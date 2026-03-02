Colombia

Dos menores de edad fueron halladas enterradas tras salir a pasear con sus novios: familiares piden justicia

El desgarrador resultado tras una intensa búsqueda fue rechazado por la comunidad, que hizo un llamado a las autoridades para dar celeridad en el proceso


Las autoridades se desplazaron hasta la fosa común, donde hallaron los cuerpos en avanzado estado de descomposición - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hay preocupación entre los habitantes de Malambo, Atlántico, debido a que en la jornada del 2 de marzo de 2026 se confirmó que dos cuerpos que fueron hallados enterrados el sábado 28 de febrero correspondían a dos menores de edad. El hecho desató indignación entre la comunidad que exige respuestas y una investigación que permita dar con el paradero de los responsables.

De acuerdo con la versión entregada por el diario local El Heraldo, una mujer identificada como María Cruz Noriega confirmó que los cuerpos hallados el último fin de semana de febrero en una fosa común del barrio Maranatha del municipio correspondían a sus hijas menores de edad.

Desde la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal, la ciudadana reveló al medio entre lágrimas que se trataba de Sheerydan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicolle, de 17, que habían sido reportadas como desaparecidas.


Las autoridades trabajan por determinar qué le sucedió a las jóvenes - crédito Juan David Quintero/REUTERS

El hallazgo de los cuerpos se convierte en un ejemplo de la violencia que atraviesa Malambo, donde persiste un aumento de los homicidios.

De acuerdo con la información oficial, las dos adolescentes fueron localizadas el mediodía del sábado 28 de febrero en un área cubierta de maleza, tras la advertencia de residentes que notaron un olor fuerte y la presencia de gallinazos en la zona.

Al llegar al lugar, policías y técnicos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación examinaron los cuerpos, que presentaban avanzado estado de descomposición.

Asimismo, se confirmó que las víctimas habían sido ocultadas bajo piedras y troncos antes de ser abandonadas en la zona boscosa. Los técnicos trasladaron los restos a Medicina Legal, donde avanzan los análisis forenses para confirmar plenamente las causas de muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado a los responsables ni esclarecido los móviles del doble homicidio. Ante la gravedad del caso, el vecindario exige una mayor presencia policial mientras continúan las investigaciones.

¿Qué le pasó a las menores de edad?

Los familiares relataron al medio local que las adolescentes, de 14 y 17 años, habían sido vistas por última vez el pasado Martes de Carnaval, cuando salieron en compañía de sus parejas sentimentales desde su casa ubicada en el barrio La Sierrita, al sur de Barranquilla.


Una madre y una hermana comparten el dolor de perder a sus familiares en un nuevo acto de violencia - crédito Colprensa

De acuerdo con la versión entregada por Wendy Hernández Noriega, hermana mayor de las víctimas, las jóvenes dejaron de comunicarse desde esa noche: “Era algo que no teníamos control, ellas decidieron irse y yo les empecé a escribir, pero nunca respondieron. Nunca dieron señales de escribirnos, de decirnos si estaban bien. (…) Ellas siempre que salían, siempre ellas trataban de comunicarse con mi mamá”, explicó.

La familia indicó que las menores partieron antes de la medianoche y desde entonces no se obtuvo información sobre su paradero: “Ellas salieron sábado y regresaron, o sea, salían y ellas regresaban, el día lunes ellas estuvieron todo el día en la casa, el día martes estuvieron todo el día también hasta que cayó casi la medianoche (…) ellas decidieron salir, la menor no quería ir pero la del medio le decía ‘vamos, vamos, nosotros nos regresamos’ y se fueron”, agregó un allegado.


Hay interrogantes sobre el papel de quienes acompañaron a las adolescentes antes de su muerte- crédito Colprensa

En medio de la incertidumbre por el hallazgo de los cuerpos, los familiares pidieron a las autoridades investigar la ubicación de los novios de las menores, cuyo paradero permanece desconocido, con el fin de esclarecer lo ocurrido, puesto que fueron las últimas personas que vieron con vida a las jóvenes y pueden tener mayor información sobre lo ocurrido.

