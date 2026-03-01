Precio del dólar en Colombia: qué pasará en marzo con las elecciones de 2026 y la guerra entre Estados Unidos e Irán

El precio del dólar en Colombia finalizó el 27 de febrero con un promedio de $3.766,35, lo que representó un aumento de $20,57 respecto a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada en $3.745,78 - crédito Dado Ruvic/Reuters

En marzo de 2026, el dólar en Colombia podría enfrentar una de sus etapas más volátiles en años, influenciada por dos fenómenos entrelazados: la aguda incertidumbre electoral en el país y el choque geopolítico desencadenado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Las proyecciones y los análisis de expertos muestran un panorama matizado, donde la reacción del tipo de cambio será el resultado de una compleja interacción entre factores locales y globales.

El punto de inflexión es el 8 de marzo, fecha de las elecciones legislativas. El CEO de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira, advirtió que este será el punto crítico, ya que la configuración resultante del Congreso de la República y el probable avance de fuerzas de izquierda — en especial si Iván Cepeda consolida su liderazgo— podrían desatar un nerviosismo sin precedentes entre los inversores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Donde quede un Gobierno, un Congreso de izquierda, ya prácticamente que el mercado va a descontar que va a quedar Iván Cepeda también y eso generaría un nerviosismo enorme. O sea, ya lo vimos con solo una encuesta, el ruido que se generó, esa subida gigantesca de dólar”, anotó.

Al cierre de la jornada del 1 de marzo, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.627,00, mientras que el de venta se ubicaba en $3.732,00 - crédito crédito Nathalia Angarita/Reuters

Según el experto, si el Congreso de la República resulta mayoritariamente desfavorable al mercado, el dólar tiene “todo el espacio para subirse hasta un rango de $4.170, $4.200”. Así, un triunfo legislativo de la izquierda —sumado a la posibilidad de una Presidencia afín en las elecciones próximas— sería un catalizador de mucho riesgo y extrema volatilidad, pudiendo llevar a una “subida muy fuerte” del dólar.

Por el contrario, desde Acciones & Valores se anotó que, si el Congreso favoreciera mayor disciplina fiscal y previsibilidad regulatoria, el efecto podría ser opuesto.

El efecto de la Guerra EE.UU.- Irán y la relación con el petróleo

Vieira matiza el papel de la guerra en Medio Oriente, al señalar que, si bien existe preocupación por una escalada, la subida del petróleo podría tener un efecto más neutral para Colombia, dado su papel como exportador de crudo.

“La subida de petróleo va muy compensada con el mayor flujo, expectativa de flujo de ingreso de dólares al país producto de la exportación de petróleo. Entonces, realmente ahí tiene un efecto mucho más neutral”. Según Vieira, el verdadero catalizador fuerte seguirá siendo el resultado electoral y no el contexto internacional, al menos en el corto plazo.

Las elecciones del 8 de marzo serán para elegir senadores y representantes a la Cámara - crédito Colprensa

Lectura técnica y contexto Político: sutilezas del mercado

Por su parte, la analista de mercados de HFM, Paula Chaves, analizó cómo el dólar dejó el rango de $3.585 a $3.700 y afirmó que “la ruptura y defensa de los $3.700 cambian la tendencia inmediata, que ahora es alcista en temporalidades cortas”. No obstante, enfatizó en que el sesgo se mantiene bajista y que “este movimiento se interpreta, por ahora, como una corrección dentro de una tendencia mayor descendente”.

Así las cosas, apuntó que, para que haya un cambio estructural más amplio, el dólar tendría que superar de manera sostenida los $3.760, identificado como un nivel técnico clave.

Resaltó la experta el rol de la política: “Las últimas encuestas que muestran al candidato de izquierda liderando la intención de voto introducen un componente adicional de presión alcista. El mercado tiende a incorporar prima de riesgo ante escenarios percibidos como de mayor incertidumbre fiscal o regulatoria, lo que explica parte del repunte reciente”. Sin embargo, señaló que mientras no se vulneren los soportes estructurales, “el sesgo de fondo sigue siendo bajista”.

El avance actual, entonces, responde a una conjunción de ajuste técnico y reacción política, aún lejos de configurar una tendencia alcista de largo plazo.

Análisis histórico y escenarios de impacto

El informe “Peso Colombiano: Composición del Congreso y prima política en la tasa de cambio”, elaborado por Acciones & Valores, es claro en señalar que “las elecciones legislativas no mueven sistemáticamente la tasa de cambio, pero cuando alteran la percepción de gobernabilidad y riesgo fiscal, el ajuste puede ser significativo y persistente”.

Según el mismo, un Congreso con mayor contrapeso y orientación hacia disciplina fiscal tendería a comprimir la prima y fortalecer el peso; un sesgo contrario ampliaría el riesgo y podría generar movimientos rápidos y amplios al alza.

El año 2022 fue el más relevantes de los últimos años para el dólar en Colombia - crédito Acciones & Valores

Se recuerda en el mismo que, históricamente, episodios como los de 2018 y 2022 demuestran esto con cifras:

2018: el dólar cayó -0,76% (-$21,8) el lunes siguiente a la elección, manteniendo la apreciación hasta -2,4% (-$69) en diez días hábiles.

2022: el ajuste inicial fue de -0,59% (-$22,4 pesos), con una reanudación gradual de la apreciación en la semana siguiente.

Por le contrario, otros años como 1998, 2002, 2006 y 2010, evidenciaron reacciones contenidas, entonces, el impacto depende de si la composición del Congreso dispara cambios en la expectativa de gobernabilidad, disciplina fiscal o estabilidad regulatoria.

La sensibilidad del peso frente al contexto externo también es crucial, dice la entidad. En situaciones donde el entorno global (dólar fuerte, tasas altas en EE.UU., mayor volatilidad internacional) afecta a toda la región, el impacto local se modula o amplifica dependiendo del resultado político.

Rangos de reacción: qué puede ocurrir

A partir del nivel actual —cercano a $3.700 por dólar— y del análisis histórico, Acciones & Valores plantea tres escenarios centrales:

Escenario pro-mercado/contrapeso: un Congreso que transmita disciplina fiscal y previsibilidad regulatoria podría llevar al dólar a caer entre 0,8% y 1,5% en los primeros dos días hábiles ($30 a $55), con posibilidad de extensión hasta 1,5% – 2,5% en la siguiente semana ($55 a $90).

un Congreso que transmita disciplina fiscal y previsibilidad regulatoria podría llevar al dólar a caer entre 0,8% y 1,5% en los primeros dos días hábiles ($30 a $55), con posibilidad de extensión hasta 1,5% – 2,5% en la siguiente semana ($55 a $90). Escenario neutral: un Congreso fragmentado no alteraría de manera significativa la prima política, manteniendo la reacción en el rango de ±0,3% a ±0,6% ($10 a $25), con pronta vuelta a la dinámica global.

un Congreso fragmentado no alteraría de manera significativa la prima política, manteniendo la reacción en el rango de ±0,3% a ±0,6% ($10 a $25), con pronta vuelta a la dinámica global. Escenario afín al actual Gobierno: un Congreso más proclive a la continuidad de políticas intervencionistas podría impulsar al dólar entre 1,0% y 2,0% en los días iniciales ($35 a $75), ampliándose a 2,0% – 3,0% en la semana siguiente ($75 a $110), en especial, si aumentan las coberturas cambiarias y la prima por riesgo soberano.