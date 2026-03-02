Colombia

Disidencias de las Farc lanzaron advertencia a medios y periodistas que supuestamente apoyan al ELN: “Si publican de un grupo háganlo de todos”

Un comunicado presuntamente firmado por las disidencias señala a portales locales por supuesta apología al ELN y advierte un seguimiento constante a sus publicaciones

Medios del Catatumbo bajo presión:
Medios del Catatumbo bajo presión: disidencias de las Farc exigen “neutralidad” en contenidos - crédito Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

Medios digitales del Catatumbo reportaron la recepción de un mensaje firmado por disidencias de las Farc, en el cual se cuestiona el manejo informativo de varias plataformas de la región.

En el texto, los firmantes señalan: “Algunos medios de comunicación de la región del Catatumbo están rindiendo apología a la organización ELN divulgando toda la información que transmiten o envían, en caso contrario a las Farc-EP”.

El documento menciona específicamente a La Voz del Catatumbo, TV San Jorge, Notiplaya, Ocaña Región, Catatumbo, Ocaña Hoy y Chepe Noticias.

La misiva advierte que dichas páginas estarían bajo seguimiento constante debido a la difusión de contenidos que, según los autores, favorecerían al ELN.

Mensaje de las Farc-EP genera
Mensaje de las Farc-EP genera temor entre periodistas del Catatumbo por advertencias sobre contenidos - crédito crédito Sudamérica Colombia Política / X

El mensaje sostiene que la organización conoce los nombres de propietarios, periodistas y demás integrantes de cada medio. Además, extiende la advertencia a otros portales digitales que, de acuerdo con el texto, también estarían siendo observados por la agrupación armada.

En el escrito, las disidencias afirman: “Les hacemos el llamado muy formalmente ser neutrales en la noticia e información, si publican de un grupo háganlo de todos”.

Los firmantes aseguran que su intención no es amenazar ni obstaculizar la labor periodística, sino exigir objetividad, seriedad y precisión. El comunicado añade: “No queremos interrumpir la labor periodística y el derecho a informar, pero se debe hacer con objetividad, seriedad, veracidad y puntualidad, cuando se conoce la información real más no al ritmo recopiar y pegar”.

A pesar de la aclaración, los equipos detrás de estos medios expresaron temor por la mención directa de sus nombres y el seguimiento anunciado por la organización armada.

Disidencias de las Farc cuestionan
Disidencias de las Farc cuestionan a medios digitales del Catatumbo por presunta parcialidad - crédito Colprensa

Integrantes de las plataformas aludidas manifestaron inquietud respecto a su seguridad y la de sus familias, dado el contexto de amenazas y riesgos que históricamente enfrentan los comunicadores en zonas de conflicto.

El mensaje concluye solicitando a la población que evite compartir noticias sin verificación. “Las personas naturales evitar recompartir noticias cuando son verificada”, señala el texto, aunque la redacción genera confusión respecto a si se trata de una recomendación sobre la difusión responsable de información.

Defensoría alertó sobre alto riesgo electoral en el Catatumbo

A menos de una semana de las elecciones al Congreso en Colombia, la Defensoría del Pueblo reiteró su preocupación por el panorama de riesgo electoral en el Catatumbo y otras regiones del país.

Según el organismo, quienes firmaron acuerdos de paz enfrentan amenazas de estructuras armadas ilegales. En áreas rurales de Tibú, como Caño Indio, el desplazamiento forzado podría impedir la participación ciudadana en los comicios.

El informe advierte que líderes sociales y defensores de derechos humanos viven bajo riesgo constante por homicidios, atentados e intimidaciones, situación especialmente alarmante para miembros de juntas de acción comunal. Además, la Defensoría señala que empleados públicos experimentan amenazas, restricciones de movilidad y ataques directos, lo cual afecta la gestión institucional y debilita la gobernabilidad local.

Grupos armados ilegales podrían afectar
Grupos armados ilegales podrían afectar la estabilidad democrática en la antesala de las elecciones legislativas - crédito Luisa González/REUTERS

Esta problemática se ha presentado en departamentos como Cauca, Chocó, Tolima, Valle del Cauca, Arauca, Norte de Santander y Cundinamarca, generando desplazamiento institucional y afectando la organización de los procesos electorales.

El organismo alertó sobre la situación de periodistas y comunicadores sociales, quienes, ante el aumento de la polarización y el ambiente tenso, enfrentan riesgos adicionales durante la cobertura de la contienda electoral.

La Defensoría identificó como responsables de las amenazas al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como a disidencias de las extintas Farc, entre ellas el Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf), Nuevo Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia. También se mencionan como fuente de peligro el grupo Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Frente 57 disidente y organizaciones de criminalidad organizada.

La Defensoría hace un llamado a garantizar la seguridad de los ciudadanos, autoridades y periodistas en el marco de las elecciones, advirtiendo que la violencia y las restricciones afectan la participación democrática y la estabilidad institucional.

