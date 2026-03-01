Judicializan a cuatro presuntos miembros del ELN por desplazamiento forzado y apropiación de una finca

Los imputados fueron identificados como Moisés Antonio Celis Agredo, alias Monchi, Carlos Daniel Pallares Yaruro, Martín Salcedo Pérez y Daiber Yair Rojas González - crédito Fiscalía

En medio de una investigación por desplazamiento forzado en Arauca, la Fiscalía General de la Nación informó que fueron judicializados cuatro presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los presuntos integrantes del grupo armado son señalados de obligar a una familia a abandonar su propiedad bajo amenazas de muerte y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano.

"En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita (Arauca). Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación", se lee en el comunicado.

Los presuntos integrantes del grupo armado son señalados de obligar a una familia a abandonar su propiedad bajo amenazas de muerte - crédito Fiscalía

Los imputados fueron identificados como Moisés Antonio Celis Agredo, alias Monchi, Carlos Daniel Pallares Yaruro, Martín Salcedo Pérez y Daiber Yair Rojas González. Cada uno habría desempeñado funciones específicas dentro de la operación para forzar el desalojo de la familia y asegurar la ocupación de la finca.

“Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias Monchi, habría articulado la acción criminal desde la autodenominada comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien”, indicó la Fiscalía.

“Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro presuntamente ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca”, señaló el ente acusador.

Alias Monchi habría dirigido la acción desde la autodenominada comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN - crédito Fiscalía

La familia afectada tuvo que abandonar su finca ubicada en una zona rural de Arauquita (Arauca) tras recibir las amenazas y advertencias.

Los presuntos miembros del ELN habrían condicionado la permanencia de la familia al riesgo de ser trasladados a Venezuela si no accedían a sus exigencias. Tras el abandono, los responsables se habrían encargado de impedir el retorno de la familia y de mantener la ocupación ilícita del predio, lo que generó una alteración en el uso del terreno, ahora bajo control de la estructura armada.

La Fiscalía General de la Nación lideró la investigación que permitió identificar y llevar a proceso a los presuntos responsables. La Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó formalmente a los acusados los delitos de rebelión y desplazamiento forzado.

Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías dictó la medida de aseguramiento en centro carcelario, sustentada en la valoración de los elementos materiales probatorios recabados durante el proceso.

Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías dictó la medida de aseguramiento en centro carcelario - crédito Fiscalía

