Colombia

Vecinos de Suba, Bogotá, denuncian que dos perros fueron dejados encerrados en un carro bajo el sol mientras sus dueños asistían a misa

La divulgación de imágenes en plataformas digitales provocó una reacción de desaprobación entre residentes en la localidad

Guardar

Ciudadanos abrieron la camioneta de placas HFR 999 para permitir la circulación de aire y proteger a los perros del calor - crédito @ColombiaOscura/X

Un presunto caso de maltrato animal, ocurrido en el suroccidente de Bogotá, ha generado rechazo y debate tras la difusión de un video en redes sociales.

Las imágenes muestran a dos perros encerrados en una camioneta Mazda roja, en la localidad de Suba, bajo el sol y sin supervisión mientras que sus dueños, al parecer, asistían a una misa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El material, publicado por la cuenta Colombia Oscura en X, provocó una ola de comentarios críticos hacia los responsables del hecho. Diversos usuarios expresaron su indignación por la situación y exigieron sanciones para quienes dejaron a los animales en condiciones de riesgo.

Algunas personas que se encontraban en el lugar, según la información divulgada, habrían decidido abrir parcialmente el vehículo y permitir la entrada de aire.

Los perros permanecieron encerrados mientras
Los perros permanecieron encerrados mientras sus presuntos dueños asistían a una misa, según información difundida en redes sociales - crédito Captura video @ColombiaOscura/X

Esta acción habría evitado una posible tragedia, pues la exposición prolongada al calor dentro de un automóvil pudo ser letal para los animales domésticos.

“¡Se rompen los vidrios entre todos!“; “El problema es que CASI NADIE se ha quedado encerrado en un carro bajo el sol por al menos 10 minutos (porque es raro hacerlo) si lo hicieran entenderían el horno en el que se convierten los carros, pero la gente no entiende hasta que lo siente en carne propia”; “Deben ser sancionados por tenencia irresponsable de mascota y tomar un curso obligatorio sobre ello”; “¿Van a estar 2 horas en misa, déjelos en casa, para que los llevan?“; ”Asistir a misa celebrada por curas degenerados pedófilos y dejar los animales al sol?? Hay que ser muy pero muy hijos de puta"; “Romper ventanas y listo”; “MISERABLES CRIMINALES”: fueron algunos de los mensajes en las redes sociales.

Maltrato animal y legislación en Colombia

El caso reavivó la discusión sobre la responsabilidad de los dueños de mascotas y la necesidad de reforzar la vigilancia en espacios públicos.

En Colombia, la Ley 1774 de 2016 establece sanciones penales y administrativas para quienes incurran en actos de maltrato animal, incluyendo el abandono y la exposición a condiciones que pongan en peligro la vida o integridad de los animales.

Un video divulgado en redes
Un video divulgado en redes sociales muestra a dos perros encerrados en una camioneta Mazda roja en Suba, Bogotá- crédito @AnimalesBOG / X

Las autoridades suelen recordar que, en situaciones similares, la comunidad puede alertar a la Policía Ambiental o a las líneas de atención ciudadana para que se tomen medidas inmediatas.

Así fue el rescate de dos perros Pitbull víctimas de presunto abuso sexual

Un operativo coordinado entre autoridades distritales y la Policía Ambiental permitió la recuperación de dos perros en el sur de Bogotá, tras una alerta ciudadana sobre presunto abuso sexual en el barrio Puerto Rico, en la localidad Rafael Uribe Uribe.

La intervención se desencadenó a partir de una denuncia presentada a los canales oficiales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba). Según esta entidad, la respuesta fue inmediata: equipos especializados y uniformados acudieron al lugar para constatar el estado de los animales.

El Idpyba, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, activó un protocolo de respuesta rápida. Tras la valoración preliminar, los funcionarios procedieron a la aprehensión de los dos caninos de raza pitbull, quienes quedaron bajo custodia institucional para garantizar su seguridad y bienestar.

