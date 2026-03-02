Colombia

Iniciaron las recargas de pasajes gratis en TransMilenio: así puede acceder al beneficio durante marzo de 2026

La estrategia distrital incorporó a nuevos usuarios desde febrero de 2026 e incluye mecanismos sencillos para activar el subsidio

Guardar
Inició la recarga de pasajes
Inició la recarga de pasajes gratis en Bogotá para marzo, dirigida a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Garantizado a través de TransMilenio - crédito Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social a través de sus canales oficiales anunció la puesta en marcha de las recargas de pasajes gratis correspondientes a marzo, una iniciativa de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) impulsada por la dependencia y TransMilenio.

Para marzo, el beneficio está dirigido a personas mayores de 62 años, a adultos mayores con dependencia funcional moderada que hacen parte de la Comunidad de Cuidado, a personas exhabitantes de calle vinculadas a Hospedaje Social, a personas con discapacidad, a quienes están en situación de pobreza extrema y moderada y a quienes residen en viviendas tipo pagadiarios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El programa también cubre a quienes viven procesos de resocialización y reintegración social, así como a usuarios priorizados mediante el Sisbén IV.

¿Cómo activar los pasajes gratis?

La activación de los pasajes gratuitos puede hacerse de dos maneras sencillas:

  • En taquillas de TransMilenio:
    • Se debe presentar la tarjeta TuLlave personalizada y solicitar la activación del beneficio al personal de la taquilla.
  • En puntos automáticos del sistema:
    • Se inserta la tarjeta TuLlave personalizada en la máquina, se selecciona la opción “Transacciones virtuales” y luego “Solicitar Subsidio/Convenio”. El sistema mostrará los pasajes asignados y, tras confirmar la operación, quedarán cargados para uso inmediato.
El beneficio de pasajes gratuitos
El beneficio de pasajes gratuitos abarca a exhabitantes de calle, personas en pagadiarios y miembros de la Comunidad de Cuidado, según el Sisbén IV - crédito Integración Social

El acceso al beneficio está determinado por la tipología poblacional y la clasificación en el Sisbén. El número de pasajes gratuitos varía según grupo y perfil de la persona beneficiaria.

Cantidad de pasajes gratis por grupo y clasificación Sisbén:

  • Grupo A (exclusión extrema):
    • Personas con discapacidad: 12
  • Grupo B:
    • Personas con discapacidad: 11
  • Grupo C1-C9:
    • Personas con discapacidad: 8
  • Grupo C10-C18:
    • Personas con discapacidad: 5
  • Grupo D:
    • Personas con discapacidad: 2
  • Sin Sisbén:
    • Personas con discapacidad: 1

Este esquema de asignación busca responder a las necesidades de quienes enfrentan mayores barreras económicas y sociales. La ampliación realizada desde febrero de 2026 incluye, además, a personas que viven en pagadiarios, mayores con dependencia funcional moderada dentro de la Comunidad de Cuidado y habitantes de calle en procesos de reintegración social.

Cómo se puede acceder al beneficio

El beneficio es automático para quienes cumplen con los requisitos y tienen tarjeta TuLlave personalizada. La información de edad para personas mayores es suministrada directamente por TransMilenio S.A., permitiendo que incluso quienes no están en la base de datos Sisbén reciban el apoyo, siempre y cuando cumplan el criterio de edad.

La Secretaría de Integración Social
La Secretaría de Integración Social y TransMilenio ofrecen subsidios de transporte para personas mayores, en situación de pobreza o con discapacidad en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

La precarga de pasajes gratuitos en Bogotá inicia con el suministro de la base de tarjetas personalizadas activas por parte de TransMilenio a la Secretaría Distrital de Integración Social. La entidad asigna la cantidad de pasajes de acuerdo con la situación socioeconómica de cada beneficiario, y posteriormente Recaudo Bogotá realiza la recarga en las tarjetas correspondientes.

Para desbloquear las tarjetas de subsidio de transporte TuLlave, los usuarios deben consultar la información a través de los canales de atención de TransMilenio S.A.

¿Por qué alguien podría dejar de recibir el subsidio?

