Vecinos de Suba, Bogotá, denuncian que dos perros fueron dejados encerrados en un carro bajo el sol mientras sus dueños asistían a misa

Ciudadanos abrieron la camioneta de placas HFR 999 para permitir la circulación de aire y proteger a los perros del calor - crédito @ColombiaOscura/X

Un presunto caso de maltrato animal, ocurrido en el suroccidente de Bogotá, ha generado rechazo y debate tras la difusión de un video en redes sociales.

Las imágenes muestran a dos perros encerrados en una camioneta Mazda roja, en la localidad de Suba, bajo el sol y sin supervisión mientras que sus dueños, al parecer, asistían a una misa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El material, publicado por la cuenta Colombia Oscura en X, provocó una ola de comentarios críticos hacia los responsables del hecho. Diversos usuarios expresaron su indignación por la situación y exigieron sanciones para quienes dejaron a los animales en condiciones de riesgo.

Algunas personas que se encontraban en el lugar, según la información divulgada, habrían decidido abrir parcialmente el vehículo y permitir la entrada de aire.

Los perros permanecieron encerrados mientras sus presuntos dueños asistían a una misa, según información difundida en redes sociales - crédito Captura video @ColombiaOscura/X

Esta acción habría evitado una posible tragedia, pues la exposición prolongada al calor dentro de un automóvil pudo ser letal para los animales domésticos.

“¡Se rompen los vidrios entre todos!“; “El problema es que CASI NADIE se ha quedado encerrado en un carro bajo el sol por al menos 10 minutos (porque es raro hacerlo) si lo hicieran entenderían el horno en el que se convierten los carros, pero la gente no entiende hasta que lo siente en carne propia”; “Deben ser sancionados por tenencia irresponsable de mascota y tomar un curso obligatorio sobre ello”; “¿Van a estar 2 horas en misa, déjelos en casa, para que los llevan?“; ”Asistir a misa celebrada por curas degenerados pedófilos y dejar los animales al sol?? Hay que ser muy pero muy hijos de puta"; “Romper ventanas y listo”; “MISERABLES CRIMINALES”: fueron algunos de los mensajes en las redes sociales.

Maltrato animal y legislación en Colombia

El caso reavivó la discusión sobre la responsabilidad de los dueños de mascotas y la necesidad de reforzar la vigilancia en espacios públicos.

En Colombia, la Ley 1774 de 2016 establece sanciones penales y administrativas para quienes incurran en actos de maltrato animal, incluyendo el abandono y la exposición a condiciones que pongan en peligro la vida o integridad de los animales.

Un video divulgado en redes sociales muestra a dos perros encerrados en una camioneta Mazda roja en Suba, Bogotá- crédito @AnimalesBOG / X

Las autoridades suelen recordar que, en situaciones similares, la comunidad puede alertar a la Policía Ambiental o a las líneas de atención ciudadana para que se tomen medidas inmediatas.

Así fue el rescate de dos perros Pitbull víctimas de presunto abuso sexual

Un operativo coordinado entre autoridades distritales y la Policía Ambiental permitió la recuperación de dos perros en el sur de Bogotá, tras una alerta ciudadana sobre presunto abuso sexual en el barrio Puerto Rico, en la localidad Rafael Uribe Uribe.

La intervención se desencadenó a partir de una denuncia presentada a los canales oficiales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba). Según esta entidad, la respuesta fue inmediata: equipos especializados y uniformados acudieron al lugar para constatar el estado de los animales.

El Idpyba, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, activó un protocolo de respuesta rápida. Tras la valoración preliminar, los funcionarios procedieron a la aprehensión de los dos caninos de raza pitbull, quienes quedaron bajo custodia institucional para garantizar su seguridad y bienestar.

El operativo conjunto entre Idpyba y Policía Ambiental permitió el rescate de dos perros en Bogotá, víctimas de presunto abuso sexual - crédito @AnimalesBOG / X

Mientras se desarrollan las investigaciones, el destino de los animales permanece en manos del Instituto, responsable de su cuidado temporal. La valoración médica practicada tuvo como objetivo determinar el estado físico y emocional de los perros, a la vez que se recolectaron elementos materiales probatorios.

La Fiscalía asumió la tarea de reunir y analizar la evidencia recolectada durante el operativo. El objetivo es definir responsabilidades y, en caso de confirmarse los hechos, judicializar al presunto implicado ante un juez.

El proceso judicial se encuentra en etapa preliminar, con los investigadores evaluando indicios y testimonios para esclarecer lo sucedido.