Iniciaron las recargas de pasajes gratis en TransMilenio: así puede acceder al beneficio durante marzo de 2026

La Secretaría Distrital de Integración Social a través de sus canales oficiales anunció la puesta en marcha de las recargas de pasajes gratis correspondientes a marzo, una iniciativa de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) impulsada por la dependencia y TransMilenio.

Para marzo, el beneficio está dirigido a personas mayores de 62 años, a adultos mayores con dependencia funcional moderada que hacen parte de la Comunidad de Cuidado, a personas exhabitantes de calle vinculadas a Hospedaje Social, a personas con discapacidad, a quienes están en situación de pobreza extrema y moderada y a quienes residen en viviendas tipo pagadiarios.

El programa también cubre a quienes viven procesos de resocialización y reintegración social, así como a usuarios priorizados mediante el Sisbén IV.

¿Cómo activar los pasajes gratis?

La activación de los pasajes gratuitos puede hacerse de dos maneras sencillas:

En taquillas de TransMilenio: Se debe presentar la tarjeta TuLlave personalizada y solicitar la activación del beneficio al personal de la taquilla.

En puntos automáticos del sistema: Se inserta la tarjeta TuLlave personalizada en la máquina, se selecciona la opción “Transacciones virtuales” y luego “Solicitar Subsidio/Convenio”. El sistema mostrará los pasajes asignados y, tras confirmar la operación, quedarán cargados para uso inmediato.



El acceso al beneficio está determinado por la tipología poblacional y la clasificación en el Sisbén. El número de pasajes gratuitos varía según grupo y perfil de la persona beneficiaria.

Cantidad de pasajes gratis por grupo y clasificación Sisbén:

Grupo A (exclusión extrema): Personas con discapacidad: 12

Grupo B: Personas con discapacidad: 11

Grupo C1-C9: Personas con discapacidad: 8

Grupo C10-C18: Personas con discapacidad: 5

Grupo D: Personas con discapacidad: 2

Sin Sisbén: Personas con discapacidad: 1



Este esquema de asignación busca responder a las necesidades de quienes enfrentan mayores barreras económicas y sociales. La ampliación realizada desde febrero de 2026 incluye, además, a personas que viven en pagadiarios, mayores con dependencia funcional moderada dentro de la Comunidad de Cuidado y habitantes de calle en procesos de reintegración social.

Cómo se puede acceder al beneficio

El beneficio es automático para quienes cumplen con los requisitos y tienen tarjeta TuLlave personalizada. La información de edad para personas mayores es suministrada directamente por TransMilenio S.A., permitiendo que incluso quienes no están en la base de datos Sisbén reciban el apoyo, siempre y cuando cumplan el criterio de edad.

La precarga de pasajes gratuitos en Bogotá inicia con el suministro de la base de tarjetas personalizadas activas por parte de TransMilenio a la Secretaría Distrital de Integración Social. La entidad asigna la cantidad de pasajes de acuerdo con la situación socioeconómica de cada beneficiario, y posteriormente Recaudo Bogotá realiza la recarga en las tarjetas correspondientes.

Para desbloquear las tarjetas de subsidio de transporte TuLlave, los usuarios deben consultar la información a través de los canales de atención de TransMilenio S.A.

¿Por qué alguien podría dejar de recibir el subsidio?

Si no tiene encuesta actualizada en Sisbén IV de Bogotá

Si no hace parte de la población priorizada

Si ya usó la totalidad de pasajes asignados

Si no ha intentado validar la tarjeta en una máquina de recarga o taquilla

Antes de reportar cualquier inconveniente, se recomienda verificar la categoría Sisbén, el uso de los pasajes gratuitos del mes anterior y haber intentado activar la tarjeta por los canales autorizados.

De acuerdo con la Secretaría de Prosperidad Social, la política de movilidad social busca aliviar los gastos en transporte de la ciudadanía más vulnerable y asegurar que ningún habitante de Bogotá quede excluido del acceso a oportunidades básicas por falta de recursos para movilizarse en el sistema de transporte público.