Roy Barreras denunció fraude en la elección interna del Centro Democrático que dio el triunfo a Paloma Valencia: “Cabal es mucho más autónoma”

Roy Barreras habló de sus contrincantes y lanzó fuertes pullas - crédito Infobae Colombia-Colprensa-Colprensa-EFE/Montaje Infobae

En una reciente entrevista a Infobae Colombia, el exsenador y candidato presidencial Roy Barreras hizo fuertes revelaciones acerca del futuro de Colombia de cara a la consulta interpartidista Frente por la Vida del domingo 8 de marzo de 2026, donde se disputará la candidatura presidencial de la centro-izquierda.

Tras ser consultado por la elección interna del partido Centro Democrático, Barreras puso en duda la legitimidad del proceso para escoger a su candidata presidencial, al señalar que la elección de Paloma Valencia como representante oficial del uribismo se dio a través de una encuesta “manipulada”.

Barreras afirmó que este tipo de mecanismos, según él, carecen de credibilidad y reflejan intereses internos más que la voluntad de los ciudadanos.

De acuerdo con lo expuesto por el exsenador, “yo es que la sacaron con una encuesta y todas esas encuestas son manipuladas, pues la gente no cree en eso”.

Según lo dicho por Barreras a este medio, la designación de Paloma Valencia habría respondido a una estrategia que favorece a figuras más alineadas con la dirigencia del partido.

Roy Barreras afirmó que en la consulta interna del Centro Democrático hubo fraude electoral para que ganara Paloma Valencia - crédito Infobae Colombia

“La senadora Cabal es mucho más autónoma y la senadora Paloma, pues es más obediente. Entonces, si le dan la orden luego de unirse a De la Espriella, ella se une y ella es la que va a ganar esa consulta”, puntualizó.

El excongresista también sostuvo que el resultado de la consulta interna ya estaba definido, al indicar que “ya se sabe que ganó Paloma y va a terminar con De la Espriella”.

Para Barreras, este escenario no resuelve las tensiones actuales ni ofrece una salida a la polarización política: “La que nos permite salvarnos de la pesadilla, de la polarización y el extremismo es la consulta del Frente por la Vida, porque yo sí sé unir al país y gobernar con todos y con todas”, expresó en diálogo con Infobae Colombia.

Los cuestionamientos a la transparencia de los sondeos de opinión fueron otro de los ejes de la conversación. El exsenador manifestó su escepticismo frente a los resultados publicados recientemente por la encuesta Invamer.

“Las encuestas son un chiste. En esta misma semana, mientras sale esta información de Infobae, hicieron una encuesta donde voy perdiendo. En todas las encuestas que conozco, Roy gana. Y luego salió una de RCN, donde vamos empatados”, relató.

Roy Barreras lanzó pullas a Daniel Quintero, tras ser cuestionado sobre posibles alianzas si el exalcalde de Medellín llegase a ganar la consulta del Frente por la Vida - crédito Infobae Colombia

Barreras subrayó la volatilidad de las cifras y su uso estratégico en los escenarios electorales.

“Si en la misma semana gano, pierdo y voy empatado, pues eso es un chiste. Las encuestas ponen las cifras el que las paga y tratan de manipular. Los encuestadores saben manipular encuestas, pero yo sé ganar elecciones y los ciudadanos saben salvar a Colombia si se despiertan de la pesadilla del extremismo y deciden ir en masa el domingo a votar por quien es capaz de unir a Colombia”, sostuvo.

El candidato presidencial enfatizó su confianza en la capacidad del electorado para tomar decisiones informadas y rechazó propuestas que, a su juicio, buscan desestabilizar el sistema institucional, como las del candidato presidencial y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

“Colombia no quiere populistas, no quiere gente que para ganar aplausos dice que hay que cerrar el Congreso, cerrar las Cortes, acabar con el Consejo de Estado. No más caos, no más incertidumbre, no más inestabilidad. Colombia quiere estabilidad, seguridad, orden, tranquilidad”, afirmó.

Durante la entrevista, Barreras también ofreció su perspectiva sobre otros aspirantes presidenciales. Sobre Vicky Dávila, sostuvo: “Creo que se dedicó a odiar y odiando no se une a Colombia”.

Roy Barreras lanzó indirectas a algunos contrincantes, entre ellos Abelardo de la Espriella y Daniel Quintero - crédito Infobae Colombia

Al referirse a Abelardo de la Espriella, el también expresidente del Senado fue tajante: “Yo creo que es la peor amenaza para Colombia. Su propuesta es destripar y exterminar a la oposición y no tiene ninguna experiencia en asuntos de Estado. Vamos a evitar que eso pase”.

En torno a la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, Barreras reconoció su formación académica, aunque cuestionó su estilo confrontativo: “Es una mujer preparada, académica. Lástima que pelea con todo el mundo. Ella ha dicho: ‘Ni Uribe ni Petro’. Y la mitad de los colombianos quieren a Petro. ¿Cómo va a unir al país odiando a la mitad de los colombianos?”.

El exsenador también se refirió al exministro del Interior Juan Fernando Cristo, a quien describió como “un buen ministro” durante la administración de Juan Manuel Santos y valoró su papel en el proceso de paz.

“Nos ayudó a hacer la paz. No entiendo por qué anunció que se va a la primera vuelta, porque eso sí nos divide. Pero bueno, yo respeto su decisión. Yo creo que es un buen ministro y podría volver a ser un buen ministro”, expresó.

Finalmente, sobre Daniel Quintero, Barreras sugirió que su popularidad es limitada en su propio territorio: “Pues hay que preguntarle a Medellín, que es donde lo quieren poquito”.