - crédito prensa Armada de Colombia

Las autoridades reiteraron la invitación a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que represente un riesgo para la seguridad local, subrayando la importancia de la colaboración entre población y fuerza pública en la consolidación de la paz en los Montes de María.