Febrero de 2026 fue el mes con menos homicidios en Medellín en 50 años: solo 11 casos

La mayoría de los homicidios estuvieron vinculados a conflictos de convivencia y no a estructuras criminales. - crédito CTI

Febrero de 2026 cerró como el mes con menos homicidios en Medellín en los últimos 50 años, con solo 11 muertes violentas reportadas por la Secretaría de Seguridad de la ciudad. Este registro marca un mínimo histórico desde que existen mediciones de asesinatos en la capital antioqueña y supera los datos de abril y mayo de 2024, que se habían considerado los periodos menos violentos con 17 homicidios cada uno. Las autoridades locales y nacionales han destacado la relevancia de este descenso, aunque advierten sobre los retos persistentes para la convivencia ciudadana.

De acuerdo con los registros oficiales de la Secretaría de Seguridad de Medellín, la ciudad experimentó en febrero de 2026 una reducción inédita en la cantidad de homicidios. Once asesinatos en 28 días representan el nivel más bajo documentado desde el inicio de los registros sistemáticos de muertes violentas.

El alcalde Federico Gutiérrez valoró el resultado como un logro importante, aunque matizó que “aunque la única cifra aceptable es cero, pues se trata de la vida, este es un avance sustancial”, expresó el mandatario en sus canales oficiales. Agradeció a la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército, el equipo de la Alcaldía y la ciudadanía por el esfuerzo colectivo.

Contexto y antecedentes de la violencia en Medellín

La evolución de la violencia letal en Medellín revela una transformación profunda respecto al pasado reciente. En 1991, la ciudad registró 6.809 asesinatos, con un promedio de 18,6 muertes diarias, en el punto más álgido de la guerra entre los carteles del narcotráfico. Aquella cifra colocó a Medellín como la urbe más mortífera del planeta en ese año, según los datos históricos del propio Sistema de Seguridad y Convivencia de Medellín.

A partir de la pandemia de covid-19, se observó una tendencia sostenida de reducción en los homicidios. Inicialmente, las restricciones sanitarias entre 2020 y 2021 fueron consideradas un factor, pero la disminución persistió tras el levantamiento de estas medidas. Desde 2022, la ciudad no ha superado las 400 muertes violentas anuales.

Informe de homicidios - crédito @FicoGutierrez/X

Comparativo anual y causas de homicidio

En 2024, Medellín cerró el año con 310 homicidios, la cifra anual más baja desde 1976 y la menor tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes desde 1942. El año 2025 registró un leve aumento, con 325 muertes violentas, aunque el número de días sin homicidios alcanzó 145, según el reporte del Sistema de Seguridad y Convivencia.

La principal preocupación actual radica en la naturaleza de los conflictos que derivan en homicidios. Los conflictos de convivencia superaron por primera vez a los asesinatos vinculados a estructuras criminales, con 108 casos asociados a riñas, discusiones o agresiones interpersonales en 2025.

El informe de Medellín Cómo Vamos detalla que, en 2024, uno de cada tres homicidios estuvo relacionado con disputas de convivencia, y este tipo de violencia fue el que más aumentó en 2025. Cada año, la línea 123 recibe más de 50.000 llamadas por riñas, con un promedio de 147 reportes diarios.

La reducción sostenida de asesinatos en la ciudad se consolida tras varios años de tendencia a la baja, en medio de un cambio en las dinámicas de violencia. - crédito @FicoGutierrez/X

Mutación de la violencia y desafíos pendientes

El más reciente Informe de Calidad de Vida de Medellín Cómo Vamos advierte sobre una mutación en las dinámicas de violencia local. La pérdida de cultura ciudadana y la incapacidad para resolver conflictos mediante el diálogo han alcanzado un peso similar al de las bandas criminales en la explicación de la violencia letal.

Según el estudio, los homicidios derivados de problemas de convivencia, violencia de género e intrafamiliar ya representan el 47% del total de muertes violentas. El documento revela que los casos asociados estrictamente a la convivencia aumentaron un 30% respecto al año anterior, superando en volumen a los crímenes atribuidos a organizaciones delictivas.

El Sivigila reportó más de 11.000 casos de violencia de género e intrafamiliar en 2024, lo que evidencia una erosión del tejido social. Una de cada cinco personas presenció acoso sexual en espacios públicos, según el informe. El organismo señala que el desafío consiste en sostener la tendencia a la baja en los homicidios sin recurrir a pactos criminales, priorizando el fortalecimiento de los lazos sociales y la confianza en las instituciones.

Declaraciones oficiales y visión de futuro

El alcalde Federico Gutiérrez enfatizó en sus redes sociales que “una muy buena noticia para Medellín. Termina febrero y cerramos con el mes menos violento de los últimos 50 años. Se presentaron 11 homicidios en un mes”. El mandatario extendió el reconocimiento a la Policía, la Fiscalía, el Ejército, el equipo de la Alcaldía de Medellín, el Secretario de Seguridad Manuel Villa Mejía y la ciudadanía.

El alcalde Federico Gutiérrez resaltó que, aunque la meta debe ser alcanzar cero homicidios, este descenso representa un avance sustancial. - crédito @FicoGutierrez/X

Por su parte, el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, explicó en diciembre pasado: “Esto ocurre por la falta de cultura y el irrespeto por la vida, todo porque entre familiares y vecinos no son capaces de resolver los problemas de manera respetuosa y eso nos preocupa”.