  • Si no tiene encuesta actualizada en Sisbén IV de Bogotá
  • Si no hace parte de la población priorizada
  • Si ya usó la totalidad de pasajes asignados
  • Si no ha intentado validar la tarjeta en una máquina de recarga o taquilla
La ampliación del programa desde
La ampliación del programa desde febrero incluye a personas en procesos de resocialización y reintegración social, optimizando el acceso al transporte público - crédito Alcaldía de Bogotá

Antes de reportar cualquier inconveniente, se recomienda verificar la categoría Sisbén, el uso de los pasajes gratuitos del mes anterior y haber intentado activar la tarjeta por los canales autorizados.

De acuerdo con la Secretaría de Prosperidad Social, la política de movilidad social busca aliviar los gastos en transporte de la ciudadanía más vulnerable y asegurar que ningún habitante de Bogotá quede excluido del acceso a oportunidades básicas por falta de recursos para movilizarse en el sistema de transporte público.

Temas Relacionados

Pasajes gratis TransMilenioIngreso Mínimo GarantizadoTransMilenioSubsidio de TransporteSisbén IVColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Ofrecen millonarias recompensas por responsables de homicidios de líderes sociales en Arauca: ‘Antonio García’ encabeza la lista

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional intensifican la búsqueda de los criminales más buscados del departamento con incentivos económicos de hasta $5.000 millones

Ofrecen millonarias recompensas por responsables

Consejo Nacional Electoral extendió el plazo para postular testigos con el fin de dar “transparencia”: esta es la nueva fecha

Más de 126.000 mesas de votación contarán con observadores acreditados por partidos, movimientos y grupos ciudadanos, de acuerdo con la resolución a la que tuvo acceso Infobae Colombia

Consejo Nacional Electoral extendió el

Hay malas noticias para los que esperan que Colombia tenga un mejor crecimiento económico en 2026: FMI dio cifras desalentadoras

Proyecciones internacionales señalan obstáculos clave y exigen rediseñar motores de desarrollo para elevar el desempeño nacional

Hay malas noticias para los

Petro vuelve a encender polémica con confesión íntima para hablar de su gestión: “Puede que en la cama sea inolvidable”

El presidente indicó que su vida íntima podría ser objeto de debate, pero que su gestión nunca lo será, por lo que reveló las dos razones por las que su Gobierno será considerado “inolvidable”

Petro vuelve a encender polémica

Luis Javier Suárez brilla en Europa: tiene mejores números de gol que Haaland y Lautaro Martínez

El delantero colombiano atraviesa su temporada más destacada en la liga portuguesa, consolidándose como máximo artillero del torneo y confirmando su gran momento

Luis Javier Suárez brilla en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estación de gasolina en Ituango

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

ENTRETENIMIENTO

Hija de Joe Arroyo revive

Hija de Joe Arroyo revive el legado de su papá con una chaqueta que desata furor: “Tan hermosa y especial”

Protagonista de ‘Los Reyes’ impactó en redes sociales con su cambio de apariencia física

Maiker Smith confesó lo difícil que fue volver a la rutina tras participar en ‘La casa de los famosos’ y aconsejó cómo lidiar con el ‘hate’

Chet Hanks, hijo de Tom Hanks, denunció que estaba “atrapado” en Medellín tras un viaje sorpresa: “Libérenme”

Martín Moreno, ‘ex’ de Laura G, y La Suprema hablaron sobre cómo están en Dubái tras los bombardeos: “Que todo vuelva a la normalidad”

Deportes

Luis Javier Suárez brilla en

Luis Javier Suárez brilla en Europa: tiene mejores números de gol que Haaland y Lautaro Martínez

Álvaro Montero habló sobre su futuro: dejó en duda el regreso a Millonarios y destacó el respaldo de Néstor Lorenzo en la selección Colombia

Ejército Nacional de Colombia ganó las medallas de oro y plata en el Sudamericano Militar de Equitación

Millonarios en marzo: fechas y rivales decisivos en Liga BetPlay y Copa Sudamericana

Colombia sufrió dura derrota 4-1 frente a Canadá en el inicio de la SheBelieves Cup 2026