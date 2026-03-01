Paloma Valencia sería la que lleve las banderas de la Gran Consulta por Colombia en primera vuelta, según encuesta

Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, David Luna, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán y Enrique Peñalosa son los candidatos de la Gran Consulta por Colombia - crédito @lunadavid/X

La senadora y candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, toma fuerza en las mediciones y sería figura elegida en la próxima consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026, según la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría para la revista Cambio.

De hecho, aunque Valencia ‘se mide el aceite’ con otros ocho ‘pesos pesados’ de la política, el sondeo revelado en la mañana del domingo 1 de marzo, apenas ocho días antes de las elecciones, otorga a la candidata del Centro Democrático un 39,8 % de la intención de voto entre quienes participarían en la consulta de centro-derecha, situándola muy por delante de sus competidores más cercanos: Juan Manuel Galán (13 %) y Juan Daniel Oviedo (12,9 %).

Esta distancia no solo reafirmaría la posición de Valencia como favorita, sino que reflejaría el resultado de una estrategia meditada dentro del Centro Democrático, partido que apostó por una candidatura más moderada y alejada de posturas extremas.

La senadora caucana, primera mujer en aspirar a la Presidencia por el partido, cuenta con el respaldo inconfundible del expresidente Álvaro Uribe. La presencia constante de Uribe en la campaña, a pesar de su desgaste político y judicial, ha resultado determinante para movilizar las bases y consolidar la candidatura de Valencia en el escenario nacional.

La candidatura de Paloma Valencia, surgida de una consulta que reunió sectores santistas y uribistas, ofrece una alternativa de centro-derecha a un electorado fragmentado.

Su perfil, alejado de controversias y con respaldo institucional, contrasta con las figuras de Claudia López y Sergio Fajardo, quienes disputan el mismo espacio de centro en la medición general, según la encuesta: López (5,2 %), Fajardo (4,8 %) y Valencia (4,1 %).

Centro Democrático y la apuesta por el centro

Según el análisis de las encuestas compartido por la revista Cambio, el Centro Democrático optó por una lista robusta al Senado y una campaña que buscaría ampliar su influencia hacia el centro político, distanciándose de la estrategia de Abelardo de la Espriella.

Valencia ha mantenido una postura programática más institucional, sin renunciar a sus raíces de derecha, pero desmarcándose de posiciones consideradas más radicales, como las de María Fernanda Cabal. Esta decisión de moderación, según el análisis, permitió a Valencia capitalizar el espacio de centro-derecha y disputar la tercera posición de cara a la primera vuelta.

El propio Uribe, consciente de la importancia de no aislar al electorado más moderado, optó por dar libertad a Valencia para definir su estrategia frente a la coalición. Aunque inicialmente mostró reservas sobre un posible alejamiento de De la Espriella, finalmente permitió a la candidata marcar distancia, lo que se tradujo en una consolidación dentro del espectro político.

El reto de la transferencia de votos y la fragmentación de la derecha

A pesar de la ventaja numérica, Valencia enfrenta dos desafíos clave a corto plazo. El primero es el volumen de votos que logre la Gran Consulta: un resultado inferior a los cinco millones podría interpretarse como una señal de estancamiento, dado que la consulta de la derecha en 2022 reunió 4,1 millones de sufragios y Federico Gutiérrez, hoy aliado de Abelardo, fue el vencedor de aquella ocasión.

El segundo desafío radica en la capacidad para garantizar la unidad entre los nueve candidatos de la consulta. La incógnita se mantiene: ¿Podrá Valencia atraer los votos de figuras como Oviedo, Galán o Vicky Dávila en la primera vuelta? La diversidad interna, aunque pragmática, podría convertirse en debilidad tras las elecciones, dificultando la transferencia de apoyos dentro del bloque.

El ajedrez electoral: dos derechas en la contienda presidencial

La proyección de la victoria de Paloma Valencia anticipa un escenario inédito: dos candidaturas de derecha, con perfiles claramente diferenciados, llegarán a la primera vuelta presidencial.

Por un lado, Valencia representa una opción tecnócrata y moderada, cercana al centro, mientras que Abelardo de la Espriella encarna una derecha más tradicional y arraigada en las bases uribistas.

Esta dualidad plantea nuevos retos para la senadora. Deberá evitar la fuga de votos hacia De la Espriella, al tiempo que busca diferenciarse sin cerrar la puerta a una posible alianza en una eventual segunda vuelta. La lealtad del electorado uribista y la construcción de una candidatura de convergencia serán determinantes en la construcción del proyecto político de la Gran Consulta, según el análisis entregado por Cambio.