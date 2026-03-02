Adulta mayor fue asesinada brutalmente en su casa en Barranquilla: señalan a su pareja como el presunto responsable

El caso investigado como feminicidio desata cuestionamientos sobre la capacidad de prevención y reacción ante crímenes de género - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presunto feminicidio de María de los Reyes Herrera Ospino, de 61 años, provocó rechazo entre los habitantes del barrio Pinar del Río, en Barranquilla. Vecinos y allegados a la víctima solicitaron una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido en la vivienda que la ciudadana compartía con su compañero sentimental.

Por ahora, las autoridades investigan lo sucedido como un posible caso de violencia de género, tras lo ocurrido durante la jornada del domingo 1 de marzo de 2026 alrededor de las 11:00 a. m. en el sector conocido como Altos del Río, según información aportada por familiares de la víctima a los medios locales.

Vecinos del área manifestaron estar alterados por lo ocurrido y pidieron acciones inmediatas por parte de las autoridades para esclarecer el hecho y hacer justicia, pues el entorno permanece en estado de asombro tras el violento caso.

Las primeras diligencias apuntan a que María de los Reyes Herrera Ospino habría sido agredida mortalmente con arma blanca dentro de su residencia, que compartía con su pareja sentimental, al que se le señala como el principal responsable.

Ante la gravedad de la situación, los familiares de la víctima han señalado directamente al compañero sentimental como el responsable, indicando que fue visto saliendo del sitio durante la mañana de ese día, de acuerdo con versiones que fueron citadas por el diario local El Heraldo.

Como parte de la investigación, las autoridades se encuentran revisando videos de las cámaras de seguridad del sector para confirmar o descartar la versión entregada por los familiares y confirmar si, efectivamente, el atacante estuvo en la vivienda mientras se cometió el brutal ataque que acabó con la vida de la ciudadana.

Finalmente, se confirmó que el cuerpo de María de los Reyes Herrera Ospino fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Barranquilla para los procedimientos correspondientes.

Hija de la víctima dio su versión de los hechos

La hija de María de los Reyes Herrera Ospina relató al diario El Heraldo que el cuerpo sin vida fue hallado en su vivienda ubicada en la calle 145 con carrera 20. Del mismo modo, se informó que el principal sospechoso es su pareja sentimental, Martín Santos De la Cruz, que vivía desde hacía dos décadas con la víctima.

Familiares y allegados solicitaron a las autoridades la pronta captura de De la Cruz, así como el esclarecimiento del crimen y que no quede en la impunidad. Según estos testimonios recolectados por el diario local, el hombre habría abandonado el domicilio tras la agresión, llevándose todas sus pertenencias y dejando la casa bajo llave antes de huir en dirección desconocida.

Durante la madrugada previa al hallazgo, vecinos señalaron una discusión entre la pareja, pero no escucharon ningún incidente posterior.

La hija de Herrera Ospina relató: “Mi madre no merecía esto, ella siempre estaba pendiente de su hogar y de nosotros, por eso pedimos a las autoridades que esto no quede impune”.

El agresor, originario de Lomita Arena, Bolívar, se desempeñaba en albañilería y oficios varios y, según los vecinos, solía cuidar un terreno cercano, aunque en este momento no se conocen detalles sobre su paradero. Por ahora, las autoridades mantienen la investigación abierta, mientras continúa la búsqueda del presunto responsable.

Cabe mencionar que este no es el primer caso de violencia contra la mujer que se ha registrado durante el 2026, por lo que la comunidad pide que se investigue el caso y sea judicializado el responsable, así como el esclarecimiento de otras situaciones de este tipo.