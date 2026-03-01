Colombia

La Dian anunció el calendario de vencimientos de impuestos nacionales para marzo de 2026: quiénes deben pagar

El cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias evita sanciones, intereses moratorios y procesos de cobro coactivo

Guardar
Las fechas específicas para declarar
Las fechas específicas para declarar impuestos nacionales en marzo se asignan de acuerdo con el último dígito del NIT del contribuyente - crédito Freepik y Dian

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) publicó el calendario oficial de vencimientos para la declaración y pago de impuestos nacionales durante el mes de marzo de 2026.

El objetivo es que los contribuyentes se programen, cumplan con sus obligaciones dentro de los plazos definidos y eviten sanciones, intereses moratorios o procesos de cobro coactivo. Los plazos fueron establecidos mediante el Decreto 2229 de 2023, que regula los principales tributos a cargo de personas naturales y jurídicas en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre el 10 y el 24 de marzo de 2026, los responsables del impuesto sobre las ventas (IVA) deberán presentar y pagar la declaración correspondiente al bimestre enero-febrero. El día específico de vencimiento depende del último dígito del NIT (Número de Identificación Tributaria), de acuerdo con la siguiente programación:

  • NIT terminado en 1: 10 de marzo
  • NIT terminado en 2: 11 de marzo
  • NIT terminado en 3: 12 de marzo
  • NIT terminado en 4: 13 de marzo
  • NIT terminado en 5: 16 de marzo
  • NIT terminado en 6: 17 de marzo
  • NIT terminado en 7: 18 de marzo
  • NIT terminado en 8: 19 de marzo
  • NIT terminado en 9: 20 de marzo
  • NIT terminado en 0: 24 de marzo
El pago del IVA, impuesto
El pago del IVA, impuesto nacional al consumo y retención en la fuente debe realizarse del 10 al 24 de marzo de 2026 según el NIT - crédito Dian

Durante el mismo periodo, deberán cumplir con la declaración y pago de obligaciones los agentes de retención y autorretenedores del impuesto sobre la renta y complementarios por las retenciones practicadas en febrero. El vencimiento también depende del último dígito del NIT.

Entre el 10 y el 24 de marzo, los responsables del impuesto nacional al consumo —que incluye expendio de comidas y bebidas preparadas, prestadores del servicio de telefonía móvil, vendedores de vehículos usados y responsables del impuesto al consumo de bolsas plásticas y cannabis— deben presentar y pagar la declaración del bimestre enero-febrero, ajustándose al cronograma según el último dígito del NIT.

Existen otros impuestos con plazos uniformes para todos los contribuyentes, independientemente del NIT, cuyo vencimiento es hasta el 13 de marzo de 2026. Estos impuestos comprenden:

  • Personas no residentes o entidades no domiciliadas en Colombia con Presencia Económica Significativa (PES) que elijan declarar y pagar el impuesto sobre la renta y complementarios, por el bimestre enero-febrero, utilizando el formulario 115.
  • Responsables del impuesto nacional a la gasolina y acpm con obligaciones correspondientes al mes de febrero.
  • Responsables del impuesto nacional al carbono por el bimestre enero-febrero.
  • Prestadores de servicios desde el exterior, quienes deben presentar y pagar la declaración de IVA por el bimestre enero-febrero.
Otros impuestos como el nacional
Otros impuestos como el nacional a la gasolina, acpm, carbono e IVA de servicios del exterior vencen el 13 de marzo de 2026 - crédito Dian

La Dian precisó que cumplir puntualmente con las obligaciones tributarias trae múltiples beneficios, entre ellos:

  • Evitar embargos, intereses o sanciones por mora.
  • Suspender procesos de cobro coactivo en caso de existir obligaciones pendientes.
  • Acceder a facilidades de pago, con opciones de financiación adaptadas a cada necesidad.
  • Mantener y actualizar el historial tributario, fortaleciendo la reputación fiscal ante la administración.

En caso de que un contribuyente registre obligaciones en mora, podrá ser contactado por la Dian a través de llamadas telefónicas oficiales, gestionadas únicamente por funcionarios autorizados. El propósito de estos contactos es invitar a los contribuyentes a ponerse al día, evitar la acumulación de intereses y sanciones, y prevenir la apertura de procesos de cobro coactivo.

