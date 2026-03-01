Pastrana arremetió contra Petro por calificar ataque al régimen iraní como ilegal: “Sería mejor que concentre su atención en Colombia”

Andrés Pastrana cuestionó la postura del Gobierno Petro sobre el ataque a Irán - crédito EFE - Presidencia

La caída del ayatolá Alí Jameneí, líder supremo de Irán, en una operación militar coordinada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, desató una profunda tensión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el exmandatario Andrés Pastrana Arango. Y todo por los señalamientos del gobernante a la incursión armada que dio de baja al jefe del régimen, que gobernaba desde 1989, y, con ello, las críticas derivadas del ex jefe de Estado frente a esa postura.

Pastrana Arango, que gobernó Colombia entre 1998 y 2002, utilizó sus redes sociales para reprochar la atención de Petro a asuntos internacionales y le atribuyó al actual mandatario lo que supuso una distracción peligrosa en medio de lo que define como una emergencia nacional: pues a su juicio hay una serie de hechos que ameritarían una visión más cercana por parte de Petro como el encargado de atender, de primera mano, lo que sucede en su territorio.

“Sería mejor que concentre su atención en Colombia. No se ha dado cuenta que el país está a la deriva en medio de una serie de crisis cruzadas y autoinfligidas en materia fiscal, salud, seguridad, energía, entre otros. ¿Y usted defendiendo un régimen extranjero que oprimió la población civil y violó sistemáticamente los derechos humanos durante medio siglo, así como ha pretendido constituirse en una amenaza nuclear para el mundo?”, escribió el expresidente en X.

La muerte de Jameneí, confirmada por medios estatales iraníes el mismo 28 de febrero, fue el resultado de la Operación Rugido de León. Esta misión involucró ataques aéreos de alta precisión que destruyeron el complejo residencial del líder religioso en Teherán, según lo informó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que celebró el éxito de la operación liderada en esta conflictiva zona del medio oriente, y que supondría el fin de la dictadura.

“El objetivo fue eliminar amenazas estratégicas”, afirmó el mandatario norteamericano, en medio del impacto en Irán, que decret+p 40 días de luto, con expresiones masivas de duelo en Mashhad, ciudad natal de Jameneí, y al mismo tiempo celebraciones y la demolición de monumentos del régimen en zonas de Teherán y Karaj. Un hecho que desató una especie de cisma al interior de esta nación, en la que se venían desarrollando toda clase de manifestaciones contra el régimen.

¿Qué dijo Gustavo Petro del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán?

Con una serie de publicaciones en su cuenta de X, el presidente respondió a la crisis y destacó la necesidad de una respuesta global integral. “Es necesario un gran frente mundial contra la guerra. El pacto por la vida de la humanidad. El pueblo de Israel debe expresarse en libertad por su gobierno. (Benjamin) Netanyahu hoy lanzó un misil matando 108 niñas de un colegio de primaria en Irán. Ese ataque es ilegal", afirmó el presidente en uno de sus mensajes.

Petro insistió en la urgencia de evitar la legitimación de la violencia. “Esto es un desastre. Son 85 niñas asesinadas por un misil. El orden internacional no puede perecer porque será la barbarie. Colombia busca reunión urgente del consejo de seguridad de Naciones Unidas de la que es miembro pleno”, afirmó el jefe de Estado, que enfocó la atención en el papel activo de Colombia en los organismos multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La postura de jefe de Estado colombiano también incluyó una propuesta de desarme nuclear regional. “El camino no es aumentar el número de países que tienen armas nucleares, sino llevarlos a cero. El Medio Oriente puede ser una zona libre de armas nucleares como lo es América Latina”, indicó Petro, que buscó trazar un paralelo entre la experiencia latinoamericana y las ambiciones internacionales presentes en el tablero de Medio Oriente.

Por úlrimo, el presidente colombiano llevó el debate a la esfera política interna de Israel y Palestina. “Colombia propone que el pueblo israelí y palestino se expresen libremente en elecciones. El pueblo puede votar por la paz”, sostuvo el mandatario, al señalar la importancia de mecanismos democráticos y la participación popular en la resolución del conflicto armado en esta región del mundo, que previamente experimentaba el cese al fuego entre Israel y Palestina.