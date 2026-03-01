Colombia

Paloma Valencia sería la que lleve las banderas de la Gran Consulta por Colombia en primera vuelta, según encuesta

La senadora del Centro Democrático encabeza los resultados del más reciente sondeo nacional, ubicándose casi 27 puntos por encima de sus rivales más próximos en la contienda electoral programada para el 8 de marzo

Guardar
Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia,
Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, David Luna, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán y Enrique Peñalosa son los candidatos de la Gran Consulta por Colombia - crédito @lunadavid/X

La senadora y candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, toma fuerza en las mediciones y sería figura elegida en la próxima consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026, según la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría para la revista Cambio.

De hecho, aunque Valencia ‘se mide el aceite’ con otros ocho ‘pesos pesados’ de la política, el sondeo revelado en la mañana del domingo 1 de marzo, apenas ocho días antes de las elecciones, otorga a la candidata del Centro Democrático un 39,8 % de la intención de voto entre quienes participarían en la consulta de centro-derecha, situándola muy por delante de sus competidores más cercanos: Juan Manuel Galán (13 %) y Juan Daniel Oviedo (12,9 %).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta distancia no solo reafirmaría la posición de Valencia como favorita, sino que reflejaría el resultado de una estrategia meditada dentro del Centro Democrático, partido que apostó por una candidatura más moderada y alejada de posturas extremas.

La senadora caucana, primera mujer en aspirar a la Presidencia por el partido, cuenta con el respaldo inconfundible del expresidente Álvaro Uribe. La presencia constante de Uribe en la campaña, a pesar de su desgaste político y judicial, ha resultado determinante para movilizar las bases y consolidar la candidatura de Valencia en el escenario nacional.

La senadora Paloma Valencia se
La senadora Paloma Valencia se impone como favorita en la consulta presidencial del Centro Democrático con un 39,8 % de intención de voto, según la última encuesta nacional - crédito @AlvaroUribeVel/X

La candidatura de Paloma Valencia, surgida de una consulta que reunió sectores santistas y uribistas, ofrece una alternativa de centro-derecha a un electorado fragmentado.

Su perfil, alejado de controversias y con respaldo institucional, contrasta con las figuras de Claudia López y Sergio Fajardo, quienes disputan el mismo espacio de centro en la medición general, según la encuesta: López (5,2 %), Fajardo (4,8 %) y Valencia (4,1 %).

Centro Democrático y la apuesta por el centro

Según el análisis de las encuestas compartido por la revista Cambio, el Centro Democrático optó por una lista robusta al Senado y una campaña que buscaría ampliar su influencia hacia el centro político, distanciándose de la estrategia de Abelardo de la Espriella.

Valencia ha mantenido una postura programática más institucional, sin renunciar a sus raíces de derecha, pero desmarcándose de posiciones consideradas más radicales, como las de María Fernanda Cabal. Esta decisión de moderación, según el análisis, permitió a Valencia capitalizar el espacio de centro-derecha y disputar la tercera posición de cara a la primera vuelta.

La estrategia del Centro Democrático
La estrategia del Centro Democrático apuesta por ampliar influencia hacia el centro político y se distancia de las posiciones radicales - crédito @palomavalencial/Instagram

El propio Uribe, consciente de la importancia de no aislar al electorado más moderado, optó por dar libertad a Valencia para definir su estrategia frente a la coalición. Aunque inicialmente mostró reservas sobre un posible alejamiento de De la Espriella, finalmente permitió a la candidata marcar distancia, lo que se tradujo en una consolidación dentro del espectro político.

El reto de la transferencia de votos y la fragmentación de la derecha

A pesar de la ventaja numérica, Valencia enfrenta dos desafíos clave a corto plazo. El primero es el volumen de votos que logre la Gran Consulta: un resultado inferior a los cinco millones podría interpretarse como una señal de estancamiento, dado que la consulta de la derecha en 2022 reunió 4,1 millones de sufragios y Federico Gutiérrez, hoy aliado de Abelardo, fue el vencedor de aquella ocasión.

El segundo desafío radica en la capacidad para garantizar la unidad entre los nueve candidatos de la consulta. La incógnita se mantiene: ¿Podrá Valencia atraer los votos de figuras como Oviedo, Galán o Vicky Dávila en la primera vuelta? La diversidad interna, aunque pragmática, podría convertirse en debilidad tras las elecciones, dificultando la transferencia de apoyos dentro del bloque.

