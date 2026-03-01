Colombia

Judicializan a cuatro presuntos miembros del ELN por desplazamiento forzado y apropiación de una finca

Según informó la Fiscalía General de la Nación, las cuatro personas son señalados de amenazar a las víctimas con retenerlas y trasladarlas de Arauca a territorio venezolano

Guardar
Los imputados fueron identificados como
Los imputados fueron identificados como Moisés Antonio Celis Agredo, alias Monchi, Carlos Daniel Pallares Yaruro, Martín Salcedo Pérez y Daiber Yair Rojas González - crédito Fiscalía

En medio de una investigación por desplazamiento forzado en Arauca, la Fiscalía General de la Nación informó que fueron judicializados cuatro presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los presuntos integrantes del grupo armado son señalados de obligar a una familia a abandonar su propiedad bajo amenazas de muerte y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita (Arauca). Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación”, se lee en el comunicado.

Los presuntos integrantes del grupo
Los presuntos integrantes del grupo armado son señalados de obligar a una familia a abandonar su propiedad bajo amenazas de muerte - crédito Fiscalía

Los imputados fueron identificados como Moisés Antonio Celis Agredo, alias Monchi, Carlos Daniel Pallares Yaruro, Martín Salcedo Pérez y Daiber Yair Rojas González. Cada uno habría desempeñado funciones específicas dentro de la operación para forzar el desalojo de la familia y asegurar la ocupación de la finca.

“Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias Monchi, habría articulado la acción criminal desde la autodenominada comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien”, indicó la Fiscalía.

Según los elementos probatorios, “Monchi” habría dirigido la acción desde la autodenominada comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, emitiendo las órdenes para el desplazamiento y la toma del bien.

Pallares Yaruro habría ejercido amenazas directas contra las víctimas, mientras que Salcedo Pérez es sindicado de asumir tareas de vigilancia para impedir el regreso de los propietarios y alertar sobre movimientos de la fuerza pública.

Por su parte, Rojas González habría proporcionado el apoyo logístico necesario para mantener el control ilícito de la finca.

“Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro presuntamente ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca”, señaló el ente acusador.

Alias Monchi habría dirigido la
Alias Monchi habría dirigido la acción desde la autodenominada comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN - crédito Fiscalía

La familia afectada tuvo que abandonar su finca ubicada en una zona rural de Arauquita (Arauca) tras recibir las amenazas y advertencias.

Los presuntos miembros del ELN habrían condicionado la permanencia de la familia al riesgo de ser trasladados a Venezuela si no accedían a sus exigencias. Tras el abandono, los responsables se habrían encargado de impedir el retorno de la familia y de mantener la ocupación ilícita del predio, lo que generó una alteración en el uso del terreno, ahora bajo control de la estructura armada.

La Fiscalía General de la Nación lideró la investigación que permitió identificar y llevar a proceso a los presuntos responsables. La Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó formalmente a los acusados los delitos de rebelión y desplazamiento forzado.

Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías dictó la medida de aseguramiento en centro carcelario, sustentada en la valoración de los elementos materiales probatorios recabados durante el proceso.

Los procesados no aceptaron los
Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías dictó la medida de aseguramiento en centro carcelario - crédito Fiscalía

“Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario”, afirmó la Fiscalía.

En otro caso, el ente acusador señaló que obtuvo pruebas que dan cuenta de la participación de Enny Yuberley Bohórquez Rincón en el crimen del líder social José Luis Hernández Rodríguez, ocurrido el 26 de septiembre de 2024, en Yopal (Casanare).

En ese sentido, un juez penal de conocimiento lo condenó a 44 años de prisión.

Temas Relacionados

ELNFiscalíaDesplazamiento forzadoJudicialización ELNApropiación irregularDetenciónColombia-Noticias

Más Noticias

Roy Barreras afirmó que hubo fraude en el proceso interno del Centro Democrático para que Paloma Valencia ganara: “Cabal es mucho más autónoma”

En una entrevista con Infobae Colombia, el candidato presidencial también afirmó que el abogado Abelardo de la Espriella es una “amenaza para Colombia” y lanzó pullas al exalcalde de Medellín Daniel Quintero

Roy Barreras afirmó que hubo

Así es el negocio del contrabando de tecnología en Cali: usan rutas informales en fronteras con Venezuela y Ecuador

Un despliegue realizado en la zona sur de la ciudad permitió decomisar artículos electrónicos que no contaban con documentación que demostrara su ingreso regular, afectando a los mercados legales y la recaudación tributaria local

Así es el negocio del

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la SheBelieves Cup, torneo amistoso que se juega en Estados Unidos

La selección Colombia con Linda Caicedo entre sus convocadas juega el primero de tres partidos amistosos que se llevarán a cabo durante la fecha FIFA de marzo

Colombia vs. Canadá - EN

‘Influencer’ criticó un plato típico de la gastronomía colombiana en México: “No me termina de convencer”

Pese a que destacó el buen sabor de varios ingredientes, en general le dio una calificación baja por el fallo en un ingrediente clave

‘Influencer’ criticó un plato típico

El secreto detrás del liderato de Internacional de Bogotá en la Liga BetPlay I-2026: el entorno deportivo e institucional idóneo

El presidente Nicolás Maya y el entrenador Alexander Arias explicaron a Infobae Colombia la transformación institucional y táctica que llevó al club del último lugar al liderazgo en el fútbol colombiano

El secreto detrás del liderato
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se aplaza la llegada del

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

ENTRETENIMIENTO

Juliana Calderón, hermana de Yina,

Juliana Calderón, hermana de Yina, respondió si ya le pasó el luto por su exnovio: “Eso solo me importa a mí”

Martha Rojas, mamá de Epa Colombia, volvió a pedir justicia por la empresaria: “Por qué tanta maldad”

La actriz Caterin Escobar pidió que dejen de llamarla solo “la novia de Yepes” y protagonizó divertido momento junto a Mario Alberto Yepes

Karina García respondió al dilema de apoyar o no a los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Marcela Reyes se pronunció sobre la supuesta demanda a Nicolás Arrieta: “No formen un pleito donde no lo hay”

Deportes

Colombia vs. Canadá - EN

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la SheBelieves Cup, torneo amistoso que se juega en Estados Unidos

El secreto detrás del liderato de Internacional de Bogotá en la Liga BetPlay I-2026: el entorno deportivo e institucional idóneo

Un presunto hincha del Junior que intentó robar bandera a aficionados del América fue golpeado dentro del estadio durante un partido

Así fue el terrible accidente de David Alonso en el primer GP de Moto2 en 2026: impactó contra dos motos y fue retirado en camilla

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay I-2026 tras las victorias de América, Junior y Bucaramanga en la fecha 9