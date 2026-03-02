CAR ordenó suspensión de obras en proyecto campestre por desvío de fuentes de agua en Sumapaz que pone en riesgo el recurso

La suspensión de actividades en obras de construcción y minería busca proteger cuerpos de agua y zonas de especial protección ambiental en Cundinamarca - crédito CAR/YouTube

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) intensificó sus acciones de control y vigilancia para proteger las fuentes hídricas del departamento, tras detectar una serie de intervenciones que han puesto en riesgo el suministro y la integridad de los recursos naturales.

A partir de eso, la entidad ordenó la suspensión de actividades en proyectos de construcción y minería que vulneraron cuerpos de agua y zonas de especial protección, refrendando su rol como autoridad ambiental con competencias legales para prevenir daños ambientales mayores.

Uno de los casos más recientes y de mayor impacto sucedió en la vereda Espinalito del municipio de Fusagasugá, donde la CAR impuso una medida preventiva de suspensión a un proyecto de vivienda campestre.

Profesionales de la Dirección Regional Sumapaz realizaron una inspección técnica y constataron que las obras de urbanismo habían generado movimientos de tierra y terraceo que alteraron el relieve natural y pusieron en riesgo la estabilidad de suelos. Además, se verificó que varias fuentes hídricas, esenciales para la cuenca de la quebrada Espinalito y el río Cuja, fueron modificadas y, en algunos casos, perdieron su curso natural debido a la intervención.

La CAR intensifica el control ambiental en Cundinamarca ante intervenciones que amenazan las fuentes hídricas y el recurso natural - crédito CAR

La directora regional Sumapaz, érika álvarez, explicó que el impacto sobre los recursos naturales fue evidente en las obras de urbanismo, ya que se afectaron cuerpos de agua y se comprometió la funcionalidad natural de las fuentes hídricas. Álvarez advirtió sobre la importancia de cumplir la normatividad ambiental para garantizar la sostenibilidad y el ordenamiento territorial, advirtiendo que de no hacerlo se incrementan los riesgos para la seguridad y el bienestar del territorio.

La CAR recordó a administraciones, curadurías y constructores que el desarrollo urbanístico debe ser sostenible y cumplir la normativa vigente, insistiendo en la necesidad de fortalecer el trabajo interinstitucional para ejercer un control efectivo sobre el uso del suelo y la gestión ambiental. La corporación enfatizó que garantizar la protección de la estructura ecológica principal es una responsabilidad compartida, y que cualquier obra que desborde lo autorizado puede acarrear consecuencias legales y ambientales graves.

En otro frente de acción, la CAR intervino ante un evento de vertimiento masivo de combustible en la quebrada La Cruz, afluente del río Bogotá, luego del volcamiento de un camión cisterna que transportaba 3.100 galones de combustible en la vía entre Cajicá y Zipaquirá.

Equipos técnicos de la CAR analizaron suelo y agua tras el derrame de combustible para determinar el alcance del daño ambiental en la cuenca del río Bogotá - crédito CAR

El 25 de febrero, un equipo técnico de la entidad tomó muestras en varios puntos aguas arriba y abajo para analizar el grado de afectación del cuerpo de agua y los suelos aledaños. El director regional de Sabana Centro, Mauricio Garzón, explicó que el análisis físico-químico permitirá determinar el alcance del daño y activar el plan de contingencia correspondiente.

La respuesta institucional fue inmediata, con presencia de la CAR, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Alcaldía de Cajicá, que realizaron el cerramiento de la zona y emitieron recomendaciones a la comunidad, como mantener puertas y ventanas cerradas y usar tapabocas en caso de percibir olores fuertes. Garzón también subrayó la importancia de que las empresas transportadoras cuenten con planes de contingencia efectivos para responder a este tipo de incidentes, minimizando el riesgo ambiental y protegiendo los recursos hídricos estratégicos.

En la vereda Pueblo Viejo del municipio de Cucunubá, la CAR impuso una medida preventiva a una empresa de coquización por la presunta ocupación del cauce de dos fuentes hídricas. La visita técnica evidenció la apertura de un reservorio para almacenar aguas de mina y la disposición de estériles mineros en el área forestal protectora, afectando 1.156,8 metros cuadrados de la franja forestal de la quebrada intervenida. Además, se identificó que la vía de acceso y otras infraestructuras industriales se encontraban en zona de especial protección sin los permisos ambientales requeridos.

En Cucunubá, la CAR suspendió actividades de una empresa de coquización por la ocupación de cauces y afectación de 1.156,8 metros cuadrados de zona forestal protectora - crédito CAR

El director de la Regional Ubaté, Julio César Sierra León, explicó que estas intervenciones constituyen un riesgo real y actual para el recurso hídrico, al alterar la dinámica natural del cauce y comprometer su función ecosistémica. Sierra destacó que la actuación de la CAR se fundamenta en los principios de prevención y precaución, y que las medidas se adoptaron conforme a la Ley 1333 de 2009, modificada recientemente por la Ley 2387 de 2024.

La autoridad ambiental aseguró que continuará con las actuaciones administrativas necesarias para prevenir daños adicionales y garantizar la protección de los recursos naturales.