Cada llamada está respaldada por un código único de autenticación, enviado previamente al correo electrónico registrado en el RUT del contribuyente, lo que permite verificar la veracidad de la comunicación.

Durante la llamada, el funcionario de la entidad se identificará con su nombre completo y dependencia, informará de manera confidencial sobre el estado de las obligaciones y orientará sobre los pasos a seguir para la regularización tributaria. Es importante recalcar que la Dian nunca solicitará datos personales, financieros, contraseñas ni pagos en efectivo fuera de los canales oficiales.

En caso de mora, funcionarios
En caso de mora, funcionarios autorizados de la Dian contactarán a los contribuyentes a través de llamadas oficiales con código único de autenticación - crédito Dian

Para quienes reciban este tipo de contacto, se recomienda escuchar atentamente la información, comprobar que la llamada cumple con los protocolos de seguridad y, en caso de dudas, comunicarse directamente con los canales oficiales de la entidad para confirmar la autenticidad.

Los contribuyentes pueden consultar en cualquier momento su estado de cuenta ingresando al sistema de la Dian y, si están de acuerdo con la información recibida, solicitar el recibo de pago o realizar la operación en línea a través de la página oficial.

Temas Relacionados

Impuestos MarzoCalendario TributarioImpuestos NacionalesDianDecreto 2229NIT TributarioColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Alarma por Hidroituango al 100%: empresa explica qué significa realmente ese porcentaje

Tras las fuertes lluvias en Antioquia, comenzó a circular la versión de que el embalse estaba al límite y en “alerta roja”

Alarma por Hidroituango al 100%:

Santos pidió frenar la escalada militar en Irán y advirtió sobre consecuencias “catastróficas” si colpasa el Estado iraní

El expresidente de Colombia y presidente de The Elders aseguró que la guerra para forzar un cambio de régimen solo genera caos y desigualdad

Santos pidió frenar la escalada

Shakira subió a Beéle a cantar ‘Hips Don’t Lie’ en vivo y pusieron a delirar a los asistentes: “Pedazo de artista”

Durante su paso por México, la cantante sorprendió a los miles de asistentes con la aparición del barranquillero, y redondeó un nuevo récord de convocatoria con ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’

Shakira subió a Beéle a

Video: riña entre vendedores informales cobró una víctima mortal y dejó otra gravemente herida en el norte de Bogotá

Cada vez son más frecuentes los enfrentamientos protagonizados por trabajadores ambulantes, lo que genera preocupación entre habitantes, que ven estas escenas en las calles de la capital colombiana

Video: riña entre vendedores informales

La inflación no cede: Colombia escala al cuarto lugar en la región y expertos anticipan más presión

En enero, el país alcanzó una inflación anual de 5,35%, la más alta desde octubre de 2025, impulsada principalmente por servicios y tarifas reguladas, mientras analistas advierten que el indicador podría superar el 6% en el transcurso del año

La inflación no cede: Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Violento ataque del ELN con

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

ENTRETENIMIENTO

Shakira subió a Beéle a

Shakira subió a Beéle a cantar ‘Hips Don’t Lie’ en vivo y pusieron a delirar a los asistentes: “Pedazo de artista”

‘Sábados Felices’ quedó nuevamente en la mira por sus recientes movimientos: “Suavizan los titulares”

Gorillaz, J Balvin, Paola Jara, Kei Linch y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Alejandro Estrada habría manifestado que todavía piensa en Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos Colombia’: así lo contó Sara Uribe

Ritvales Raíz: la apuesta que promete darle un respiro a la escena de la música electrónica en Medellín

Deportes

Primera polémica con James Rodríguez

Primera polémica con James Rodríguez en Minnesota United por la MLS: esto pasó en su primer partido

Humillante cierre de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub20: Argentina la goleó 3-0

Rival de Nueva Zelanda en el Mundial 2026 no asistiría por el conflicto de Estados Unidos e Irán: esta es la situación

El fútbol colombiano tendrá nuevas reglas en el segundo semestre de 2026: estas serán las normas en los partidos

La selección Colombia de baloncesto superó a Chile en el clasificatorio al Mundial de Catar 2027