El operativo conjunto entre Idpyba
El operativo conjunto entre Idpyba y Policía Ambiental permitió el rescate de dos perros en Bogotá, víctimas de presunto abuso sexual - crédito @AnimalesBOG / X

Mientras se desarrollan las investigaciones, el destino de los animales permanece en manos del Instituto, responsable de su cuidado temporal. La valoración médica practicada tuvo como objetivo determinar el estado físico y emocional de los perros, a la vez que se recolectaron elementos materiales probatorios.

La Fiscalía asumió la tarea de reunir y analizar la evidencia recolectada durante el operativo. El objetivo es definir responsabilidades y, en caso de confirmarse los hechos, judicializar al presunto implicado ante un juez.

El proceso judicial se encuentra en etapa preliminar, con los investigadores evaluando indicios y testimonios para esclarecer lo sucedido.

Temas Relacionados

Maltrato animal BogotáPerros abandonados en carroPerros dentro de vehículoLocalidad SubaDenuncia maltrato animalBogotáVideo viralColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la SheBelieves Cup, Linda Caicedo será titular en la Tricolor

La selección Colombia con Linda Caicedo entre sus convocadas juega el primero de tres partidos amistosos que se llevarán a cabo durante la fecha FIFA de marzo

Colombia vs. Canadá - EN

Creadora de contenido denunció que Cruz Verde entrega medicamentos solo a ciertas personas: “Tiene que ir recomendado”

Según la mujer, tras varios intentos, en la misma farmacia solo tuvo que decir el nombre de una persona para recibir la orden

Creadora de contenido denunció que

Más de 8.000 habitantes rurales de Santander recuperan la conexión tras la inauguración del puente sobre el río Quiratá

Un paso de 64 metros construido por soldados permite que residentes de municipios como Landázuri y La Paz superen el aislamiento y accedan a oportunidades educativas, comercio y atención en salud de manera más eficiente

Más de 8.000 habitantes rurales

Conductor de taxi agredió a pasajero de una camioneta tras choque en Bogotá: autoridades intervinieron en el altercado

Las imágenes difundidas en medios digitales muestran el inicio de un altercado tras la colisión de una camioneta, cuyos ocupantes se encontraban en aparente estado de embriaguez, contra un vehículo de servicio público

Conductor de taxi agredió a

Cuándo sería el debut de James Rodríguez con Minnesota United: le quedan tres partidos antes de la próxima convocatoria de la selección Colombia

La Tricolor tiene dos partidos amistosos programados, ante Croacia y Francia, para la fecha FIFA de marzo, antes del llamado definitivo para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Cuándo sería el debut de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se aplaza la llegada del

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

ENTRETENIMIENTO

Maiker Smith confesó lo difícil

Maiker Smith confesó lo difícil que fue volver a la rutina tras participar en ‘La casa de los famosos’ y aconsejó cómo lidiar con el ‘hate’

Chet Hanks, hijo de Tom Hanks, denunció que estaba “atrapado” en Medellín tras un viaje sorpresa: “Libérenme”

Martín Moreno, ‘ex’ de Laura G, y La Suprema hablaron sobre cómo están en Dubái tras los bombardeos: “Que todo vuelva a la normalidad”

Juliana Calderón, hermana de Yina, respondió si ya le pasó el luto por su exnovio: “Eso solo me importa a mí”

Martha Rojas, mamá de Epa Colombia, volvió a pedir justicia por la empresaria: “Por qué tanta maldad”

Deportes

Colombia vs. Canadá - EN

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la SheBelieves Cup, Linda Caicedo será titular en la Tricolor

Cuándo sería el debut de James Rodríguez con Minnesota United: le quedan tres partidos antes de la próxima convocatoria de la selección Colombia

Luis Suárez toma ventaja en la tabla de goleadores en Portugal y atraviesa su temporada más goleadora previo al Mundial 2026 con la selección Colombia

Entrenador de Cristiano Ronaldo en Arabia dio detalles de la lesión que sufrió el portugués en el úlitmo partido con Al Nassr

Esto es lo que le hace falta al Bayern Múnich de Luis Díaz para ser campeón en la Bundesliga de Alemania