Roy Barreras detalló cómo conformaría su gabinete en una eventual Presidencia y qué cargos ofrecería a Gustavo Petro y Juan Manuel Santos

El candidato presidencial descartó adhesiones políticas tradicionales y expresó su intención de conformar un gabinete con especialistas y figuras reconocidas

Roy Barreras sugirió a Juan
Roy Barreras sugirió a Juan Manuel Santos y Gustavo Petro como figuras clave en su equipo presidencial - crédito Infobae-Presidencia-EFE/Montaje Infobae

El exsenador y candidato presidencial Roy Barreras expuso en una entrevista con Infobae Colombia su visión para la conformación de un eventual gabinete, en el que destacó que su equipo estaría integrado por expertos y figuras de peso internacional.

Barreras hizo énfasis en que no busca adhesiones de expresidentes a su campaña, pero sí contempla sumar a personalidades clave como consejeros y colaboradores en áreas estratégicas del gobierno.

Durante el diálogo, Barreras señaló que el próximo gabinete, de llegar a la Presidencia de Colombia, estaría compuesto por profesionales con trayectoria reconocida.

“Lo que quiero es transmitir que el próximo gabinete en mi gobierno será un gabinete de expertos”, manifestó.

Roy Barreras plantea la integración de personalidades como Juan Manuel Santos y Gustavo Petro en cargos estratégicos en una eventual Presidencia - crédito Infobae Colombia

Entre sus propuestas para la administración pública, Barreras mencionó su interés en tener a Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz, como consejero en temas de seguridad, paz y relaciones internacionales.

“Mucho me gustaría tener a mi lado como consejero en temas de seguridad, fue ministro de Defensa muy bueno y de Paz y en Relaciones Internacionales al expresidente Juan Manuel Santos. Él es una autoridad global, Premio Nobel de Paz”, resaltó.

Según explicó, Santos no haría parte de la campaña ni asumiría cargos ministeriales, pero podría aportar desde una posición de consejería en asuntos clave para el país.

En cuanto al rol de Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, Barreras sugirió la posibilidad de integrarlo al gabinete en un puesto de alta relevancia.

“A mi izquierda que estuviera Gustavo Petro, que es la garantía del cambio social y es un personaje global respetado en el mundo. Él le ha hablado al mundo sobre el cambio climático, sobre la migración sur-norte, sobre las injusticias planetarias”, expresó Barreras a Infobae Colombia.

Roy Barreras propone a Juan
Roy Barreras propone a Juan Manuel Santos como asesor y sugiere roles para Gustavo Petro en su gabinete - crédito Infobae Colombia

El exsenador consideró que la presencia de Petro daría equilibrio político y reputacional a su eventual gobierno. El candidato planteó alternativas para el actual mandatario, entre ellas la vicepresidencia y la Cancillería.

Ojalá el presidente Petro quisiera ser vicepresidente. Puede serlo, no está prohibido, pero lo que sí no tiene duda alguna es que podría ser un gran canciller. Sería la persona idónea para hacer respetar a Colombia, por ejemplo, en temas muy complejos, como el asunto de la renegociación de la guerra contra las drogas”, sostuvo Barreras.

Esta postura, alude a debates internacionales sobre el narcotráfico y la política antidrogas global.

En el marco del diálogo, Barreras también se refirió a la problemática del narcotráfico, calificándola como un fenómeno global que afecta de manera directa a Colombia.

El narcotráfico es un problema global y Colombia pone los muertos y el primer mundo pone la nariz para meterse la perica. Es así de hipócrita”, afirmó. Para el exsenador, la solución pasa por un cambio de paradigma que considere el narcotráfico como un asunto de salud pública y no únicamente como un delito.

Roy Barreras destacó trabajo presidencial
Roy Barreras destacó trabajo presidencial de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro - crédito Colprensa

Él (Petro) es un hombre que tiene claro y nos ayudaría mucho a avanzar en el proceso de resolver cambiando el paradigma. El problema del narcotráfico es un problema de salud pública. Hay que desproteger a los jóvenes, pero la prohibición, igual que la del alcohol hace años o el tabaco, genera mafias que generan millones y que matan para enriquecerse”, argumentó Barreras a Infobae Colombia.

La inclusión de Petro en el gabinete, según Barreras, sería una señal de tranquilidad para los sectores progresistas y de izquierda.

En materia de relaciones internacionales sería un lujo que el presidente Petro fuera el canciller y que estuviera en el gabinete. Eso le daría mucha tranquilidad al progresismo colombiano y a la izquierda. ¿Quién más auténtico que él?”, puntualizó el aspirante presidencial.

Por último, Barreras dejó abierta la posibilidad de explorar otras opciones para la fórmula vicepresidencial, en caso de que Petro no acepte.

“Ahora, si él no quiere y no acepta, estoy pensando en tres mujeres y la próxima semana, bueno, en tres días, voy a anunciar cuál va a ser mi fórmula vicepresidencial”, anticipó Barreras.

