Colombia

Adulta mayor fue asesinada brutalmente en su casa en Barranquilla: señalan a su pareja como el presunto responsable

Las autoridades avanzan en la recolección de versiones de allegados y material fílmico para esclarecer los hechos ocurridos

Guardar
El caso investigado como feminicidio
El caso investigado como feminicidio desata cuestionamientos sobre la capacidad de prevención y reacción ante crímenes de género - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presunto feminicidio de María de los Reyes Herrera Ospino, de 61 años, provocó rechazo entre los habitantes del barrio Pinar del Río, en Barranquilla. Vecinos y allegados a la víctima solicitaron una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido en la vivienda que la ciudadana compartía con su compañero sentimental.

Por ahora, las autoridades investigan lo sucedido como un posible caso de violencia de género, tras lo ocurrido durante la jornada del domingo 1 de marzo de 2026 alrededor de las 11:00 a. m. en el sector conocido como Altos del Río, según información aportada por familiares de la víctima a los medios locales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Vecinos del área manifestaron estar alterados por lo ocurrido y pidieron acciones inmediatas por parte de las autoridades para esclarecer el hecho y hacer justicia, pues el entorno permanece en estado de asombro tras el violento caso.

Las investigaciones focalizan la atención
Las investigaciones focalizan la atención en su entorno cercano y la recolección de material probatorio de cámaras - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Las primeras diligencias apuntan a que María de los Reyes Herrera Ospino habría sido agredida mortalmente con arma blanca dentro de su residencia, que compartía con su pareja sentimental, al que se le señala como el principal responsable.

Ante la gravedad de la situación, los familiares de la víctima han señalado directamente al compañero sentimental como el responsable, indicando que fue visto saliendo del sitio durante la mañana de ese día, de acuerdo con versiones que fueron citadas por el diario local El Heraldo.

Como parte de la investigación, las autoridades se encuentran revisando videos de las cámaras de seguridad del sector para confirmar o descartar la versión entregada por los familiares y confirmar si, efectivamente, el atacante estuvo en la vivienda mientras se cometió el brutal ataque que acabó con la vida de la ciudadana.

Finalmente, se confirmó que el cuerpo de María de los Reyes Herrera Ospino fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Barranquilla para los procedimientos correspondientes.

Hija de la víctima dio su versión de los hechos

La hija de María de los Reyes Herrera Ospina relató al diario El Heraldo que el cuerpo sin vida fue hallado en su vivienda ubicada en la calle 145 con carrera 20. Del mismo modo, se informó que el principal sospechoso es su pareja sentimental, Martín Santos De la Cruz, que vivía desde hacía dos décadas con la víctima.

La incertidumbre marca a los
La incertidumbre marca a los allegados a la víctima, que pasaron por el doloroso episodio - crédito Luisa González/Colprensa

Familiares y allegados solicitaron a las autoridades la pronta captura de De la Cruz, así como el esclarecimiento del crimen y que no quede en la impunidad. Según estos testimonios recolectados por el diario local, el hombre habría abandonado el domicilio tras la agresión, llevándose todas sus pertenencias y dejando la casa bajo llave antes de huir en dirección desconocida.

Durante la madrugada previa al hallazgo, vecinos señalaron una discusión entre la pareja, pero no escucharon ningún incidente posterior.

La hija de Herrera Ospina relató: “Mi madre no merecía esto, ella siempre estaba pendiente de su hogar y de nosotros, por eso pedimos a las autoridades que esto no quede impune”.

Las autoridades analizan pruebas clave
Las autoridades analizan pruebas clave de este y otros casos de violencia de género - crédito Sofía Toscano/Colprensa

El agresor, originario de Lomita Arena, Bolívar, se desempeñaba en albañilería y oficios varios y, según los vecinos, solía cuidar un terreno cercano, aunque en este momento no se conocen detalles sobre su paradero. Por ahora, las autoridades mantienen la investigación abierta, mientras continúa la búsqueda del presunto responsable.

