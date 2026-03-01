Inician las votaciones en el exterior para Congreso y consulta presidencial este lunes 2 de marzo, según la Registraduría

Solo la cédula de ciudadanía será válida para ejercer el derecho al voto y los resultados preliminares estarán disponibles el 8 de marzo a las 4:00 p. m.- crédito Colprensa

Según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil en un comunicado oficial, este lunes, 2 de marzo de 2026, inician las votaciones en el exterior para elegir a los integrantes del Congreso de la República de Colombia, es decir, tanto al Senado como a la Cámara de Representantes, y para participar en la consulta de precandidatos presidenciales.

El proceso, según la entidad, se desarrollará durante una semana en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., hasta el domingo 8 de marzo, y permite la participación de ciudadanos colombianos en distintos países.

“Este lunes, 2 de marzo, inician las votaciones en el exterior para las elecciones de Congreso de la República y la consulta de precandidatos a la presidencia de la República, las cuales se extenderán por una semana, es decir, hasta el domingo 8 de marzo, en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.”, indicó la Registraduría

Un total de 1.250.846 colombianos están habilitados para votar en el exterior, de acuerdo con la información oficial. De ese grupo, 683.287 son mujeres y 567.559 son hombres.

La Registraduría Nacional detalló que se instalarán 253 puestos de votación en 67 países. Entre el 2 y el 7 de marzo funcionarán 1.387 mesas de votación y el domingo 8 de marzo estarán habilitadas 1.945 mesas, con el objetivo de atender la mayor afluencia de votantes prevista para la jornada principal.

Los ciudadanos colombianos en el exterior pueden solicitar una tarjeta electoral para votar por el Senado de la República, ya sea por la Circunscripción Nacional o la Circunscripción Especial de Comunidades Indígenas.

También pueden votar por la Cámara de Representantes en la Circunscripción Internacional, la Especial de Comunidades Indígenas o la de Comunidades Afrodescendientes.

Además, los electores pueden solicitar al jurado de votación la tarjeta electoral para la consulta de precandidatos a la presidencia de la República. El procedimiento consiste en pedir la papeleta de la consulta o de la circunscripción específica al jurado.

“En el exterior, los colombianos podrán escoger una tarjeta electoral para votar por el Senado de la República, ya sea por la Circunscripción Nacional o la Circunscripción Especial de Comunidades Indígenas; y una tarjeta electoral para votar por la Cámara de Representantes entre la Circunscripción Internacional, la Circunscripción Especial de Comunidades Indígenas y la Circunscripción de Comunidades Afrodescendiente. De igual manera, le podrán solicitar al jurado de votación la tarjeta electoral de la consulta de precandidatos a la presidencia de la República”, aseveró el órgano electoral.

La Registraduría precisó que el único documento válido para votar es la cédula de ciudadanía, ya sea la amarilla con hologramas o la cédula digital (en formato físico o en el dispositivo móvil). No se aceptan pasaporte, contraseña, libreta militar ni ningún otro documento diferente a la cédula oficial.

“Un total de 1.250.846 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en el exterior, de los cuales 683.287 son mujeres y 567.559 son hombres, quienes podrán sufragar en 1.387 mesas de votación (del 2 al 7 de marzo) y en 1.945 mesas (el 8 de marzo), las cuales se instalarán en 253 puestos de 67 países”, se lee en el comunicado.

La entidad señaló que los resultados preliminares de las votaciones en el exterior se comenzarán a divulgar una vez concluida la jornada electoral, el 8 de marzo a las 16:00 horas, en coincidencia con el cierre oficial de las urnas.

“Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Elecciones 2026’, luego en ‘Congreso de la República’ y finalizando con la opción ‘Consulta lugar de votación’”, puntualizó la Registraduría.