El ajedrez electoral: dos derechas en la contienda presidencial

La proyección electoral anticipa dos
La proyección electoral anticipa dos candidaturas de derecha diferenciadas: una tecnócrata y moderada con Paloma Valencia y otra de corte tradicional representada por Abelardo de la Espriella - crédito Lina Gasca/Colprensa

La proyección de la victoria de Paloma Valencia anticipa un escenario inédito: dos candidaturas de derecha, con perfiles claramente diferenciados, llegarán a la primera vuelta presidencial.

Por un lado, Valencia representa una opción tecnócrata y moderada, cercana al centro, mientras que Abelardo de la Espriella encarna una derecha más tradicional y arraigada en las bases uribistas.

Esta dualidad plantea nuevos retos para la senadora. Deberá evitar la fuga de votos hacia De la Espriella, al tiempo que busca diferenciarse sin cerrar la puerta a una posible alianza en una eventual segunda vuelta. La lealtad del electorado uribista y la construcción de una candidatura de convergencia serán determinantes en la construcción del proyecto político de la Gran Consulta, según el análisis entregado por Cambio.

Temas Relacionados

Gran Consulta por ColombiaPaloma ValenciaConsulta presidencialElecciones marzo 2026Votaciones 8 de marzoCentro DemocráticoCentro Nacional de ConsultoríaEncuesta candidatosElecciones ColombiaElecciones 2026Colombia-noticias

Más Noticias

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la SheBelieves Cup, torneo amistoso que se juega en Estados Unidos

La selección Colombia con Linda Caicedo entre sus convocadas juega el primero de tres partidos amistosos que se llevarán a cabo durante la fecha FIFA de marzo

Colombia vs. Canadá - EN

Capturados tres ‘rompevidrios’ en Pontevedra, Bogotá, cuando intentaban huir tras presunto hurto de vehículos: así fue el operativo

Las detenciones se realizaron luego de que un automóvil sospechoso intentara evadir a los agentes, quienes encontraron una tableta robada durante el procedimiento y activaron un plan candado

Capturados tres ‘rompevidrios’ en Pontevedra,

Polo Polo se despachó contra Petro tras nueva cifra de niñas muertas en escuela del sur de Irán: “Este tipo es la propia basura socialista”

El representante a la Cámara reprochó la reacción del presidente ante la situación actual en Medio Oriente, señalando una supuesta falta de coherencia respecto a otros episodios de violencia impulsados por el régimen iraní

Polo Polo se despachó contra

Empresa de Concretos en Santander fue víctima de robo tras someter al vigilante: la Policía recuperó los vehículos hurtados

Las autoridades informaron que sujetos ingresaron a la empresa ubicada en la vía San Gil–Charalá, sometieron al personal y sustrajeron varios vehículos, equipos tecnológicos y una arma de seguridad

Empresa de Concretos en Santander

La actriz Caterin Escobar pidió que dejen de llamarla solo “la novia de Yepes” y protagonizó divertido momento junto a Mario Alberto Yepes

La pareja aprovechó un divertido momento para recalcar, en plena charla pública, que la identidad de la actriz va más allá de su relación, invitando a todos a llamarla por su nombre completo

La actriz Caterin Escobar pidió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Eduardo Zapateiro arremetió contra el

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

ENTRETENIMIENTO

La actriz Caterin Escobar pidió

La actriz Caterin Escobar pidió que dejen de llamarla solo “la novia de Yepes” y protagonizó divertido momento junto a Mario Alberto Yepes

Karina García respondió al dilema de apoyar o no a los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Marcela Reyes se pronunció sobre la supuesta demanda a Nicolás Arrieta: “No formen un pleito donde no lo hay”

Shakira y Lucien Laviscount: la verdad detrás de las fotos virales y los rumores de romance

Jenny López compartió la preocupación que vive junto a Jhonny Rivera tras su boda: “Quedé con un dolor horrible”

Deportes

Colombia vs. Canadá - EN

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la SheBelieves Cup, torneo amistoso que se juega en Estados Unidos

Un presunto hincha del Junior que intentó robar bandera a aficionados del América fue golpeado dentro del estadio durante un partido

Así fue el terrible accidente de David Alonso en el primer GP de Moto2 en 2026: impactó contra dos motos y fue retirado en camilla

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay I-2026 tras las victorias de América, Junior y Bucaramanga en la fecha 9

El colombiano Javier ‘Blair’ Reyes hizo historia en la UFC al conseguir un KO técnico en su debut