Cabe mencionar que este no es el primer caso de violencia contra la mujer que se ha registrado durante el 2026, por lo que la comunidad pide que se investigue el caso y sea judicializado el responsable, así como el esclarecimiento de otras situaciones de este tipo.

Temas Relacionados

María de los Reyes Herrera OspinoFeminicidioBarrio Pinar del RíoBarranquillaViolencia de géneroViolencia contra la mujerColombia-Noticias

Más Noticias

CAR ordenó suspensión de obras en proyecto campestre por desvío de fuentes de agua en Sumapaz que pone en riesgo el recurso

El organismo ambiental ordenó medidas preventivas en proyectos de vivienda, minería e infraestructura luego de registrar afectaciones a fuentes hídricas en municipios del departamento, buscando mitigar impactos adversos sobre los ecosistemas y la seguridad local

CAR ordenó suspensión de obras

Paloma Valencia, en su cierre de campaña, desafió a las guerrillas, como el ELN: “No necesitamos treguas de los violentos”

En su recorrido por Bogotá, la aspirante presidencial del Centro Democrático expresó su postura frente a los grupos armados al margen de la ley, en una evidente negativa a la Paz Total

Paloma Valencia, en su cierre

Cathy Juvinao denuncia presuntas irregularidades millonarias en la selección de jueces en Colombia: “El clientelismo captura las instituciones”

La congresista expuso presuntas anomalías graves en el concurso judicial del país, incluidos contratos inflados y subcontrataciones ilegales, además de los millonarios costos del concurso

Cathy Juvinao denuncia presuntas irregularidades

Operativos en Montes de María: capturaron a 17 presuntos miembros del Clan del Golfo tras operativos conjuntos

El despliegue de operaciones coordinadas permitió la aprehensión de varias personas identificadas como presuntos autores de delitos que afectan la estabilidad de comunidades del norte del país, dentro de un plan de control territorial

Operativos en Montes de María:

Nuevas pistas en caso de envenenamiento con talio: empresa de mensajería entregó a la Fiscalía registros de más envíos de Zenaida Pava

La respuesta de Rappi Go a la Fiscalía evidenció que la identidad de esta mujer fue utilizada para solicitar servicios de domicilio en fechas clave del caso de las frambuesas envenenadas, lo que abrió nuevas líneas de investigación en torno al proceso que involucra a la empresaria Zulma Guzmán

Nuevas pistas en caso de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estación de gasolina en Ituango

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

ENTRETENIMIENTO

Hermana de Yeison Jiménez conmueve

Hermana de Yeison Jiménez conmueve en redes sociales al recordar al cantante con un video inédito del rodaje de ‘Destino final’: “Mucha tristeza”

Le llueven críticas a Mario Alberto Yepes por su trato hacia Caterin Escobar: “Es como muy grosero con ella”

Hija de Joe Arroyo revive el legado de su papá con una chaqueta que desata furor: “Tan hermosa y especial”

Protagonista de ‘Los Reyes’ impactó en redes sociales con su cambio de apariencia física

Maiker Smith confesó lo difícil que fue volver a la rutina tras participar en ‘La casa de los famosos’ y aconsejó cómo lidiar con el ‘hate’

Deportes

Video: así fue el primer

Video: así fue el primer gol de José Enamorado con Gremio en la final del Gaúcho ante Inter de Porto Alegre

Faun Drôme Classic 2026: así les fue a Diego Pescador y Brandon Rivera; Egan Bernal no participó

Luis Javier Suárez brilla en Europa: tiene mejores números de gol que Haaland y Lautaro Martínez

Álvaro Montero habló sobre su futuro: dejó en duda el regreso a Millonarios y destacó el respaldo de Néstor Lorenzo en la selección Colombia

Ejército Nacional de Colombia ganó las medallas de oro y plata en el Sudamericano Militar de Equitación