Desde esta fecha no podrá sacar registro civil ni la cédula de ciudadanía: Registraduría suspenderá servicios por elecciones al Congreso y consultas presidenciales

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que, con el objetivo de garantizar la organización y el desarrollo de las elecciones al Congreso de la República y las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo de 2026, suspenderá los servicios de registro civil y cédula de ciudadanía en todas las sedes del país desde este miércoles 4 de marzo hasta el 11 de marzo.

“Es de señalar que la entrega de documentos de identidad estará habilitada hasta el viernes 6 de marzo al mediodía. Actualmente, un total de 350.636 cédulas de ciudadanía se encuentran pendientes por ser reclamadas en todo el país”, indicó la Registraduría.

El órgano electoral precisó que todos los servicios de registro civil e identificación se reanudarán con total normalidad el jueves 12 de marzo de 2026 en el horario habitual de atención al público, es decir, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

“La Registraduría Nacional hace un llamado a los colombianos para que se acerquen a las distintas sedes de la entidad a reclamar su cédula de ciudadanía, ya que es el único documento válido para ejercer el derecho al voto el próximo 8 de marzo”, señaló la Regisutraduría.